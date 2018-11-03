Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar!

Kuş yumurtalarının neden renk değişimine uğradığı pek bilinen bir konu değildi ve rastgele değiştiği düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bir çalışma, cevabın dinozorlarda gizli olduğunu ortaya çıkardı.