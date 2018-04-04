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DH uygulamasının güncel sürümleri yayınlandı, hemen indirin!

DonanımHaber’in Android ve iOS uygulaması DH, sizlerden gelen istekler ve hata bildirimleri doğrultusunda güncellendi ve uygulama mağazalarındaki yerini aldı.
1 yıl
3,1b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DH uygulamasının güncel sürümleri yayınlandı, hemen indirin!
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Uzunca bir süre üzerinde çalışıp geliştirdiğimiz mobil uygulamamız DH’yi kısa bir süre önce sizlerle buluşturmuştuk. Hem Google Play Store’da hem de AppStore’da önemli bir indirilme sayısına ulaşan DH, Apple tarafından “Teknoloji gündeminden geri kalma” başlığı ile öne çıkarıldı ve en tepeye sabitlendi.


Biz de bu odakta yeni güncellemeleri sizlere ulaştırmak adına önemli bir çaba sarfediyoruz. Yayınladığımız son güncellemeler ile performans, veri tüketimi, sistem kaynakları tüketimi optimizasyonu, kullanıcı deneyimi adına bazı düzenlemeler yaptık.


Artık daha az veri tüketiyor, sistemi yormuyor

Özellikle Android tarafında uygulamayı daha hafif bir hale getirdik. Forumdaki bazı büyük ana konularda yaşanan çökme sorunlarını giderecek optimizasyonlar gerçekleştirdik. Bilinen birçok video oynatıcı hatasını ortadan kaldırdık, konu içlerindeki aramaları daha stabil hale getirdik ve sayfaların daha hızlı açılabilir olmasını sağladık.


Son mesaja odaklanma ve geri gelince başa atma sorunu kalktı

iOS tarafında da arayüze dair küçük düzenlemelerin yanı sıra haber detayda geri gelindiğinde sayfanın en tepesine atma problemini düzelttik. Artık bir önceki ekrana döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Favorilerden bir konuya gittiğinizde de ekranın son mesaja odaklanmasını sağladık. Apple TV, Apple Watch ve iPhone uygulamaları için irili ufaklı bir çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de güncel sürümde yer alan gelişmelerden.


Hataları bizimle paylaşın

Her gün uygulamada birçok hata düzeltmesi yapıyoruz ve yeni özelliklerin eklenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sizler de bu odakta hataları ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Bu konu altına yazacağınız her yorumu titizlikle inceleyeceğimizden şüpheniz olmasın.

Hadi tartışalım, sizlerin uygulamadan beklentileri veya gördüğünüz hatalar neler?



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andersin 1 yıl en beğenilen
Reklam gelecek korkusuyla güncellemeye korkuyorum :-D
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dr20mouse 1 yıl
Kurdum 5 saniye sonra sildim tekrar. Hala tasarım konusu vasat. İos uygulamasına baktım daha göze hoş geliyor.
Şu uygulamayı Android için Material tasarıma uygun hale getirseniz bide şu barı sağ taraf yerine sol tarafa koysanız daha iyi olacak.
Kurdum 5 saniye sonra sildim tekrar. Hala tasarım konusu vasat. İos uygulamasına baktım daha göze hoş geliyor.Şu uygulamayı Android için Material tasarıma ...
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1 Avatar
zwanzig 1 yıl
Bu mobil uygulama işi için çok uğraşıldı gerçekten. Umarım başarılı bir uygulama olmuştur da herkes zevkle kullanır.
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gun 1 yıl dr20mouse
Tasarım hataları bu hafta çıkacak sürümde düzelteceğiz.
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gun 1 yıl dostum kertenkele
Uygulamaya 4.25 verildiğini düşünürsek çok kötü değil aslında. Birde sorun yaşayanlar gelip oradan bildirirken yazıyorlar öyle gözüküyor kötü gibi iyi olanlar genelde yazmayıp 5 yıldız veriyorlar.
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gun 1 yıl Halilowich
Bunu ilk güncellemede yapıyoruz ios sürümde dediğiniz gibi ama android’de öyle kalmış kusura bakmayın.
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Whippoorwill 1 yıl
Günlerdir ilgili her konuya geri bildirim yapmama rağmen halen çözülmüş değil.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Geri gelince ana sayfaya atma sorunu devam ediyor. Çok sinir bozucu.
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CVenturas 1 yıl
Sekme sistemi var mı? Konuları sekme sekme depolayıp okuyabiliyor muyuz? Tarayıcıdan alışkanlık, onlar yüklenirken sen başka konu okuyorsun ve hiç sayfa yükleme süresi beklemiyorsun. Rahatlık
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dostum kertenkele 1 yıl
Tarayıcı da **** var ne reklam var ne bir sorun mesela bu sayfada bile 14 reklam engellemiş. Fazla girmiyorum zaten foruma uygulama yorumlarına baktım play da sorun hata dolu bu şekilde iyi gerek yok aplikasyon a.
Derseniz ki bu yazdıklarından bize ne neden yazdın bende bilmiyorum yazmak istedim.
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dr20mouse 1 yıl
Kurdum 5 saniye sonra sildim tekrar. Hala tasarım konusu vasat. İos uygulamasına baktım daha göze hoş geliyor.
Şu uygulamayı Android için Material tasarıma uygun hale getirseniz bide şu barı sağ taraf yerine sol tarafa koysanız daha iyi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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netfaruk 1 yıl
Herhangi bir konudayken geriye basınca her defasında anasayfaya atıyor.Bu nedenle çok sinir bozucu. Hemen kaldırdım. Play storeda da zaten defalarca dile getirilmiş. Donanımhabere kesinlikle yakışmayan bir durum.
Android 7.0
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