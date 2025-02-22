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    Bayraktar TB2T-AI testlere başladı: Yapay zeka ile hedef tespiti ve otonom uçuş

    Baykar’ın küresel olarak ses getiren silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA test uçuşlarına başladı.
    Yapay zekalı otonom Bayraktar TB2T-AI testlere başladı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin gurur kaynaklarından biri haline gelen Bayraktar TB2, gelişmiş yapay zeka ve turbo motor teknolojisiyle yeni bir seviyeye ulaştı. Gökyüzündeki yeteneklerini daha da ileriye taşıyan Bayraktar TB2T-AI, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş sistemleriyle modern savaş alanlarında kendini yeniden kanıtlamaya hazırlanırken test uçuşlarına da başladı.

    Bir yapay zeka aracı: Bayraktar TB2T-AI

    Yeni nesil TB2T-AI, sahip olduğu turbo motor sayesinde sadece 25 dakikada 30.000 feet'in üzerine çıkabiliyor. Son test uçuşlarında 30.318 feet yüksekliğe ulaşarak kendi rekorunu kıran SİHA, artırılmış hız kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 300 km/s hıza ulaşabilen TB2T-AI, böylece gökyüzünde daha hızlı, daha uzun süre ve daha etkili görev yapma kapasitesine kavuşuyor.

    Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesine ek olarak Bayraktar TB2T-AI’nin en büyük yeniliklerinden biri, entegre edilen üç adet yapay zeka bilgisayarıyla kazandığı üstün otonom uçuş kabiliyeti. Elektronik harp ortamlarında bile güvenle operasyon gerçekleştirebilen bu sistem, araziyi tanıyıp rota belirleyerek manuel müdahaleye gerek duymadan görevini sürdürebiliyor. Ayrıca, gelişmiş hedef analiz sistemleri sayesinde tehditleri tespit edip teşhis edebiliyor ve en uygun hareket planını çıkarabiliyor.

    Güçlendirilmiş yapay zekâsı ve turbo motoruyla Bayraktar TB2T-AI, savaş alanlarında yeni bir stratejik avantaj sunuyor. Olası acil durum senaryolarında otonom güvenli dönüş sistemini devreye sokarak üsse dönüş yapabiliyor, böylece operasyonel güvenliği ve saha dayanıklılığını en üst seviyeye taşıyor. Sistem aynı zamanda pistleri tanıyarak otonom iniş ve otonom kalkış gerçekleştirebiliyor. Artan faydalı yük kapasitesiyle daha etkili silah ve sensörler taşıyabilen yeni nesil SİHA, geleceğin muharebe konseptine yapay zeka ile uzanıyor.

    Bayraktar TB2T-AI özellikleri

    • Yeni Turbo motor
    • Yeni aerodinamik tasarım
    • 3 gelişmiş yapay zeka bilgisayarı
    • 160 kts (~300 km/h) hız
    • Artırılmış kalkış ve faydalı yük ağırlığı
    • Maksimum 30.000ft++ irtifaa
    • 25 dakikada 30.000ft irtifaya tırmanma

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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