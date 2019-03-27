Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor

Dünyanın dört bir yanından elektrikliye geçiş haberleri gelmeye devam ediyor. Bu seferki dönüşüm haberi çok da alışık olmadığımız bir alandan, deniz uçaklarından geldi. Kuzey Amerika’nın en büyük deniz uçağı işletmecisi Harbour Air, filosundaki 34 uçağı tamamen elektrikli hale getireceğini duyurdu.

Vancouver merkezli havacılık şirketi Harbour Air, işletme maliyetlerini düşürmek ve çevreye verilen zararı azaltmak adına verdiği elektrikliye dönüşüm kararı için elektrik motorları üreten MagniX ile anlaştı. İki şirketin dönüşüm planı kapsamında, deniz uçaklarındaki içten yanmalı motorların 560 kW’lık (750 bg) magni500 elektrik motorlarıyla değiştirileceği açıklandı.

İlk dönüştürülecek uçak "de Havilland Beaver"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kısa mesafe uçuşlarına odaklanan deniz uçaklarının elektrikliye dönüşüm için son derece uygun olduğu belirtildi. Harbour Air, ilk etapta 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip “de Havilland Beaver” model uçakların dönüştürüleceğini söyledi. Kuzey Amerikalı şirketin filosunda bu uçaklardan 10 adet bulunuyor. Test uçuşlarının 2019 bitmeden başlaması beklenirken, tüm uçak filosunun iki yıl içerisinde dönüştürülmesi öngörülüyor.

Yılda 500 bin yolcu taşıyor

Kuzey Amerika’nın en büyük deniz uçağı filosuna sahip olan Harbour Air, 12 farklı noktaya yolcu taşıyor. Bir yılda 30 bin ticari uçuş gerçekleştirdiklerini belirten şirket, bu uçuşlarda toplam 500 bin yolcuyu gitmek istediği yere ulaştırıyor. Kurulduğunda yalnızca iki adet deniz uçağına sahip olan şirket, 1982 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-top-seaplane-airline-harbour-air-switching-to-battery-powered-aircraft/