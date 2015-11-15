Kullanılmış otomobil pilleri ne olacak?

Tübitak tarafından geliştirilmekte olan yerli elektrikli otomobil, Hacettepe Üniversitesinin geliştirdiği elektrikli otomobil EVT S1, Tesla Motors'un Türkiye hamlesi ve hâlihazırda ülkemiz pazarında satılmakta olan diğer elektrikli araçlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Tabi elektrikli otomobillerin zamanla batarya verimliliği de azalıyor. Her ne kadar eskiyen piller otomobiller için yeterli kapasiteye sahip olmasalar da bu durum pillerin tamamıyla kullanılamaz hale geldiğini göstermiyor.

dünyanın en büyük enerji depolama tesisi Remondis firması tarafından inşa ediliyor. Daimler, TMH ve GETEC Energy'nin de içinde yer aldığı proje tamamlandığı zaman 13 megawatt-saat kapasiteye sahip olacak. 13 MWh kapasite ile yine Almanya'da bulunan başka bir tesisin 10 MWh'lik kapasitesini geride bırakacak.

Almanya hâlihazırda kurulumu yapılmış 1.5 milyon solar panelden oluşan güneş enerjisi sistemi ile dünya lideri konumunda bulunuyor. Bu 1.5 milyon güneş enerjisi sisteminin büyük bir kısmı evlerde ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor. Almanya dışında kurulumu devam eden Tesla Gigafoctory'nin de enerji depolama sektöründe ciddi bir paya sahip olacağı öngörülüyor.

Yazar: Mehmet Esat Çakmak

Forum: mecduino

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Kullanılamaz hale gelmiş bu bataryalar ile Almanya'nın Lünen şehrindeTMH'nin geliştirdiği teknoloji sayesinde otomobil bataryaları, şehir şebekesine entegre edilebiliyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Thomas Raffeiner yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin bataryalarının doğru metotlar kullanılarak otomobil dışında da verimli bir şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca Raffeiner, bataryanın birden fazla sektörde, farklı amaçlar için kullanılarak maliyetinin sektörler arasında paylaştırılması sonucunda finansal bir kazanım elde edileceğini ekledi.Örnek bir kullanım senaryosu ile konuyu daha net ifade etmek gerekirse elektrikli otomobilinizin bataryasının verimliliği azaldığında bu bataryayı evinizin ya da iş yeriniz elektrik şebekesine entegre ederek elektriğin ucuz olduğu zaman dilimde sarj edip, elektriğin daha pahalı olduğu süreler içerisinde ihtiyacınızı bu bataryadan karşılayabilirsiniz. Güneş ya da rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için kurulacak bir sitemde en maliyetli kalemlerden bir tanesi olan bataryayı yine benzer yöntemle sisteme dahil ederek finansal olarak ciddi bir kazanım elde edebilirsiniz. Almanya'da kurulacak sistem ise açıklamaya çalıştığımız bu senaryonun daha kurumsal ve büyük hacimli bir örneği.