Küresel rüzgar türbini siparişleri, yılın ikici çeyreğinde yüzde 111 arttı

Dünyanın yenilenebilir enerjiye verdiği önem her geçen yıl biraz daha artıyor. Yenilenebilir enerji konusunda araştırmalar yapan Wood Mackenzie Power & Renewables şirketi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, küresel rüzgar türbini siparişleri 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 111'e çıktı ve 2018'in son çeyreğindeki rekoru geride bıraktı.

Geçen yılın rekoru kırıldı

Wood Mackenzie tarafından yayınlanan yeni rakamlara göre dünyadaki rüzgar enerjisi üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 111'e varan ve yaklaşık 31 gigawattlık (GW) rekor sipariş aldıklarını gösteriyor. Talep artışı olan ülkelerin başında Çin ve Amerika gelirken, Avrupa'da ise yenilenebilir enerjiye olan talebin geçmiş yıllara oranla azaldığı ifade ediliyor.

https://cleantechnica.com/2019/09/09/global-wind-turbine-order-capacity-increased-111-in-q219/

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Wood Mackenzie yöneticilerindenyaptığı açıklamalarda, Çin'deki beş büyük üreticinin sipariş hacminin geçen çeyrekteseviyesini aştığını söylerken, rüzgar türbini fiyatlandırmalarının ise'daki daha büyük türbinlere olan talep nedeniyle artış gösterdiğini belirtti.