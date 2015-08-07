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Kuuvik Capture 2, Mac App Store üzerindeki yerini aldı

3 yıl
1,1b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kuuvik Capture 2, Mac App Store üzerindeki yerini aldı
 
DIRE Studio'dan Laszlo Pusztai tarafından uzun süredir beta testleri devam eden Kuuvik Capture 2, tam sürümüyle Mac App Store üzerindeki yerini aldı.
Gelişmiş bir "tethering" yani profesyonel fotoğraf makinelerini Mac sistemler üzerinden kontrol etme yazılımı olan Kuuvik Capture 2, bilgisayarlar ile makineler arasındaki iletişimi USB kablosuyla (Çoğu makine kutusunda çıkıyor) sağlıyor ve Adobe Lightroom'u andıran koyu renkli bir arayüzle geliyor. Canlı önizleme desteğini bünyesinde taşıyan ve birçok benzerinden farklı olarak canlı önizlemede gerçek zamanlı keskinlik ve peaking (Netleme yardımcısı) verebilen uygulama, özellikle belirtildiği üzere diğer çözümlerden 5 kat daha az enerji harcıyor ve gelişmiş otomasyon altyapısı sayesinde birçok çekimde -özellikle ürün fotoğrafçılarına- ciddi yardımlarda bulunabiliyor.
En iyi fotoğraf kalitesi için sadece RAW formatındaki fotoğraflar ile çalışma gösteren Kuuvik Capture 2, listesi burada yer alan ve aralarında Canon'un megapiksel canavarları EOS 5DS ile 5DS R'ın da yer aldığı birçok DSLR fotoğraf makinesine aktif olarak destek veriyor. Uygulamanın fiyatı ise markete girişinin şerefine kısa bir süre için 160 TL seviyesinde.
 

http://www.laszlopusztai.net/2015/08/06/kuuvik-capture-2-available-on-the-mac-app-store/ Yorum Yaz
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