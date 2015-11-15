Kullanılmış otomobil pilleri ne olacak?

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Tübitak tarafından geliştirilmekte olan yerli elektrikli otomobil, Hacettepe Üniversitesinin geliştirdiği elektrikli otomobil EVT S1, Tesla Motors'un Türkiye hamlesi ve hâlihazırda ülkemiz pazarında satılmakta olan diğer elektrikli araçlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Tabi elektrikli otomobillerin zamanla batarya verimliliği de azalıyor. Her ne kadar eskiyen piller otomobiller için yeterli kapasiteye sahip olmasalar da bu durum pillerin tamamıyla kullanılamaz hale geldiğini göstermiyor.
Kullanılamaz hale gelmiş bu bataryalar ile Almanya'nın Lünen şehrinde
dünyanın en büyük enerji depolama tesisi Remondis firması tarafından inşa ediliyor. Daimler, TMH ve GETEC Energy'nin de içinde yer aldığı proje tamamlandığı zaman 13 megawatt-saat kapasiteye sahip olacak. 13 MWh kapasite ile yine Almanya'da bulunan başka bir tesisin 10 MWh'lik kapasitesini geride bırakacak.
TMH'nin geliştirdiği teknoloji sayesinde otomobil bataryaları, şehir şebekesine entegre edilebiliyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Thomas Raffeiner yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin bataryalarının doğru metotlar kullanılarak otomobil dışında da verimli bir şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca Raffeiner, bataryanın birden fazla sektörde, farklı amaçlar için kullanılarak maliyetinin sektörler arasında paylaştırılması sonucunda finansal bir kazanım elde edileceğini ekledi.
Örnek bir kullanım senaryosu ile konuyu daha net ifade etmek gerekirse elektrikli otomobilinizin bataryasının verimliliği azaldığında bu bataryayı evinizin ya da iş yeriniz elektrik şebekesine entegre ederek elektriğin ucuz olduğu zaman dilimde sarj edip, elektriğin daha pahalı olduğu süreler içerisinde ihtiyacınızı bu bataryadan karşılayabilirsiniz. Güneş ya da rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için kurulacak bir sitemde en maliyetli kalemlerden bir tanesi olan bataryayı yine benzer yöntemle sisteme dahil ederek finansal olarak ciddi bir kazanım elde edebilirsiniz. Almanya'da kurulacak sistem ise açıklamaya çalıştığımız bu senaryonun daha kurumsal ve büyük hacimli bir örneği.
Almanya hâlihazırda kurulumu yapılmış 1.5 milyon solar panelden oluşan güneş enerjisi sistemi ile dünya lideri konumunda bulunuyor. Bu 1.5 milyon güneş enerjisi sisteminin büyük bir kısmı evlerde ve orta ölçekli işletmelerde kullanılıyor. Almanya dışında kurulumu devam eden Tesla Gigafoctory'nin de enerji depolama sektöründe ciddi bir paya sahip olacağı öngörülüyor.
Yazar: Mehmet Esat Çakmak
Forum: mecduino
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Pillerin kapasitesinin düşmesi, artık kullanılamaz olduğu anlamına gelmiyor.
Li-ion pillerin yapısı hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin şarj-deşarj döngülerini optimum tutmak mümkün değildir. Ya da maddenin doğası gereği zamanla bazı hücreler ölebilirler.
Bu durumda azalan hücre sayısı, bataryanın kapasitesinin azalmasına sebep olur.
Batarya kapasitesi aracın menzili ile doğru orantılıdır, kullanıcılar ise aracın menzilinden taviz vermemek için pili yenilemeyi tercih ediyorlar.
Ancak bu piller mevcut potansiyelleri ile doğada atık olarak kalmaktansa haber içeriğindeki veya benzeri projelerde değerlendirilerek sektörel maliyet paylaşımı sağlanmış oluyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.
Örneğin;
Nissan Leaf'in 24 kWh kapasiteye sahip bataryasının, 8 yıllık yada yaklaşık olarak 100 bin mil'lik kullanım sonrasında %80 kapasiteye düşeceği öngörülüyor.
%80 kapasite yaklaşık olarak 19 kWh gibi bir değere tekabül eder. Tesla'nın evler ve orta ölçekli iş yerleri için geliştirdiği PowerWall sistemi ise 10 kWh kapasiteye sahip.
Gelecekte evinize binlerce dolar para verip 10 kWh kapasiteye sahip bir pil almak mı istersiniz yoksa PowerWall'un neredeyse 2 katı kapasiteye sahip otomobiliniz eski pilini değerlendirmeyi mi tercih edersiniz?
Saygılar, İyi forumlar,
M.Esat.