Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kullanılmış otomobil pilleri ne olacak?

Her geçen gün trafiğe yeni bir elektrikli otomobil katılıyor. Hızla gelişen bu teknolojinin hiç şüphesiz olumsuz etkileri de zamanla ortaya çıkıyor. Peki devasa boyutlardaki eskimiş piller ne olacak?
3 yıl
4,3b
1
18
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kullanılmış otomobil pilleri ne olacak?
Tübitak tarafından geliştirilmekte olan yerli elektrikli otomobil, Hacettepe Üniversitesinin geliştirdiği elektrikli otomobil EVT S1, Tesla Motors'un Türkiye hamlesi ve hâlihazırda ülkemiz pazarında satılmakta olan diğer elektrikli araçlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Tabi elektrikli otomobillerin zamanla batarya verimliliği de azalıyor. Her ne kadar eskiyen piller otomobiller için yeterli kapasiteye sahip olmasalar da bu durum pillerin tamamıyla kullanılamaz hale geldiğini göstermiyor.

Kullanılamaz hale gelmiş bu bataryalar ile Almanya'nın Lünen şehrinde
dünyanın en büyük enerji depolama tesisi Remondis firması tarafından inşa ediliyor. Daimler, TMH ve GETEC Energy'nin de içinde yer aldığı proje tamamlandığı zaman 13 megawatt-saat kapasiteye sahip olacak. 13 MWh kapasite ile yine Almanya'da bulunan başka bir tesisin 10 MWh'lik kapasitesini geride bırakacak.

TMH'nin geliştirdiği teknoloji sayesinde otomobil bataryaları, şehir şebekesine entegre edilebiliyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Thomas Raffeiner yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin bataryalarının doğru metotlar kullanılarak otomobil dışında da verimli bir şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca Raffeiner, bataryanın birden fazla sektörde, farklı amaçlar için kullanılarak maliyetinin sektörler arasında paylaştırılması sonucunda finansal bir kazanım elde edileceğini ekledi.

Örnek bir kullanım senaryosu ile konuyu daha net ifade etmek gerekirse elektrikli otomobilinizin bataryasının verimliliği azaldığında bu bataryayı evinizin ya da iş yeriniz elektrik şebekesine entegre ederek elektriğin ucuz olduğu zaman dilimde sarj edip, elektriğin daha pahalı olduğu süreler içerisinde ihtiyacınızı bu bataryadan karşılayabilirsiniz. Güneş ya da rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için kurulacak bir sitemde en maliyetli kalemlerden bir tanesi olan bataryayı yine benzer yöntemle sisteme dahil ederek finansal olarak ciddi bir kazanım elde edebilirsiniz. Almanya'da kurulacak sistem ise açıklamaya çalıştığımız bu senaryonun daha kurumsal ve büyük hacimli bir örneği.

Almanya hâlihazırda kurulumu yapılmış 1.5 milyon solar panelden oluşan güneş enerjisi sistemi ile dünya lideri konumunda bulunuyor. Bu 1.5 milyon güneş enerjisi sisteminin büyük bir kısmı evlerde ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor. Almanya dışında kurulumu devam eden Tesla Gigafoctory'nin de enerji depolama sektöründe ciddi bir paya sahip olacağı öngörülüyor.
Yazar: Mehmet Esat Çakmak
Forum: mecduino 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Almanya gibi neredeyse kuzey Avrupa ülkesi sayılabilecek bir ülke güneş enerjisinde dünya lideri. Ancak biz elimizde 365 günün neredeyse 300 günü güneşli antalya vs gibi güney şehirleri varken hala bunu değerlendiremiyoruz. Üzülüyorum bu duruma. Daha bir 50 yıl var o ülkelerin seviyesine gelmemize.
Almanya gibi neredeyse kuzey Avrupa ülkesi sayılabilecek bir ülke güneş enerjisinde dünya lideri. Ancak biz elimizde 365 günün neredeyse 300 günü güneşli antaly...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mecduino 3 yıl Pi
Merhaba,

Pillerin kapasitesinin düşmesi, artık kullanılamaz olduğu anlamına gelmiyor.

Li-ion pillerin yapısı hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin şarj-deşarj döngülerini optimum tutmak mümkün değildir. Ya da maddenin doğası gereği zamanla bazı hücreler ölebilirler.
Bu durumda azalan hücre sayısı, bataryanın kapasitesinin azalmasına sebep olur.
Batarya kapasitesi aracın menzili ile doğru orantılıdır, kullanıcılar ise aracın menzilinden taviz vermemek için pili yenilemeyi tercih ediyorlar.

Ancak bu piller mevcut potansiyelleri ile doğada atık olarak kalmaktansa haber içeriğindeki veya benzeri projelerde değerlendirilerek sektörel maliyet paylaşımı sağlanmış oluyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Örneğin;
Nissan Leaf'in 24 kWh kapasiteye sahip bataryasının, 8 yıllık yada yaklaşık olarak 100 bin mil'lik kullanım sonrasında %80 kapasiteye düşeceği öngörülüyor.
%80 kapasite yaklaşık olarak 19 kWh gibi bir değere tekabül eder. Tesla'nın evler ve orta ölçekli iş yerleri için geliştirdiği PowerWall sistemi ise 10 kWh kapasiteye sahip.
Gelecekte evinize binlerce dolar para verip 10 kWh kapasiteye sahip bir pil almak mı istersiniz yoksa PowerWall'un neredeyse 2 katı kapasiteye sahip otomobiliniz eski pilini değerlendirmeyi mi tercih edersiniz?

Saygılar, İyi forumlar,
M.Esat.
Merhaba,Pillerin kapasitesinin düşmesi, artık kullanılamaz olduğu anlamına gelmiyor.Li-ion pillerin yapısı hücrelerden oluşur. Bu hücrele...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muco791 3 yıl
Yine çok yerinde bir konuyu ele almışsınız, elinize sağlık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 3 yıl
Geçenlerde okumuştum.
Evet belki bu yenilenebilir enerji konusunda çok iyi değiliz ama adım adımda olsa ilerliyoruz. Geçenlerde bir bilirkişinin açıklaması vardı. Sadece bu çatılara yerleştirdiğimiz güneş enerjisi(Sadece sıcak su ihtiyacını karşılayan her yerde görebileceğimiz sistemden bahsediyor) ile bir Bolu ormanı kurtulmuş kadar oldu ifadesini kullandı. Karbon salınımı geçmiş yıllara göre her geçen gün azalıyormuş. Tabi ki biz tüketicilerinde bu yeni sistemleri talep etmemiz gerekiyor.Bilgi sahibi olmamız gerekiyor.Şehirlerin fuarlar düzenlemesi gerekiyor.Devletin teşviklerini arttırması gerekiyor.Öğretmenlerimizin çocuklara bu anlaşyışı aşılaması gerekiyor.
Kısacası HEPİMİZE görev düşüyor. Umarım bu dünyayı daha yaşanılası bir şekilde gelecek nesillere miras olarak bırakabilir.
Saygılar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Korkusuz Üye 3 yıl
Bu demek oluyor ki elektrikli araç alırken en önemli faktörlerden birisi pilin kapasitesinin düşme oranı.Bir araç aldın , 5 yıl sonra pil ömrü yarıya düşüyorsa durum vahim.Diyelim ki pilleri değiştirmek istiyoruz , maliyeti ne oluyor bu işin?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
aslında merak ettiğim bir konuydu güzel oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Ne bicim haber yahu bu. Pillerin kapasitesi dustuyse madem evde verimsiz olarak nasil kullanacagiz? Tam anlamiyla geri donusum olmayacak mi? Hayal edin petrolle calisan araclar bitti diyelim. Pilli arabalar standart oldu. Ee bu eskiyen pilleri saklamak icin bir dunya daha gerekli. Tam donusum saglanamiyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mecduino 3 yıl Pi
Merhaba,

Pillerin kapasitesinin düşmesi, artık kullanılamaz olduğu anlamına gelmiyor.

Li-ion pillerin yapısı hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin şarj-deşarj döngülerini optimum tutmak mümkün değildir. Ya da maddenin doğası gereği zamanla bazı hücreler ölebilirler.
Bu durumda azalan hücre sayısı, bataryanın kapasitesinin azalmasına sebep olur.
Batarya kapasitesi aracın menzili ile doğru orantılıdır, kullanıcılar ise aracın menzilinden taviz vermemek için pili yenilemeyi tercih ediyorlar.

Ancak bu piller mevcut potansiyelleri ile doğada atık olarak kalmaktansa haber içeriğindeki veya benzeri projelerde değerlendirilerek sektörel maliyet paylaşımı sağlanmış oluyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Örneğin;
Nissan Leaf'in 24 kWh kapasiteye sahip bataryasının, 8 yıllık yada yaklaşık olarak 100 bin mil'lik kullanım sonrasında %80 kapasiteye düşeceği öngörülüyor.
%80 kapasite yaklaşık olarak 19 kWh gibi bir değere tekabül eder. Tesla'nın evler ve orta ölçekli iş yerleri için geliştirdiği PowerWall sistemi ise 10 kWh kapasiteye sahip.
Gelecekte evinize binlerce dolar para verip 10 kWh kapasiteye sahip bir pil almak mı istersiniz yoksa PowerWall'un neredeyse 2 katı kapasiteye sahip otomobiliniz eski pilini değerlendirmeyi mi tercih edersiniz?

Saygılar, İyi forumlar,
M.Esat.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 3 yıl
Merak ettiğim bir soruydu.. Yazı güzel olmuş.. Teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mecduino 3 yıl
patren
arabaların piileri çok çabuk eskiyor teslanın araçların pilleri her yıl %10 kapestesi azalıyor

Merhaba,
Elektrikli araçların pilleri Lİtyum-İyon Pil teknolojisini temel alıyor. Li-ion pillerin şarj döngüleri ise kullanılan kimyasal bileşenlerin kalitesi ile doğru orantı olarak değişmekte. Elektrikli bir aracın ortalama pil döngüsü ise yaklaşık 1200 şarj-deşarj döngüsüne tekabül ediyor.
Tesla Motors Model S için 8 yıl batarya garantisi vermekte.
Benzer şekilde, Nissan Leaf modelinde bulunan batarya için 8 yıl garanti verirken aynı zamanda 5 yıl ya da 60 bin mil (yaklaşık 95 bin km) kullanım senaryosu sonucunda pil kapasitesinin en az %90'a kadar düşeceğini garanti ediyor.
Saygılar,
M.Esat.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
arabaların piileri çok çabuk eskiyor teslanın araçların pilleri her yıl %10 kapestesi azalıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 3 yıl Patren
patren

arabaların piileri çok çabuk eskiyor teslanın araçların pilleri her yıl %10 kapestesi azalıyor


Bence bu yazıyı bir okuyun derim. Muhtemelen kulaktan dolma sözlerle bilgilendirilmişsiniz.
http://teslaturk.com/tesla-model-s-pil-kapasitesi-verileri/
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Almanya lider olur tabiki. Tendi elinde en verimli üretim teknolojileri mevcut. Dev enerji firmaları mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Almanya gibi neredeyse kuzey Avrupa ülkesi sayılabilecek bir ülke güneş enerjisinde dünya lideri. Ancak biz elimizde 365 günün neredeyse 300 günü güneşli antalya vs gibi güney şehirleri varken hala bunu değerlendiremiyoruz. Üzülüyorum bu duruma. Daha bir 50 yıl var o ülkelerin seviyesine gelmemize.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Almanya gibi neredeyse kuzey Avrupa ülkesi sayılabilecek bir ülke güneş enerjisinde dünya lideri. Ancak biz elimizde 365 günün neredeyse 300 günü güneşli antalya vs gibi güney şehirleri varken hala bunu değerlendiremiyoruz. Üzülüyorum bu duruma. Daha bir 50 yıl var o ülkelerin seviyesine gelmemize.

Haklısınız ancak kusur büyük oranda vatandaşta.Sistemi kurmaya mali gücü yeten kişiler çoğunlukla paralarını başka yerlerde harcamayı seçiyor.

Ayrıca bir başka önemli konuda bizim şehirlerimizde büyük oranda dikine yapılaşma mevcut.Antalya'da mesela şehrin alan olarak en değerli,denize sıfır yerleri 10 katlı siteler ile dolu.Bu apartmandaki herkes anlaşacak da çatıya sistem kurulacak,zor iş.Belki müteahhitler daha inşaat aşamasında bu sistemleri döşeyebilir ama onlarda kısa yoldan para kazanma derdinde olduklarından olmuyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
solar, güneş enerjisi ve
6 etiket daha Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Enerji tesla elektrikli otomobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Vestel Venus 3, LG V10, Snapdragon 820, iPad Pro ve dahası... 3 yıl Efsane oyun serisi Fallout hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim