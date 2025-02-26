Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baibars, Mersin’de aylık 100 İHA üretmeye başladı

    ?9 ülkeye ihracat yapan ve Japonya’dan doğrudan yabancı yatırım alan sivil İHA üreticisi baibars Mekatronik Havacılık, aylık 100 İHA üretim kapasitesine sahip yeni tesisinde üretime başladı.
    Baibars, Mersin’de aylık 100 İHA üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) alanındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Sivil İHA üretiminde ülkenin önde gelen şirketlerinden birisi haline gelen baibars Mekatronik Havacılık, Mersin’de kurduğu yeni üretim tesisinde faaliyetlerine başladı. Baibars, geçtiğimiz yıllarda Japon EXEDY Corporation'dan yatırım almıştı.

    2015 yılında Çukurova’da kurulan şirket, özellikle tarım, yangın söndürme ve lojistik alanlarında kullanılan döner kanatlı insansız hava araçlarıyla dikkat çekiyor. 9 farklı ülkeye ihracat yaparak küresel pazarda yer edinmeyi başaran baibars, Japonya’dan kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin en yüksek doğrudan yabancı yatırımını alarak Türk-Japon ortaklığına dönüştü. 

    Aylık 100 İHA üretim kapasitesi

    Baibars, Mersin’de aylık 100 İHA üretmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Mersin’de açılan yeni üretim tesisiyle baibars, aylık 100 İHA üretim kapasitesine ulaştı. Bu tesiste sadece zirai, yangın müdahale ve ikmal/kargo dronları üretilmeyecek, aynı zamanda enerji sistemleri ve itki sistemleri de geliştirilecek.

    Ar-Ge’ye büyük önem veren şirket, çalışanlarının yarısından fazlasını mühendislerden oluşturuyor. Baibars CEO’su Çağlayan Erguvan, yaptığı açıklamada "Genç ve azimle çalışan bir ekibiz, döner kanat İHA'larda tecrübe sahibiyiz. Tam otonom tarım dronlarında yüzde 60 yerliliğe ulaştık; bu sayede çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak onların rekabet gücünü arttırıyor, mahsul zayiatının önüne geçiyoruz. Yangın müdahale dronu Cesur, Türkiye ve Avrupa’da itfaiyecilere destek oluyor. Yeni fabrikamızla, çiftçilerimizin ve itfaiyecilerimizin gökyüzündeki dostu olmaya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Çalışmalarının merkezinde ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme olduğunu söyleyen Erguvan, Türk İHA'larının uluslararası anlamda başarılı bir itibara sahip olduğuna da dikkat çekti.  Cesur’un yanında kablolu aydınlatma İHA’sı Dost ve taktiksel ikmal İHA’sı Boran ve otonom tarım dronları CT33s ve CT50s ürünleri de firmanın portföyünde bulunuyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/turkiyedeki-iha-uretim-tesislerine-bir-yenisi-eklendi/3493943 https://www.baibars.com.tr/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekken 8 türkçe yama xiaomi batarya resetleme kodu donanım ayarlarınız değiştirildi değişikliklerin etkili olabilmesi için hatası aspat ne demek kick takipçi botu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum