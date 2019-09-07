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Qualcomm'un 5G özellikli 6 ve 7 serisi yonga setleri önümüzdeki yıl gelecek

Akıllı telefon üreticileri amiral gemisi modellerinde 5G desteği sunmaya başladılar. Qualcomm tarafından gelen haberlere bakılırsa önümüzdeki yıl orta segment telefonlar da 5G'ye kavuşacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılı 5G dünyasına atılan ilk adım olarak değerlendirirken, önümüzdeki yılı ise 5G ağların genişleme yılı olacağını söyleyebiliriz. Şu anda herhangi bir 5G ağına erişiminiz varsa seçebileceğiniz 5G destekli akıllı telefon modeli oldukça sınırlı ve pahalı. Ancak önümüzdeki yıl bu durum değişecek.

5G özellikli cihazlar çoğalacak

Qualcomm gelecek yıl entegre 5G modeme sahip 6 ve 7 serisi Snapdragon yonga setlerini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 serisi zaten şimdiki 5G destekli telefonlara güç veriyor ve önümüzdeki yıl da amiral gemisi modellerde kullanılmaya devam edecek. Ancak şirket 5G destekli yonga setlerinin varlığını uygun fiyatlı cihazlarla daha da genişletmek istiyor.
Oppo, Realme, Redmi, Vivo, Motorola, HMD ve LG gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, Qualcomm'un gelecek 5G platformunu yeni Snapdragon 7 serisi ile birlikte orta kademe seçeneklerine dahil etmeye hazırlar. Bu yonga setleri 7nm üretim süreci üzerine inşa edilecek ve 2019'un son çeyreğinde hazır duruma gelecek. Ek olarak Snapdragon 6 serisi ise 2020'nin ikinci yarısında 5G dünyasına dahil olacak. Önümüzdeki ay bu yonga setleri ile ilgili daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.


https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/09/06/qualcomm-accelerates-5g-commercialization-scale-multiple-tiers-snapdragon Yorum Yaz
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smart1978 10 sa.
Es zamanli sunmalari gerekiyordu.
Bu vesile ile RAM depolama biriminde de orta seviye islemcilerde de performanstan yana mecburi artislar kesinlesmis oldu :) .
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CyberNight 11 sa. yeni yorumcu
Haberde bahsedilen tarihten önce alınan telefonların bir önemi kalmayacak. Mümkün mertebe akıllı telefon alımını ertelemek gerek.
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