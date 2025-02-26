İtalyan devi Leonardo, Baykar ile üretim ortaklığına hazırlanıyor

Baykar ve Leonardo ortaklığı geliyor
Financial Times’ın haberine göre bu işbirliği, Baykar'ın yapay zeka destekli insansız hava aracı üretimindeki küresel liderliğini Leonardo'nun teknolojisiyle birleştirerek, Avrupa'da insansız hava aracı üretiminde önemli bir sıçrama yapmayı hedefliyor.
Leonardo, İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC ile birlikte Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alan üçlüsünün bir parçası konumunda. Ekim ayında Mitsubishi ve BAE Systems, GCAP'a entegre edilebilecek insansız hava araçlarının modellerini sergilemişti.
Baykar ile Leonardo ortaklığının detayları henüz netleşmemiş olsa da, Leonardo'nun teknolojisi ile Baykar'ın platformlarının birleşiminin, altıncı nesil platformda çalışabilecek yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı (İHA) geliştirilmesine yol açabileceği belirtiliyor.
Ayrıca Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ve Baykar kurucusu Selçuk Bayraktar, son bir ay içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortaklık hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Ancak taraflar, anlaşmanın detayları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Leonardo başkanı: “Baykar dünya lideri”
Pontecorvo, "Il Secolo XIX" gazetesine verdiği demeçte de "Türklerin satın aldığı Piaggio ile muhtemel işbirliğine yönelik yakında çok güzel haberler alacağız. Baykar dünya birincisi ve biz işbirliği yapmak için görüşüyoruz. Eğer başarılı olursa, o bölgeye geri dönüşü muhteşem olacak." ifadelerini kullanmış ve Leonardo olarak Baykar ile İHA'lar konusunda işbirliği yapma niyetleri olduğunu vurgulamıştı.Kaynakça https://www.ft.com/content/8f88276b-6194-4f43-80fd-71838b635700 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/italyan-savunma-sanayi-sirketi-leonardodan-baykarla-isbirligine-yonelik-surecin-hizli-ilerleyecegi-sinyali/3493027 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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