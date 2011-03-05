Kuzey Amerika pazarına sadece EVGA ve Asus'un GeForce GTX 590 sunacağı iddia ediliyor

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için geri sayım başladı. Dünyada ilk defa yayınladığımız teknik özellikleriyle Radeon HD 6990, iki yıldır zirvede yer alan Radeon HD 5970'den görevi teslim almaya hazır. Nvidia cephesinde ise yine ilk defa paylaştığımız bilgi çerçevesinde 11-13 Mart tarihleri arasında Pax East Oyun Etkinliğinde GeForce GTX 590 tanıtımının yapılması bekleniyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeliyle kıyaslandığında hakkında daha az sayıda bilgi bulunan GeForce GTX 590 için sınırlı sayıda üretileceği ve liderlik hedefi için hazırlanmış "prestij" ürünü olacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşulmakta. İşte bu iddiaları destekleyen yeni bir haber daha geldi ve GeForce GTX 590'ın, Kuzey Amerika pazarında sadece EVGA ve Asus tarafından pazara sunulacağı iddia edildi.

Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulma olmasa da, daha önce çift grafik işlemcili prototip hazırlayan EVGA ve GeForce GTX 285 Mars ve Radeon HD 5970 Ares gibi modellere imza atmış Asus'un, Kuzey Amerika pazarında GeForce GTX 590 lansmanı yapacak iki ismin olacağı öne sürülüyor. Öte yandan diğer pazarların için hangi üreticilerin GeForce GTX 590 lanse edeceği ise henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere Galaxy, Haziran ayından bu yana pek çok farklı etkinlikte Fermi X2 prototipi sergilirken, ekran kartı üretiminde Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından Zotac ve Palit'in de GeForce GTX 590 sunması bekleniyor.