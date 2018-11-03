Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar!

Yale ve Bonn üniversiteleriyle Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin gerçekleştirdiği çalışma, kuş yumurtalarının renklerini, yumurtalarını ya tamamen ya da kısmen açık yuvalara bırakan dinozor atalarından aldığını gösterdi.
Yale Üniversitesi paleontoloğu Jasmina Wiemann, araştırmalarının kuş yumurtalarının nasıl değişime uğradığı konusundaki anlayışlarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Araştırma kapsamında, dünya çapında elde edilen 18 dinozor yumurtası kabuğunun fosili incelendi.
Çalışma sırasında kuşların renk renk ve benekli yumurta üretmesini sağlayan kırmızı ve mavi pigmentlere, küçük, etobur bir dinozor yumurtasında rastlandı. Yumurta renklerinin, kuşların yumurtlama ortamları ve kuluçkaya yatma tercihlerini yansıttığı düşünülüyor. Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayınlandı.
https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/11/02/kus-yumurtalarinin-renklerinde-dinozor-etkisi Yorum Yaz Paylaş Tweetle