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Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar!

Kuş yumurtalarının neden renk değişimine uğradığı pek bilinen bir konu değildi ve rastgele değiştiği düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bir çalışma, cevabın dinozorlarda gizli olduğunu ortaya çıkardı.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Yale ve Bonn üniversiteleriyle Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin gerçekleştirdiği çalışma, kuş yumurtalarının renklerini, yumurtalarını ya tamamen ya da kısmen açık yuvalara bırakan dinozor atalarından aldığını gösterdi.
Yale Üniversitesi paleontoloğu Jasmina Wiemann, araştırmalarının kuş yumurtalarının nasıl değişime uğradığı konusundaki anlayışlarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Araştırma kapsamında, dünya çapında elde edilen 18 dinozor yumurtası kabuğunun fosili incelendi.
Çalışma sırasında kuşların renk renk ve benekli yumurta üretmesini sağlayan kırmızı ve mavi pigmentlere, küçük, etobur bir dinozor yumurtasında rastlandı. Yumurta renklerinin, kuşların yumurtlama ortamları ve kuluçkaya yatma tercihlerini yansıttığı düşünülüyor. Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayınlandı.

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/11/02/kus-yumurtalarinin-renklerinde-dinozor-etkisi Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 6 ay en beğenilen
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FRAPS_TR 6 ay
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kımyasal 6 ay
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DH Misafiri 6 ay
bilim teknik dergisin eski sayılarına bakarsanız böyle salmalarla dolu oldugunu ben bilirim neyse uzatmadan hadi eyvallah
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OverClocK1ng 6 ay
Böyle konuya cevabım: Dinozorlar, ben zorlamam.
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FRAPS_TR 6 ay
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smart1978 6 ay
Tavuk larinki cok ilkel kalmis onlarda iki renk sadece :)
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YüzüğüKayıpFrodo 6 ay en beğenilen
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igetsky 6 ay YüzüğüKayıpFrodo
Nature linki konulmali
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Tugrul_512bit 6 ay
Sucuklu trex yumurtası.
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kımyasal 6 ay
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