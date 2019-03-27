Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor

Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı işletmecisi Harbour Air, filosundaki 34 uçağı tamamen elektrikli hale getireceğini açıkladı. İlk elektrikli uçağın test uçuşları 2019 sonunda başlayacak.
1 ay
3,2b
1
4
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor

Dünyanın dört bir yanından elektrikliye geçiş haberleri gelmeye devam ediyor. Bu seferki dönüşüm haberi çok da alışık olmadığımız bir alandan, deniz uçaklarından geldi. Kuzey Amerika’nın en büyük deniz uçağı işletmecisi Harbour Air, filosundaki 34 uçağı tamamen elektrikli hale getireceğini duyurdu.

Vancouver merkezli havacılık şirketi Harbour Air, işletme maliyetlerini düşürmek ve çevreye verilen zararı azaltmak adına verdiği elektrikliye dönüşüm kararı için elektrik motorları üreten MagniX ile anlaştı. İki şirketin dönüşüm planı kapsamında, deniz uçaklarındaki içten yanmalı motorların 560 kW’lık (750 bg) magni500 elektrik motorlarıyla değiştirileceği açıklandı.

Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor
 

İlk dönüştürülecek uçak "de Havilland Beaver" 

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kısa mesafe uçuşlarına odaklanan deniz uçaklarının elektrikliye dönüşüm için son derece uygun olduğu belirtildi. Harbour Air, ilk etapta 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip “de Havilland Beaver” model uçakların dönüştürüleceğini söyledi. Kuzey Amerikalı şirketin filosunda bu uçaklardan 10 adet bulunuyor. Test uçuşlarının 2019 bitmeden başlaması beklenirken, tüm uçak filosunun iki yıl içerisinde dönüştürülmesi öngörülüyor.

Yılda 500 bin yolcu taşıyor 

Kuzey Amerika’nın en büyük deniz uçağı filosuna sahip olan Harbour Air, 12 farklı noktaya yolcu taşıyor. Bir yılda 30 bin ticari uçuş gerçekleştirdiklerini belirten şirket, bu uçuşlarda toplam 500 bin yolcuyu gitmek istediği yere ulaştırıyor. Kurulduğunda yalnızca iki adet deniz uçağına sahip olan şirket, 1982 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.


https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-top-seaplane-airline-harbour-air-switching-to-battery-powered-aircraft/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 1 ay
Elektrik motorunun arıza yapma olasılığı daha düşük. Bu da uçağı daha güvenli hale getiriyor.
İçten yanmalı motora göre; verimliliği, hafifliği, bakım masrafının ucuz olması, sessizliği diğer avantajlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Yer gök elektrik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 ay
Uçaklarda hidrojen daha iyi olur diye düşünüyorum. Elektrik için gerekli bataryalar çok ağır oluyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris070707 1 ay yeni yorumcu sniper23
Küçültürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi 1 ay Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor 1 ay Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti 1 ay Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği 1 ay Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi 1 ay Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 1 ay Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor 1 ay Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü internete düştü 1 ay 2si1 | Google Stadia özel bölüm 1 ay Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi 1 ay UPS, drone'la tıbbi numune teslimatına başlıyor 1 ay Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor 1 ay Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi 1 ay Yapılan bilimsel çalışma, Z kuşağının sosyal medyaya bağımlı olduğunu ortaya koydu 1 ay NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor 1 ay PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı 1 ay Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı 1 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı! 1 ay Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri 1 ay Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor Sonraki Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Google’ın robotik bölümü yapay zeka odağında yeniden canlanıyor 1 ay Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak" 1 ay Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü 1 ay Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka destekli video kayıt özellikleri 1 ay Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de! 1 ay 1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet 1 ay 2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı 1 ay WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 1 ay Xiaomi Mi 9X detaylanıyor 1 ay Sony yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu 1 ay Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı 1 ay Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri duyuruldu 1 ay Sony, 4.2 milyon PlayStation VR başlığı sattı 1 ay Samsung Galaxy Note 10 tuşsuz tasarım ile gelebilir 1 ay Serinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite karşınızda! 1 ay Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu 1 ay Audi resmen açıkladı: Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan geliyor 1 ay Huawei’nin 40W şarj destekli yeni powerbank'i dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim