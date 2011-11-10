Kurumsal servis yönetiminde lider BMC Software ile çalışmaları hakkında röportaj yaptık

Kurumsal Servis Yönetimi alanında dünya lideri BMC Software ve Türkiye'deki çalışmalarını anlatan yazılı bir röportaj hazırladık. BMC Software ve çalışmalarıyla ilgili edindiğimiz bilgiler için bizlere değerli bilgiler sunan, BMC



Software EMEA CTO'su Eric Blum ve Halkbank altyapı işletim ve yönetimi daire başkanı Cenk Niksarlı'ya teşekkür ediyoruz.

1) BMC Software hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? BMC Software nasıl kuruldu, faaliyetleri neler?

Merkezi Houston, Texas'da bulunan ve 1980 Eylül'ünde kurulan BMC, Kurumsal Servis Yönetimi (Business Service Management- BSM) alanında liderliği üstleniyor. 124'ten fazla ülkede faaliyet gösteren BMC, BT şirketlerinin maliyetleri



düşürmelerine, riski azaltmalarına ve faaliyet karlarını artırmalarına destek sağlayan, kapsamlı bir yaklaşım ve birleşik bir platform sunuyor. 30 Eylül 2011'de sona eren dört mali çeyrekte BMC’nin geliri, yaklaşık 2.2 milyar dolardı.



BMC ürünlerinin satışını doğrudan ve aralarında aracıların, sistem entegratörleri ve orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) de bulunduğu dolaylı kanallarla gerçekleştiriyor.

Forbes Global 100'ün yaklaşık yüzde 96'sı ve Fortune 500 şirketlerinin yüzde 81'i dağıtık, merkezi işlem birimi, sanal ve bulut ortamlarında BMC Yazılım’a güveniyor.

2) Bulut bilişim nedir? Bulut bilişimin artı ve eksileri hakkında bilgi verir misiniz?



Bulut bilişim geniş anlamda, bilişim kaynaklarının hizmet olarak sunulmasıdır. Üç farklı hizmet tipi var: Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service - SaaS), Hizmet Olarak Altyapı (Infrastructure as a Service-IaaS) ve Hizmet olarak



Platform (Platform as a Service- PaaS). Bu hizmetleri sağlamak için kurumlar kendi bulutlarını oluşturabilir (özel), hizmeti üreticiden satın alabilir ya da alıyorlar (kamusal) ya da her ikisini birleştirebilirler (karma).

Şirketler için bulut bilişimin yararı bilgi işlem ihtiyaçlarını daha iyi yönetebilmeleri, daha kolay yönetilebilirlik ve daha az bakım, uygulamaların daha hızlı kurulup çalıştırılabilmesi ve değişken, önceden bilinemeyen iş taleplerini



karşılamak için kaynakların (sunucular, depolama ve ağ gibi) daha hızlı ayarlanabilmesini sağlamasıdır.

Bulut bilişim ile şirketler iş taleplerini karşılamakta daha çevik davranabilir, yeni verimlilik kaynakları kazanabilir, esnek finansal yapılara geçebilir, yenilikçiliği hızlandırabilir ve BT'yi dönüştürebilirler.

Bununla birlikte, bir bulutu tasarlamaya ve oluşturmaya doğru giden yol, en gelişmiş şirketler için bile karmaşık ve zorlu olabilir. Şirketler BT daha akıllı, daha hızlı ve daha güçlü çalıştığında gelişirler. Kurumsal servis yönetiminde



(BSM) lider olan BMC de, BT departmanlarına maliyetleri ve riski azaltmaları, şirketin karını artırmaları için destek sağlarken, bu talepleri karşılamalarına yardımcı olan geniş kapsamlı bir yaklaşım ve birleşik bir platform sunuyor.

3) Bulut bilişimin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?



Bulut bilişimin vaatleri birçok çok şirketteki BT liderleri arasında yüksek beklenti yarattı ve bu vaatler hala varlığını koruyor.

"CIO İlk 10 Teknoloji 2011" Gartner raporuna göre bulut, CIO'ların (Bilişim Departmanı Başkanı) gündeminde ön sıralarda. Bulut altyapılarının ve SaaS’in benimsenmesi, bulut bilişim ve 2011'de iki numaralı teknoloji olarak gösterilen



sanallaştırma için beklenenden daha hızlı oldu. CIO'lar açıkça bu teknolojilerin dönüştürücü gücünü kullanarak altyapının yeniden tanımlanması fırsatını kabul ediyor. Yeni altyapıya ihtiyaçları var, çünkü mobilite ve iş zekası (business



intelligence) gibi diğer teknoloji öncelikleri, bilgi işlem gücü, bağlantı ve depolama alanlarında yeni talepler yaratıyor.

İş ve BT verimliliği gibi çok belli yararlarından başka şirketler bulut bilişimi, altyapılarını dönüştürüp iyileştirmenin yanı sıra, yeni ve ilgi uyandıran hizmetler sunabilmek için bir fırsat olarak görüyor.



4) BMC Software ne tür hizmetler sunuyor?

BMC, şirketlerin bulutları bir üst seviyeye taşımalarına yardım ediyor ve oluşturdukları buluttan maksimum kazancı elde etmelerini sağlıyor. Dinamik kurumsal servis yönetimi çözümlerimizi kurarak şunları yapabiliriz:

•Bulut “talep karşılığında” (on-demand) modelleri yoluyla BT yönetimi çözümleri sunmak.

•Birden fazla kaynağın başarısını garantilemek için karma bulutu birleştirmek ve yönetmek.

•Kurumların özel bulutlar oluşturmalarına, çalıştırmalarına ve yönetmelerine izin vermek.

•Servis sağlayıcıların başarıyla bulut hizmetleri sunmalarına izin vermek

5) BMC Yazılım’ın ne gibi uygulama ve avantajları bulunuyor?

BT şirketleri her zaman, varolan ve iyileştirilmiş hizmetleri kurumlara nasıl sunabileceklerini yeniden düşünür. BMC bulut, sanal, dağıtık ve merkezi işlem birimi kaynaklarında BT süreçlerini basitleştiren ve otomatikleştiren; karar vermeyi iyileştiren ve iş akışını yöneten komple bir uygulama setinin de bulunduğu birleşik bir kurumsal servis yönetimi (BSM) platformu sunuyor. BSM aslında sahip olduğunuz BT'yi alıyor ve ona ileriyi görebilmeyi ve bir platformun kontrolunu ekler.

Bu bulut bilişim, veri merkezi otomasyonunu, BT iş yönetimini, BT servis yönetimini, merkezi işlem birimi maliyet optimizasyonunu ve proaktif operasyonları içerir. http://www.bmc.com/solutions/bsm

6) Şirketlerin ve kullanıcıların BMC Yazılım çözümlerini tercih etmelerinin nedenleri nelerdir? Sizin çözümlerinizin kullanılmasının nedenleri neler?

Müşterilerimizin bir bulut altyapısına sorunsuzca geçmelerine yardımcı olmak için, geniş kapsamlı bir çözümler seti geliştirdik. Sadece eski yatırımların kurumlara özel servisler sunmada yararı olacağını görmüyoruz. Aynı zamanda karma modelde özel ve kamusal bulut kaynaklarını benzersiz bir şekilde yönetmek için geleceğe bakma yeteneği ile birçok heterojen platformu yönetmede denenmiş bir yönetim performansına sahibiz. Aslında BMC olarak bulut bilişimde plan yapmak, uygulamak ve başarılı olmak için gerekli çözümleri sağlıyoruz:

» Bulut Planlama — Bulut adaylarını belirleyerek, altyapıyı planlayarak, hizmetlerinizi tasarlayarak, kapasite ihtiyaçları için plan yaparak ve daha başka işlemlerle bulut bilişim kurulumunu kolaylaştırıyoruz.

» Bulut Yaşam Döngüsü Yönetimi — Hizmet kataloğu tarafından desteklenen bir self- service portalı aracılığı ile belli prensiplere dayalı konfigürasyon süreci uygulayarak başarılı bir bulut kullanımı sağlamak.

» Bulut Operasyonları ve Optimizasyon — Kapasite yönetimine, keşfine ve performansa proaktif bir yaklaşım izleyerek, dinamik bulut ortamında kaynak kullanımını, maliyetleri ve hizmet kalitesini optimize eder.

» Bulut Yönetimi — Geniş kapsamlı mevzuat uyumunu, lisans yönetimini ve varlık yönetimi süreçlerini biraraya getirerek, bulutun ve iş yükünün gerekli şekilde davranmasını sağlar.

BMC, bulut bağlamında bir Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi’nin (Information Technology Infrastructure Library- ITIL) en iyi uygulama entegrasyonunu garantileyebilecek tek şirkettir. Bu, bulutun, talepleri her zamankinden daha fazla değiştirecek olan son kullanıcıya dayalı olması nedeniyle daha da önem kazanıyor. Ayrıca, ölçme ve ‘show back / charge back’ yeteneklerimizle müşteri davranışlarını servis istekleri ve QoS beklentilerinde sürebiliriz. BMC’nin bulut bilgi işleme yaklaşımı ile müşteriler, yaratılan bulut ortamının şirketin ihtiyaçlarına göre uygun kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak için, kısmen veya tümüyle bu alanları ele alabilirler.

7) BMC Yazılım, hem kurumsal hem de şahsi kullanım için alternatif bulut bilişim çözümü sunuyor mu? Biraz detay verebilir misiniz?

BMC müşterileri tipik olarak, ister kendileri kullansınlar isterse de kendi müşterilerine bir servis olarak sunsunlar, büyük karmaşık BT altyapılarının kullanıcılarıdırlar. BMC, dünya çapında lider BMC Remedy IT Service Management Suite’in yanı sıra iki SaaS’in iki hizmet sunma modelini sağlıyor: BMC Remedy OnDemand ve BMC ServiceDesk on Force.com.

Servis Olarak Yazılım (SaaS), sadece bulut temelli bir dağıtım modeli değildir. BT şirketlerinin, BT servis yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için düşündükleri bir hizmet yaklaşımıdır. Bir SaaS modeli ile BT şirketleri, BT servis yönetimi verimliliği çözümlerine erişimin hoşluğunu yaşarken, yüksek öncelikli aktiviteler ve girişimlerde çalışanlarına ve altyapıya odaklanabilirler. Sistemlerdeki veya yönetimdeki kendi kaynaklarına yatırım yapmaksızın veya uygulamaları iyileştirmeksizin bu kazançları elde edebilirler.

BMC Remedy OnDemand, bugün bulut alanında hazır olan en zengin özellikli ve kullanıcı dostu BT Servis Yönetimi (ITSM) çözümüdür. 20 yıldan fazla süreli bir liderlik ve yenilikçiliğe dayanarak, dünyadaki en karmaşık ve zorlu BT şirketlerini memnun etmek açısından yeterince güçlüdür.

Remedyforce, daha satın alınabilir, kurulumu ve kullanımı daha kolaydır ve boyutu ne olursa olsun şirketiniz için tasarlanmıştır. Donanım sorunları olmaksızın bir BT yardım masasında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi orada bulabilirsiniz.

RemedyForce, iki pazar liderinin, Salesforce.com ve BMC’nin güçlerini birleştiren bir bulut ürünüdür. BT servis yönetiminin en iyi uygulamaları ile Remedyforce, bir servis masası çözümüne ihtiyaç duyan organizasyonlar için akıllı bir adımdır. Daha fazla bilgi için: www.bmc.com/ OnDemand

8) BMC Software’in Türkiye ve Türkiye BT pazarı için herhangi bir planı var mı?

Türkiye, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak BMC için stratejik önem taşıyor. Burada, özellikle BT servis yönetimi, dönüşüm, bulut ve konsolidasyon projeleri ile ilgili çözümler için güçlü bir talep olduğunu görüyoruz. Bu talebi karşılamak için sadece doğrudan müşteri ilişkilerine değil aynı zamanda, çözümleri daha yaygın sunabilmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde onları özelleştirmek için iş ortaklarına da güveniyoruz.

Endüstri iş ortaklarımız (Accenture, Cisco, VNT, Gartner ve Ericsson gibi) ile varolan ilişkilerimizi daha da güçlendirme arayışımızı sürdürüyor, müşteri hizmetlerini optimize etmek için eğitime ve sertifikasyona yatırım yapıyoruz. Gelecekte daha güçlü bir büyüme elde edebilmek amacıyla 2012’de yerel eleman sayımızı artırmayı amaçlıyoruz.

9) BMC Software’in bir Türk şirketi ile herhangi bir işbirliği planı var mı?

Her satış öncesi ve satış eğitimi kursumuzun mutlaka BMC satış ekibimize, anlaşmalı iş ortaklarımıza ve seçkin katma değerle pazarlayıcılara (Value-Added Reseller- VAR) yerelleştirilmiş olarak verilmesini sağlıyoruz. Anlaşmalı iş ortaklarımız ve seçkin katma değerle pazarlayıcıların, satış ekibimizin eğitim amacıyla büyük dahili satış etkinliklerine katılmalarına olanak tanıyor, kanal temsilcilerini hızla eğitiyoruz.

HALKBANK BT Altyapı Yönetimi & Operasyonlar Direktörü– CENK NİKSARLI

10)BMC Software ile bir proje yürütmeyi planlıyorsunuz. Proje hakkında biraz detay verebilir misiniz?

BMC ITSM seti ürünleri Remedy ve Atrium’u kullanarak, yaygın olarak kullanılan ITIL süreçleri ile bütün BT hizmet ve ürünlerini kapsayan bir ITSM (Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi- Information Technology Service Management) platformu kurduk. Bu platform 2010’dan beri gelişti ve ITIL’e dayalı olarak büyüyor. Servis yönetimi ve servis kalitesi açısından vizyonumuz şimdi “Otomasyon”dur. ITIL tabanlı ITSM yapısını kullanmaya başlamamızın nedeni de bu; hala daha yüksek kaliteye sahip daha iyi hizmetler sunmanın arayışındayız. Gelecek için yeni hedefimizi aynı doğrultuda, hizmet sunumunda otomasyon oluşturuyor.

11)Sadece kurumsal çözümleri mi kapsayacak veya bu projeden Halkbank müşterileri kazançlı çıkacaklar mı? Eğer müşteriler bundan kazançlı çıkacaklarsa, bu konuda biraz daha detay verebilir misiniz?

Bu platform ITSM platform ile entegre olacak ve tek müşterisi kurum içi kullanıcılar olan ITSM aracılığıyla hizmet verecek. Müşterilere faydası ise dolaylı olacaktır; iyileştirilmiş BT servisleri,müşterilerimizin ilgili teknolojilere dayanan servislerden kalite olarak fayda elde etmelerine yardımcı olacaktır.

12)Tam beklenti nedir ve bu projenin avantajları nedir?

BT hizmetlerinin büyümesi ve çeşitlenmesi ile ortamlar daha karmaşık ve yönetimi daha zor hale geliyor. Hatta kullanıcılar ve müşteriler de zamanla daha fazlasını, daha hızlısını ve daha iyisini bekliyorlar.

Bu iki alandaki büyüme hızı, büyüyen ortamlara ilişkin kurulumları yapan, yönetimi ve operasyonu yürüten uzman personel sayısındaki büyümeyle aynı değil. En uygun çözüm mümkün olduğunca geniş bir kapsamla “Otomasyon”a odaklanmamız olacaktır, böylece servisler büyümeye devam ederken kalite ve hizmet sürekliliği de artarak devam edecektir.







