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Küresel birincil enerji tüketimi yalnızca %1 arttı

BP'nin her yıl yayınladığı Dünya Enerjisinin İstatistiki İncelemesi adlı raporun bu yıl yayınlanan 65. sayısında, geçtiğimiz yıl küresel enerji tüketiminin sadece %1 arttığı kaydedildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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BP tarafından yayınlanan Dünya Enerjisinin İstatistiki İncelemesi raporuna göre, küresel birincil enerji tüketimi 2015 yılında sadece %1 oranında artış göstermiş.
Dünyanın en büyük yedi petrol ve gaz şirketi arasında yer alan BP, her sene yayınladığı raporun 65. versiyonunu yayınlamış bulunuyor. Raporda 2015 enerji verilerini detaylıca inceleyen BP, enerji piyasasına yönelik yapılan uzun süreli arz-talep trendi tahminlerini de bu kapsamda doğrulamış durumda. Küresel enerji tüketiminin gittikçe yavaşladığı belirtilen raporda, küresel birincil enerji tüketiminin sadece %1 arttığı belirtilmiş. 2014’te ise bu oran %1,1 olarak gerçekleşmiş. Son on yılın ortalaması ise %1,9. Ayrıca 2015’te elde edilen büyüme, 2009’daki küresel kriz sayılmazsa, 1998’den bu yana görülen en düşük büyüme rakamı.
Enerji arzının her geçen gün daha fazla düşük karbon yakıtlarla sağlandığına da dikkat çekilen raporda, yenilenebilir enerjinin dünya enerji tüketiminin %3’ünü karşıladığı, ayrıca kömürden elde edilen enerjinin rekor derecede düştüğü de belirtilmiş.
BP Grubu Baş Yöneticisi Bob Dudley’in ifadelerine göre enerji dünyası büyük bir değişim döneminin içine girmiş durumda. Ancak Dudley sözlerine yaşanan değişimin sektör için yeni bir şey olmadığını, 65 yıldır sektörde sürekli bir değişim yaşandığını, görevlerinin yaşanan değişimlere uyum sağlamak için gerekli yatırımları yapmak ve doğru adımları atmak olduğunu, söyleyerek devam etti.
Son yıllarda fosil yakıt endüstrisinde yaşanan yavaşlamaya paralel olarak bu tür yakıtların fiyatları da dünyanın tüm bölgelerinde 2015 yılında ciddi düşüşler yaşamıştı. 2004’ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen ham petrol fiyatları 2015’te geçici olarak artsa da OPEC ülkelerinde yaşanan üretim artışıyla birlikte yılın geri kalanında da düşmeye devam etmişti.
Küresel kömür tüketimi 2015 yılında %1,8 oranında geriledi. Bu şekilde son on yılın “büyüme” rakamı olan yıllık %2,1’lik oranın oldukça altında kaldı. Ayrıca BP’nin yayınladığı verilere göre en yüksek yüzdelik ve hacmen düşüş de gerçekleşmiş oldu. Küresel kömür üretimi de %4 oranında düştü. Bu oran ABD’de %10,4, Endonezya’da %14,4 ve Çin’de %2 olarak gerçekleşti.
Küresel yenilenebilir enerji üretiminin %15,2’lik oranla arttığı ve 213 TWh değerine ulaştığı 2015 yılında, yenilenebilir enerjinin küresel enerji üretiminde %6,7’lik bir pay aldığı da belirtildi. On yıl önce bu oran %2 idi. Çin ve Almanya ise yenilenebilir enerji üretiminde en büyük artışı yakalayan iki ülke oldu: sırasıyla %20,9 ve %23,5.
Rüzgar enerjisi dünya çapında elektrik üretiminde kullanılan en yaygın yenilenebilir enerji türü olma özelliğini devam ettirirken, yenilenebilir enerji üretiminde %52,2’lik bir paya sahip oldu. Güneş enerjisi ise %32,6 büyürken, biyoyakıt üretimi %0,9’da kalarak son on yılın ortalaması olan %14,3’ün çok altında kaldı.

http://cleantechnica.com/2016/06/09/global-primary-energy-consumption-grew-1-2015-according-bp/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Şuna inanıyorum ben shell,bp gibi petrol şirketleri yenilenebilir enerji kaynakları hakkında gizli gizli çalışmakta petrol bitince çalışmalarını gün yüzüne çıkacak ve bu konudadaen büyük tekel olacaklar.
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kadirirdem 3 yıl
bak bu iyi haber...
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enders07 3 yıl
yoşoson
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agabeyts 3 yıl
Yemin ediyorum mutlu oldum bunca teknoloji haberi arasında iyi geldi
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SONEKTRA 3 yıl en beğenilen
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