DH uygulamasının güncel sürümleri yayınlandı, hemen indirin!

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Uzunca bir süre üzerinde çalışıp geliştirdiğimiz mobil uygulamamız DH’yi kısa bir süre önce sizlerle buluşturmuştuk. Hem Google Play Store’da hem de AppStore’da önemli bir indirilme sayısına ulaşan DH, Apple tarafından “Teknoloji gündeminden geri kalma” başlığı ile öne çıkarıldı ve en tepeye sabitlendi.





Biz de bu odakta yeni güncellemeleri sizlere ulaştırmak adına önemli bir çaba sarfediyoruz. Yayınladığımız son güncellemeler ile performans, veri tüketimi, sistem kaynakları tüketimi optimizasyonu, kullanıcı deneyimi adına bazı düzenlemeler yaptık.





Artık daha az veri tüketiyor, sistemi yormuyor

Özellikle Android tarafında uygulamayı daha hafif bir hale getirdik. Forumdaki bazı büyük ana konularda yaşanan çökme sorunlarını giderecek optimizasyonlar gerçekleştirdik. Bilinen birçok video oynatıcı hatasını ortadan kaldırdık, konu içlerindeki aramaları daha stabil hale getirdik ve sayfaların daha hızlı açılabilir olmasını sağladık.





Son mesaja odaklanma ve geri gelince başa atma sorunu kalktı

iOS tarafında da arayüze dair küçük düzenlemelerin yanı sıra haber detayda geri gelindiğinde sayfanın en tepesine atma problemini düzelttik. Artık bir önceki ekrana döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Favorilerden bir konuya gittiğinizde de ekranın son mesaja odaklanmasını sağladık. Apple TV, Apple Watch ve iPhone uygulamaları için irili ufaklı bir çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de güncel sürümde yer alan gelişmelerden.





Hataları bizimle paylaşın

Her gün uygulamada birçok hata düzeltmesi yapıyoruz ve yeni özelliklerin eklenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sizler de bu odakta hataları ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Bu konu altına yazacağınız her yorumu titizlikle inceleyeceğimizden şüpheniz olmasın.

Hadi tartışalım, sizlerin uygulamadan beklentileri veya gördüğünüz hatalar neler?



