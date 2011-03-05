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Kuzey Amerika pazarına sadece EVGA ve Asus'un GeForce GTX 590 sunacağı iddia ediliyor

8 yıl
11,8b
1
46
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için geri sayım başladı. Dünyada ilk defa yayınladığımız teknik özellikleriyle Radeon HD 6990, iki yıldır zirvede yer alan Radeon HD 5970'den görevi teslim almaya hazır. Nvidia cephesinde ise yine ilk defa paylaştığımız bilgi çerçevesinde 11-13 Mart tarihleri arasında Pax East Oyun Etkinliğinde GeForce GTX 590 tanıtımının yapılması bekleniyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeliyle kıyaslandığında hakkında daha az sayıda bilgi bulunan GeForce GTX 590 için sınırlı sayıda üretileceği ve liderlik hedefi için hazırlanmış "prestij" ürünü olacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşulmakta. İşte bu iddiaları destekleyen yeni bir haber daha geldi ve GeForce GTX 590'ın, Kuzey Amerika pazarında sadece EVGA ve Asus tarafından pazara sunulacağı iddia edildi.

Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulma olmasa da, daha önce çift grafik işlemcili prototip hazırlayan EVGA ve GeForce GTX 285 Mars ve Radeon HD 5970 Ares gibi modellere imza atmış Asus'un, Kuzey Amerika pazarında GeForce GTX 590 lansmanı yapacak iki ismin olacağı öne sürülüyor. Öte yandan diğer pazarların için hangi üreticilerin GeForce GTX 590 lanse edeceği ise henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere Galaxy, Haziran ayından bu yana pek çok farklı etkinlikte Fermi X2 prototipi sergilirken, ekran kartı üretiminde Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından Zotac ve Palit'in de GeForce GTX 590 sunması bekleniyor.


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İstan34bul 8 yıl
Işte asıl merak ettiğim 6990 eğer 5970cf ye kafa tutabilirse alınır.Gtx590lardan pek umutlu değilim.Gtx295 den sonra liderlik 5970geçti ve hep orada kalacak gibi korku var içimde:)
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SLaYeR KiNG 8 yıl
core i7 990 extreme ve gtx590 kombinasyonunu herhangi bir amd düzeneği ile kıyaslamak akılcı gelmiyor.. şahsi kanattim amdnin işlemci olarak çok zayıf olduğu yönündedir..

core i7 990extreme + gtx 590 --> efsanevi bir ikili olur heralde.. amd nin herhangi bir ürün kombinasyonu ile kıyaslamamak gerekir.. çünkü arada 1 kaç gömlek kalite farkı olacaktır.. tabi maalesef fiyat farkıda ..
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İstan34bul 8 yıl
5970 yetmiş tahtını 6990verecek yine bizim nvidia bakacak görünüyor.acaba 6990mi yoksa 5970cf mi
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JrMaster 8 yıl

suleymangonca

5970 yetmiş tahtını 6990verecek yine bizim nvidia bakacak görünüyor.acaba 6990mi yoksa 5970cf mi


daha güzel birşey

6990 CF 1500w power
core i7 990 extreme 5 - 6 - 7 ghz ne kadar cıkarsa
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vidoko 8 yıl
inşllah yakın performansta olur rekabet kullanıcının avantajınadır ..herzman yakın olsun performansları :D
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H.E.B Sup 8 yıl
Şimdi kart ülkemize geldi vatandaş kartı 1600 liraya aldı kart bozuldu.Yenisi ile değişilcek ama firmaya bi götürüyosunuz kepengleri kapatır direk.


Para iadeside ilginç ondada kepengleri kapatabilir.


Sonuç olarak 6990 daha yüksek sayıda üretilcek onda hemfikiriz bu kartta en az 6990 kadar olucaktır ama bulunabilirliği çok zor olucaktır kanısındayım.Ayrıca eğer nvidia kısmaya gitmezse 6990 ı geçer.

Kısmaya gitmezse stock halinde 500 wattlık bi kartı beklemekte yanlış olmaz.
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Dark_Soul 8 yıl
Abd de ve yurtdisinda kdv yok yorumu iyi guldurdu beni
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dodomoco 8 yıl

Dark_Soul

Abd de ve yurtdisinda kdv yok yorumu iyi guldurdu beni


olsa bile bu kadar çok yok
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Sunbuloglu 8 yıl
Daha önceki haberde 5 mart tarihini veriyorlardı. Şimdide 11 mart oldu. 11 Mart gelincede 15-20 mart denir. Bi türlü çıkamadı gitti şu 590.
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Rainbow6 8 yıl
Inanmasi biraz guc bu pazarda en buyuk alim gucune sahip ulkelerden biri amerka benim fiyatlarini cok absurd buldugum ekran kartlarini bile hemen satip alip stok disi birakiyolar ...burada da diger firmalar uretimlerini satmak isteyeceklerdir biraz tekelcilik olur aksi halde .. birde bi cok firma birbirinden bagimsiz calisiyor kim kara vericek sadece bunlar satacak kuzey amerkada diye anlamis degilim ... birde 500-600 dolarlik kartlarin satilmasindan bahsedilmis hadi bunu gecin 800 dolarlik kartlarin on siparisinden stok bitirdiklerini biliyorum ben bu amerkalilarin
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demircibu 8 yıl
sorun yok dayıma aldırırım
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CESAJANS 8 yıl

demircibu

sorun yok dayıma aldırırım


Dayına rica etsekte bir tanede bana aldırsak, olmamı Burhan'ım
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Algenthor 8 yıl

demircibu

sorun yok dayıma aldırırım



Binicem fistiga
vurucam kirbaci, vurucam kirbaci
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KalemKolik 8 yıl
Neden kimse zirveyi bu kartla nvidianın alabileceğini kimse düşünmüyor çok garip
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fz18 8 yıl

ScAnMaN

Neden kimse zirveyi bu kartla nvidianın alabileceğini kimse düşünmüyor çok garip

çünkü nvidia bu modeli üstün performan vermeyi değil amd yi baltalamayı hedefliyor izlenimi veriyor...
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Rock_Rage 8 yıl

ScAnMaN

Neden kimse zirveyi bu kartla nvidianın alabileceğini kimse düşünmüyor çok garip


Mutlaka 6990dan performanslı olacaktır ama alınabilirlik fiyat performans acısından tercih amd den yana olacaktır nasıl suan 5970ler rahatca kullanılabiliyor hattya ikinci elde 750tlye satılıyor gtx 590 cıkınca sınırlı sayıda olacak cok pahalı olacak buda alıp kullanacak kisi sayısını etkilicektir.Nvidia en guclu kartı uretecek 6990 kadar yaygın ve kullanılır olamayacak.

SAYGILARLA
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CESAJANS 8 yıl
Sunsunlarda , nerede isterlerse orada sunsunlar
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Chembond 8 yıl
HD6990'dan sonra gereksizlik abidesi bir kart daha geliyor... "Prestij" ürünü yerine bu kaynakları F/P ürünü yapmaya ayırsalar...
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