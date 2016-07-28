Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı

2014'ün Kasım ayında 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına iniş yaparak tarihi bir ilke imza atan Philae uzay aracının dünyayla olan iletişimi artık tamamen kesildi. İnişte yaşadığı problemler dolayısıyla beklenilen verimi sağlayamayan uzay aracı Dünya'ya en son 2015'in yaz aylarında veri gönderebilmişti.



2 Mart 2004'te Rosetta uzay aracıyla birlikte fırlatılan Philae, kuyruklu yıldıza iniş yaparken bazı problemler yaşamıştı. İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Güneş enerjisiyle çalışan Philae böylece panellerini aydınlatamadığı için şarj da olamamış ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.



Philae 7 aylık uyku sürecinin ardından nihayet 2015'in Haziran ayında tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş olsa da yaptığı hatalı inişin sonuçları hiçbir zaman peşini bırakmadı. Son olarak Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz 12 aylık süreci de tamamiyle sessiz geçiren uzay aracına artık elveda demenin zamanı geldiğini ve Philae'yle olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör "Büyüleci ve başarılı bir görevin sonu" Uzay aracıyla olan iletişimlerin durduğunu doğrulayan Alman Uzay Ajansı yetkilisi Andreas Schuetz,"Bu, büyüleyici ve başarılı bir görevin sonu." ifadelerini kullandı. Kuyruklu yıldızdaki gözlem süresi oldukça kısa süren Philae, yine de kendisi için planlanan görevlerin %80'ini tamamlamıştı.



Avrupa Uzay Ajansı'na toplam 1.3 milyar dolara mal olan Rosetta-Philae görevinin Rosetta ayağı da yakında son bulacak. Şu anda kuyruklu yıldızın yörüngesinde bulunan Rosetta 30 Eylül 2016 tarihinde sert düşüş gerçekleştirerek Philae'ye katılacak. Bu aynı zamanda insanoğlunun bir kuyruklu yıldıza düzenlediği ilk başarılı görevin sonu anlamına gelecek. Uzay aracıyla olan iletişimlerin durduğunu doğrulayan Alman Uzay Ajansı yetkilisi Andreas Schuetz,"Bu, büyüleyici ve başarılı bir görevin sonu." ifadelerini kullandı. Kuyruklu yıldızdaki gözlem süresi oldukça kısa süren Philae, yine de kendisi için planlanan görevlerin %80'ini tamamlamıştı.Avrupa Uzay Ajansı'na toplam 1.3 milyar dolara mal olan Rosetta-Philae görevinin Rosetta ayağı da yakında son bulacak. Şu anda kuyruklu yıldızın yörüngesinde bulunan Rosetta 30 Eylül 2016 tarihinde sert düşüş gerçekleştirerek Philae'ye katılacak. Bu aynı zamanda insanoğlunun bir kuyruklu yıldıza düzenlediği ilk başarılı görevin sonu anlamına gelecek.

http://blogs.esa.int/rosetta/2016/07/26/farewell-silent-philae/