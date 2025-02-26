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    İtalyan devi Leonardo, Baykar ile üretim ortaklığına hazırlanıyor

    İtalyan savunma devi Leonardo, Baykar ile insansız hava aracı ortaklığına hazırlanıyor. Planlanan bu ortak girişimin Avrupa’nın insansız hava aracı kapasitesini artırması bekleniyor.
    İtalyan devi Leonardo, Baykar ile üretim ortaklığına hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın savunma devi Leonardo, Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar ile ortaklık kurma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu ortaklık, Avrupa'nın insansız hava aracı üretim kapasitesini önemli ölçüde artırabilir. Görüşmelere yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Leonardo ve Baykar, önümüzdeki hafta bir niyet mektubu imzalayarak ortaklıklarının temel koşullarını belirlemeyi planlıyor.

    Baykar ve Leonardo ortaklığı geliyor

    Financial Times’ın haberine göre bu işbirliği, Baykar'ın yapay zeka destekli insansız hava aracı üretimindeki küresel liderliğini Leonardo'nun teknolojisiyle birleştirerek, Avrupa'da insansız hava aracı üretiminde önemli bir sıçrama yapmayı hedefliyor.

    Leonardo, İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC ile birlikte Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alan üçlüsünün bir parçası konumunda. Ekim ayında Mitsubishi ve BAE Systems, GCAP'a entegre edilebilecek insansız hava araçlarının modellerini sergilemişti.

    Baykar ile Leonardo ortaklığının detayları henüz netleşmemiş olsa da, Leonardo'nun teknolojisi ile Baykar'ın platformlarının birleşiminin, altıncı nesil platformda çalışabilecek yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı (İHA) geliştirilmesine yol açabileceği belirtiliyor.

    İtalyan devi Leonardo, Baykar ile üretim ortaklığına hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, bu işbirliği Baykar için Avrupa pazarına erişim sağlama noktasında stratejik bir fırsat yaratıyor. Baykar, geçtiğimiz ay İtalyan Piaggio'nun hava araçları departmanını satın almıştı. Şirket, bu hamlesiyle Avrupa havacılık pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Leonardo ve Baykar arasındaki temasların, Piaggio'nun satın alımının tamamlanmasının ardından başladığı belirtiliyor.

    Ayrıca Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ve Baykar kurucusu Selçuk Bayraktar, son bir ay içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortaklık hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Ancak taraflar, anlaşmanın detayları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

    Leonardo başkanı: “Baykar dünya lideri”

    İtalyan devi Leonardo, Baykar ile üretim ortaklığına hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Leonardo’nun Başkanı Stefano Pontecorvo ise kısa bir süre önce Baykar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Pontecorvo, insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar ile işbirliğine yönelik sürecin hızlı ilerleyeceğini belirtirken "Baykar son derece ciddi insanların yönettiği bir şirket. Eğer mükemmel düzeyde bir şirket olmasaydı, 12 yıl içinde bu sektörde lider konuma gelemezdi. Leonardo olarak Piaggio Aerospace (Baykar'ın satın aldığı) ile doğrudan bir ilişkimiz yok ancak Türklerle ortak olmayı hedeflediğimiz için ve eğer yürüttüğümüz müzakereler olumlu ilerlerse, böylesine prestijli bir İtalyan şirketine dikkatlice göz kulak olacağımız kesin” ifadelerini kullanmıştı.

    Pontecorvo, "Il Secolo XIX" gazetesine verdiği demeçte de "Türklerin satın aldığı Piaggio ile muhtemel işbirliğine yönelik yakında çok güzel haberler alacağız. Baykar dünya birincisi ve biz işbirliği yapmak için görüşüyoruz. Eğer başarılı olursa, o bölgeye geri dönüşü muhteşem olacak." ifadelerini kullanmış ve Leonardo olarak Baykar ile İHA'lar konusunda işbirliği yapma niyetleri olduğunu vurgulamıştı.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/8f88276b-6194-4f43-80fd-71838b635700 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/italyan-savunma-sanayi-sirketi-leonardodan-baykarla-isbirligine-yonelik-surecin-hizli-ilerleyecegi-sinyali/3493027
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