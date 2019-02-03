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Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti

15 yıllık firma tarihinde Tesla ilk kez üst üste iki çeyrek dönemde kar elde etti. Geçen yılı 1 milyar dolar zararla kapattığı için şimdilik yıl genelinde kar hedefinden uzak.
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli araç sektörünün en popüler firması olmasına rağmen bir türlü kar elde etmeyi başaramayan Tesla, geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kar etmeye başlamıştı. Sıkı tasarruf politikaları sayesinde firma ilk kez üst üste kar elde etti.  

Elde var iki

Firmadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 7.2 milyar dolar gelir elde edildi. Önceki çeyreğe göre yüzde 5 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı ise 139 milyon dolar oldu ancak çeyrek bazda yüzde yüzde 50 düşüş yaşandı. Yine de 15 yıllık firma tarihinde ilk kez üst üste iki çeyrekte kar açıklandı.

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Elon Musk geçen yıl içerisinde işten çıkarmalar da dahil bazı tedbirler almak zorunda kalmıştı. Bu sayede geçen yılın ikinci yarısında toplamda 450 milyon dolar civarında bir faaliyet karı elde etmeyi başardı. Bununla birlikte geçen yılın ilk yarısında 1.5 milyar dolarlık bir zarar olduğu için yıl genelinde 1 milyar dolarlık zarar haneye yazıldı.

Elon Musk hedeflerinin tüm bir yılı karla kapatmak olduğunu açıklamıştı. 2017 yılında 2 milyar dolar faaliyet zararı oluştu. 2018 yılında ise bu rakam 1 milyar dolara indi. Bu yıl beklenen kar yılı olabilir.

Üretim tarafında ise toplamda 86555 araca ulaşıldı. Çeyrek bazda yüzde 8 artış yaşanırken tüm zamanların en çok üretim yapılan çeyrek dönemi yaşandı. Bunun 61400 civarı Model 3 olurken 25155 adedi Model S ve X oldu. Yıl genelinde ise 245240 araç üretildi.

Bu yıl Tesla 400 bin araç üretimine ulaşmayı hedefliyor. Yıl bazında yüzde 60 artış anlamına gelen bu rakam ayrıca firma tarihinde de bir rekor olacak. Bununla birlikte üst seviye araçlara talep arttığı için firma halen 35000$ fiyat etiketine sahip yeni Model 3 versiyonunun üretimine başlayamadı.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/tesla-first-back-to-back-profit-ever/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 ay
diğer çeyreklerde zarar mı olmuş. yeme bizi elon, para isteyecek değiliz.
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