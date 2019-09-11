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Küresel rüzgar türbini siparişleri, yılın ikici çeyreğinde yüzde 111 arttı

Yenilenebilir enerji konusunda araştırmalar yapan Wood Mackenzie şirketi yeni verileri açıkladı. Yayınlanan rapora göre 2019'un ikinci çeyreğinde rüzgar türbini siparişleri tavan yapmış durumda.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın yenilenebilir enerjiye verdiği önem her geçen yıl biraz daha artıyor. Yenilenebilir enerji konusunda araştırmalar yapan Wood Mackenzie Power & Renewables şirketi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, küresel rüzgar türbini siparişleri 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 111'e çıktı ve 2018'in son çeyreğindeki rekoru geride bıraktı.

Geçen yılın rekoru kırıldı

Wood Mackenzie tarafından yayınlanan yeni rakamlara göre dünyadaki rüzgar enerjisi üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 111'e varan ve yaklaşık 31 gigawattlık (GW) rekor sipariş aldıklarını gösteriyor. Talep artışı olan ülkelerin başında Çin ve Amerika gelirken, Avrupa'da ise yenilenebilir enerjiye olan talebin geçmiş yıllara oranla azaldığı ifade ediliyor.
Wood Mackenzie yöneticilerinden Luke Lewandowski yaptığı açıklamalarda, Çin'deki beş büyük üreticinin sipariş hacminin geçen çeyrekte 1 GW seviyesini aştığını söylerken, rüzgar türbini fiyatlandırmalarının ise Brezilya'daki daha büyük türbinlere olan talep nedeniyle artış gösterdiğini belirtti.


https://cleantechnica.com/2019/09/09/global-wind-turbine-order-capacity-increased-111-in-q219/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Freeline 2 sa.
Kanat çapına göre değişiyormuş tipik olanlatı 600 haneye yetiyormuş
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asdasdqwertyveyaalxyvance 3 sa.
1 türbin kağıt üstünde kaç hanenin elektriğini karşılıyor ?
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