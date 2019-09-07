Qualcomm'un 5G özellikli 6 ve 7 serisi yonga setleri önümüzdeki yıl gelecek

Bu yılı 5G dünyasına atılan ilk adım olarak değerlendirirken, önümüzdeki yılı ise 5G ağların genişleme yılı olacağını söyleyebiliriz. Şu anda herhangi bir 5G ağına erişiminiz varsa seçebileceğiniz 5G destekli akıllı telefon modeli oldukça sınırlı ve pahalı. Ancak önümüzdeki yıl bu durum değişecek.

5G özellikli cihazlar çoğalacak

Qualcomm gelecek yıl entegre 5G modeme sahip 6 ve 7 serisi Snapdragon yonga setlerini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 serisi zaten şimdiki 5G destekli telefonlara güç veriyor ve önümüzdeki yıl da amiral gemisi modellerde kullanılmaya devam edecek. Ancak şirket 5G destekli yonga setlerinin varlığını uygun fiyatlı cihazlarla daha da genişletmek istiyor.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/09/06/qualcomm-accelerates-5g-commercialization-scale-multiple-tiers-snapdragon

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vegibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, Qualcomm'un gelecek 5G platformunu yeniserisi ile birlikte orta kademe seçeneklerine dahil etmeye hazırlar. Bu yonga setleri 7nm üretim süreci üzerine inşa edilecek ve 2019'un son çeyreğinde hazır duruma gelecek. Ek olarakserisi ise 2020'nin ikinci yarısında 5G dünyasına dahil olacak.bu yonga setleri ile ilgili daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.