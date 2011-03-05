Kuzey Amerika pazarına sadece EVGA ve Asus'un GeForce GTX 590 sunacağı iddia ediliyor

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için geri sayım başladı. Dünyada ilk defa yayınladığımız teknik özellikleriyle Radeon HD 6990, iki yıldır zirvede yer alan Radeon HD 5970'den görevi teslim almaya hazır. Nvidia cephesinde ise yine ilk defa paylaştığımız bilgi çerçevesinde 11-13 Mart tarihleri arasında Pax East Oyun Etkinliğinde GeForce GTX 590 tanıtımının yapılması bekleniyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeliyle kıyaslandığında hakkında daha az sayıda bilgi bulunan GeForce GTX 590 için sınırlı sayıda üretileceği ve liderlik hedefi için hazırlanmış "prestij" ürünü olacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşulmakta. İşte bu iddiaları destekleyen yeni bir haber daha geldi ve GeForce GTX 590'ın, Kuzey Amerika pazarında sadece EVGA ve Asus tarafından pazara sunulacağı iddia edildi.
Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulma olmasa da, daha önce çift grafik işlemcili prototip hazırlayan EVGA ve GeForce GTX 285 Mars ve Radeon HD 5970 Ares gibi modellere imza atmış Asus'un, Kuzey Amerika pazarında GeForce GTX 590 lansmanı yapacak iki ismin olacağı öne sürülüyor. Öte yandan diğer pazarların için hangi üreticilerin GeForce GTX 590 lanse edeceği ise henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere Galaxy, Haziran ayından bu yana pek çok farklı etkinlikte Fermi X2 prototipi sergilirken, ekran kartı üretiminde Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından Zotac ve Palit'in de GeForce GTX 590 sunması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
core i7 990extreme + gtx 590 --> efsanevi bir ikili olur heralde.. amd nin herhangi bir ürün kombinasyonu ile kıyaslamamak gerekir.. çünkü arada 1 kaç gömlek kalite farkı olacaktır.. tabi maalesef fiyat farkıda ..
daha güzel birşey
6990 CF 1500w power core i7 990 extreme 5 - 6 - 7 ghz ne kadar cıkarsa
Para iadeside ilginç ondada kepengleri kapatabilir.
Sonuç olarak 6990 daha yüksek sayıda üretilcek onda hemfikiriz bu kartta en az 6990 kadar olucaktır ama bulunabilirliği çok zor olucaktır kanısındayım.Ayrıca eğer nvidia kısmaya gitmezse 6990 ı geçer.
Kısmaya gitmezse stock halinde 500 wattlık bi kartı beklemekte yanlış olmaz.
olsa bile bu kadar çok yok
Dayına rica etsekte bir tanede bana aldırsak, olmamı Burhan'ım
Binicem fistiga
vurucam kirbaci, vurucam kirbaci
çünkü nvidia bu modeli üstün performan vermeyi değil amd yi baltalamayı hedefliyor izlenimi veriyor...
Mutlaka 6990dan performanslı olacaktır ama alınabilirlik fiyat performans acısından tercih amd den yana olacaktır nasıl suan 5970ler rahatca kullanılabiliyor hattya ikinci elde 750tlye satılıyor gtx 590 cıkınca sınırlı sayıda olacak cok pahalı olacak buda alıp kullanacak kisi sayısını etkilicektir.Nvidia en guclu kartı uretecek 6990 kadar yaygın ve kullanılır olamayacak.
SAYGILARLA