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Honor View 20’nin global lansmanı yapıldı, fiyatı belli oldu

Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamerasıyla geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Honor View 20’nin global lansmanı Paris’te gerçekleşti. Ayrıca cihazın global fiyatı belli oldu.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor View 20’nin global lansmanı yapıldı, fiyatı belli oldu
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Honor firmasının delikli ekran ve 48 MP arka kamera gibi özellikleriyle dikkat çeken modeli Honor V20 geçtiğimiz ay Çin’de gerçekleşen bir etkinlikle birlikte tanıtılmıştı. Bugün ise Paris etkinliğinde akıllı telefonun global lansmanı gerçekleşti. Çin dışındaki pazarlarda cihazın isimlendirmesi Honor View 20 olacak.

Honor View 20 özellikleri

6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan cihazın en dikkat çekici kısmı, bu ekranın sol üst kısmında bulunan ön kamerası oluyor. Delikli ekran tasarımına sahip bu ön kamera 25 MP fotoğraf çekmenize izin verecek. Arka kısımda ise akıllı telefonun önemli özelliklerinden bir diğeri olan 48 MP Sony IMX586 görüntü sensörü bulunuyor. 48 MP'lik bu kamera, artırılmış gerçeklik vb. konularda yardımcı olacak TOF 3D sensörü ile birlikte geliyor.

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Cihaz gücünü sıvı soğutma destekli Kirin 980 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine seçeceğiniz modele göre 6 GB veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek var. Son olarak 4000 mAh batarya ve kutu içeriğine dahil olan 22.5W Huawei SuperCharge güç adaptörünü de belirtelim.

Honor View 20’nin global lansmanı yapıldı, fiyatı belli oldu
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Honor View 20 fiyatlandırması

Honor View 20’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 569 Euro, MOSHINO Edition adındaki özel tasarıma sahip 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı modeli ise 649 Euro fiyat etiketi ile gelecek. Cihazın siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satılması bekleniyor. İlk etapta raflarda olacağı ülkeler ise Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Mısır, Suudi Arabistan, Singapur, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Belçika, Malezya ve son olarak Hollanda olarak açıklandı. Ülkemiz hakkında bir bilgi şu an için bulunmuyor.


https://www.gsmarena.com/honor_view_20_officially_launches_for_global_markets_starting_at__euro569-news-35189.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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AlliedSL 2 ay
Holy hole
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kingss 2 ay
Hoparlör sesi ve kulaklik ses cikisi konusunda en berbat telefonlardan biri
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scorpion20 2 ay
batarya iyi
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MS4343 3 ay
"Magic 2" modeli daha ucuza, daha iyi bir alternatif olabilir... Tabii kamera önemli değilse!

Türkiye'de bile, 3500 TL civarına bulunabiliyor!
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TearsForFears 3 ay
Pahalıymış. Lenovo nun snapdragon 855 li telefonları 150 euro kadar daha ucuzdu.
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esmerbuyucu 3 ay
Deliği Samsung'tan küçük sanırım.
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Hakan Çil CVXKE 2 ay yeni yorumcu esmerbuyucu
Evet
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