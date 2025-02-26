Baibars, Mersin’de aylık 100 İHA üretmeye başladı

2015 yılında Çukurova’da kurulan şirket, özellikle tarım, yangın söndürme ve lojistik alanlarında kullanılan döner kanatlı insansız hava araçlarıyla dikkat çekiyor. 9 farklı ülkeye ihracat yaparak küresel pazarda yer edinmeyi başaran baibars, Japonya’dan kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin en yüksek doğrudan yabancı yatırımını alarak Türk-Japon ortaklığına dönüştü.
Aylık 100 İHA üretim kapasitesi
Ar-Ge’ye büyük önem veren şirket, çalışanlarının yarısından fazlasını mühendislerden oluşturuyor. Baibars CEO’su Çağlayan Erguvan, yaptığı açıklamada "Genç ve azimle çalışan bir ekibiz, döner kanat İHA'larda tecrübe sahibiyiz. Tam otonom tarım dronlarında yüzde 60 yerliliğe ulaştık; bu sayede çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak onların rekabet gücünü arttırıyor, mahsul zayiatının önüne geçiyoruz. Yangın müdahale dronu Cesur, Türkiye ve Avrupa’da itfaiyecilere destek oluyor. Yeni fabrikamızla, çiftçilerimizin ve itfaiyecilerimizin gökyüzündeki dostu olmaya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çalışmalarının merkezinde ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme olduğunu söyleyen Erguvan, Türk İHA'larının uluslararası anlamda başarılı bir itibara sahip olduğuna da dikkat çekti. Cesur’un yanında kablolu aydınlatma İHA’sı Dost ve taktiksel ikmal İHA’sı Boran ve otonom tarım dronları CT33s ve CT50s ürünleri de firmanın portföyünde bulunuyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/turkiyedeki-iha-uretim-tesislerine-bir-yenisi-eklendi/3493943 https://www.baibars.com.tr/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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