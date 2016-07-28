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Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı

Bir kuyruklu yıldıza iniş yapmayı başaran ilk uzay aracı Philae için elveda zamanı geldi. Avrupa Uzay Ajansı son 12 ayda hiçbir bilgi alamadığı uzay aracıyla tüm iletişimlerin kesildiğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,5b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2014'ün Kasım ayında 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına iniş yaparak tarihi bir ilke imza atan Philae uzay aracının dünyayla olan iletişimi artık tamamen kesildi. İnişte yaşadığı problemler dolayısıyla beklenilen verimi sağlayamayan uzay aracı Dünya'ya en son 2015'in yaz aylarında veri gönderebilmişti.

2 Mart 2004'te Rosetta uzay aracıyla birlikte fırlatılan Philae, kuyruklu yıldıza iniş yaparken bazı problemler yaşamıştı. İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Güneş enerjisiyle çalışan Philae böylece panellerini aydınlatamadığı için şarj da olamamış ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.

Philae 7 aylık uyku sürecinin ardından nihayet 2015'in Haziran ayında tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş olsa da yaptığı hatalı inişin sonuçları hiçbir zaman peşini bırakmadı. Son olarak Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz 12 aylık süreci de tamamiyle sessiz geçiren uzay aracına artık elveda demenin zamanı geldiğini ve Philae'yle olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıkladı.

"Büyüleci ve başarılı bir görevin sonu"

Uzay aracıyla olan iletişimlerin durduğunu doğrulayan Alman Uzay Ajansı yetkilisi Andreas Schuetz,"Bu, büyüleyici ve başarılı bir görevin sonu." ifadelerini kullandı. Kuyruklu yıldızdaki gözlem süresi oldukça kısa süren Philae, yine de kendisi için planlanan görevlerin %80'ini tamamlamıştı.

Avrupa Uzay Ajansı'na toplam 1.3 milyar dolara mal olan Rosetta-Philae görevinin Rosetta ayağı da yakında son bulacak. Şu anda kuyruklu yıldızın yörüngesinde bulunan Rosetta 30 Eylül 2016 tarihinde sert düşüş gerçekleştirerek Philae'ye katılacak. Bu aynı zamanda insanoğlunun bir kuyruklu yıldıza düzenlediği ilk başarılı görevin sonu anlamına gelecek.

http://blogs.esa.int/rosetta/2016/07/26/farewell-silent-philae/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
ee biz dedik cübbeli hocaya sorun diye dalga geçtiniz
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dostum kertenkele 3 yıl
Aslında başarısız oldu onca para çöpe gitti demeye g..t leri yemiyor da yüzde seksen başarılı oldu diyorlar e o zaman yüzde seksen lik kısmında ne yaptı etti elinize ne geçti diyi verin bi zahmet.
Aslında başarısız oldu onca para çöpe gitti demeye g..t leri yemiyor da yüzde seksen başarılı oldu diyorlar e o zaman yüzde seksen lik kısmında ne yaptı etti ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ahmetkep 3 yıl idombayci
idombayci

niye imha ediyorlar? gezsin dursun
arada bi mesaj atar

Kontorü yokmuş
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alfe28 3 yıl
10 yıl onceki teknoloji ile yüz binlerce kilometre ötedeki bir kuyruklu yildiza adamlar iniş yapmış bizim cahil tayfaa dalga geçip aşağılıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
yazılanları okudukça şaka yapıldığını düşünüyorum.
Adamlar 10yıl önce bir uzayaracı gönderiyorlar hareketli cisme iniyor uzayda ölçüm yapıyor.
Bizim diyanetin yıllık bütçesinin yarısından aza burda gelmiş hala fiyasko diyen var.
Adam var olan kitabı okuyor sana anlayıyor diye bizim moronlarda bakıyor buna fiyasko diyor sizin varlığınız fiyasko
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DH Misafiri 3 yıl
14 yıl sonrasını hedef alan devrim niteliğinde bir çalışma idi. Tüm çalışanlar, insanlık adına bizleri bilgilendirdi, onurlandırdı. Her uzay çalışmasının ilkinde yaşanandan öte büyük başarı. Beyinsizler, bunu anlayamaz. Sanırım bazı çıkarımlarla, gelecekte, saatte enaz 300 bin kilometre hızla dönen ve yörünge kavramı neredeyse olmayan kuyruklu yıldıza Philae yı indirmek, çağ açmak demek. Sıra Juno da. İnsanlık kendini aşıyor. Makarnacıların insanlığa katkısı var mı ki? Vah makarnacıya, dinciye, vah ki vah
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dostum kertenkele 3 yıl
Aslında başarısız oldu onca para çöpe gitti demeye g..t leri yemiyor da yüzde seksen başarılı oldu diyorlar e o zaman yüzde seksen lik kısmında ne yaptı etti elinize ne geçti diyi verin bi zahmet.
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irish 3 yıl
Bi taş parçasına iniş yapmış olması bile büyük başarıdır.
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idombayci 3 yıl
niye imha ediyorlar? gezsin dursun
arada bi mesaj atar
3 Yanıt Yanıtla +2
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ahmetkep 3 yıl idombayci
idombayci

niye imha ediyorlar? gezsin dursun
arada bi mesaj atar

Kontorü yokmuş
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Vinewood 3 yıl idombayci
idombayci

niye imha ediyorlar? gezsin dursun
arada bi mesaj atar

Demekki kuyruklu yıldızın rotasında bizim ile iletişime geçebileceği bir yol yok.
1 Yanıt Yanıtla
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sniper23 3 yıl idombayci
idombayci

niye imha ediyorlar? gezsin dursun
arada bi mesaj atar

AKK'ye takılmıştır.
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Boragungoren 3 yıl
Yinede %80lik kendine ait görevi tamamlayıp emekleri o kadarda boşa çıkartmamış yeterince iyi
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
ee biz dedik cübbeli hocaya sorun diye dalga geçtiniz
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