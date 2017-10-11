Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi

Güney Kore parlamentosundan bir milletvekili, Kuzey Koreli hackerların geçtiğimiz yıl yaşanan siber saldırıda Güney Kore'nin 235GB boyutundaki askeri verilerini ele geçirdiğini açıkladı.
1 yıl
2,8b
1
9
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen ve Güney Kore'yi hedef alan siber saldırıyla ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore'deki yerel kaynaklardan Yonhap ve Ilbo'nun haberine göre ülkedeki iktidar partisinden milletvekili olan ve aynı zamanda parlamentonun savunma komitesinde yer alan  Rhee Cheol-hee, siber saldırıyı Kuzey Koreli hackerların gerçekleştirdiğini açıkladı. Rhee bu bilgiyi Savunma Bakanlığı'ndan aldığını dile getirdi ancak bakanlık konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.


 

Kuzey Koreli hackerlar tarafından ele geçirilen verilerin toplam boyutunun 235GB olduğunu kaydeden Rhee; verilerin, Savunma Entegre Veri Merkez'inden çalındığını açıkladı. Rhee, ayrıca hackerlar tarafından ele geçirilen 235GB'lik verinin yüzde 80'inin içeriğini tam olarak tespit edemediklerini ekledi ancak sızan veriler arasında; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast düzenlenme planı, ABD ve Güney Kore'nin işbirliği planları, ülkedeki özel birliklere ilişkin planlar ve enerji santralleri ile askeri tesisler hakkında önemli bilgilerin yer aldığı iddia ediliyor.


Pentagon'dan Açıklama Geldi 

Sızdırılan bilgiler arasında Güney Kore ve ABD'nin ortak hareket planlarının da yer aldığının iddia edilmesinin ardından Pentagon sözcüsü Rob Manning açıklama yaptı. Operasyon planlarının güvende olduğundan emin olduklarını kaydeden Manning açıklamasında, ''Kuzey Kore'den gelen herhangi bir tehditle başa çıkma kabiliyetimiz konusunda sizi temin ederim.'' ifadelerine verdi. Hatırlanacağı üzere özellikle geçtiğimiz ay ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişki iyice gerilmiş ve savaş iddiaları ortaya atılmıştı. ABD Başkanı Donal Trump'ın Twitter üzerinden Kuzey Kore'yi hedef alan sert mesajlarının ardından Kuzey Kore, bu mesajların savaş ilanı olduğunu açıklamıştı.


Rhee Cheol-hee'nin açıklamaları son dönemde Kuzey Kore'ye yöneltilen hack iddialarının sonuncusunu oluşturuyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan WannaCry saldırısının arkasında da Kuzey Kore yönetimi tarafından desteklenen Kuzey Koreli hackerların yer aldığı iddia edilmişti. Yonhap haber ajansı da Kuzey Koreli hackerların, Güney Kore hükümetine ait tesisleri ve web sitelerini hedef alan siber saldırı girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Neredeyse tamamen dışa kapalı olan Kuzey Kore'nin; dünya genelinde, Çin'de dahil olmak üzere, farklı noktalarda özel olarak eğitilmiş hackerlara sahip olduğu iddia ediliyor.


http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/10/11/0401000000AEN20171011000351315.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 1 yıl en beğenilen
Güney Kore: bilgilerimizi hackirlik kullanarak calmis gibi cek panpa..
Kuzey Kore: oOO moruq alirim bir dal.
Basin/ Sür Manset : "Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi"
Güney Kore: bilgilerimizi hackirlik kullanarak calmis gibi cek panpa..Kuzey Kore: oOO moruq alirim bir dal.Basin/ Sür Manset : "Kuzey Koreli hackerla...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 1 yıl
güney kore çok saf bir millet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Abd'den sonra Güney Kore ye sardı adamlar :D.Dünyada savaş çıkartacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 yıl
Şu kuzey kore Amerika ve işbirlikçi ulkelerine demokrasi getirse de dünya rahatlasa. :)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl kaazto28
kaazto28

Şu kuzey kore Amerika ve işbirlikçi ulkelerine demokrasi getirse de dünya rahatlasa. :)

Çok haklısın,Bizde usa'nın işbirlikçisi ve müttefiği olarak demokrasiye ihtiyacımız olduğu kanısındayım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Kuzey kore kapalı bir devlet elinde hacker olduğundan şüpheliyim fakat şöyle bir şey yapılmış olabilir;
1) Özel eğitim için gönderilmiş gruplar olabilir.
2) Rusya ve çinlilerden el altından yardım almış olabilirler.
Kuzey kore rusya ve çine bağlı bir ülke yani iş birliği içerisinde hareket etmekteler buda şu anlama gelmekte;
İstedikleri gibi çin ve rusya normal şekilde söyleyemedikleri şeyleri kuzey korenin ağazından söyleyebiliyorlar.
Yani el altından kuzey koreye yardım yapılıyordur büyük ihtimal çünkü kuzey korede teknolojik anlamda çok iç açan gelişmeler pek yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl Guest-B2B7A0AF7
CyberMachine

Kuzey kore kapalı bir devlet elinde hacker olduğundan şüpheliyim fakat şöyle bir şey yapılmış olabilir;

1) Özel eğitim için gönderilmiş gruplar olabilir.

2) Rusya ve çinlilerden el altından yardım almış olabilirler.

Kuzey kore rusya ve çine bağlı bir ülke yani iş birliği içerisinde hareket etmekteler buda şu anlama gelmekte;

İstedikleri gibi çin ve rusya normal şekilde söyleyemedikleri şeyleri kuzey korenin ağazından söyleyebiliyorlar.

Yani el altından kuzey koreye yardım yapılıyordur büyük ihtimal çünkü kuzey korede teknolojik anlamda çok iç açan gelişmeler pek yok.

Kuzey Kore genelde batılı devletlerin bol bol kullandığı günah keçisi propagandaların başında yer alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
Adamlar askeri birlikleriyle teknoloji gruplarını iki ülke adı altında ayırmışlar. Hll.
Umarım ypg ye amerikanın verdiği tüm silahlar, TSK tarafından alınıp tersine-mühendislik ile %100 yerli olarak üretilmeye başlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl en beğenilen
Güney Kore: bilgilerimizi hackirlik kullanarak calmis gibi cek panpa..
Kuzey Kore: oOO moruq alirim bir dal.
Basin/ Sür Manset : "Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi"
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar 1 yıl Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak! 1 yıl Bitcoin'den yeni rekor: 5000$'ı aştı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir 1 yıl Intel’de önemli kuantum bilgisayar atağı 1 yıl DHL sürücüsüz araçları Nvidia’dan güç alacak 1 yıl Linux tabanlı akıllı telefon projesi gerçeğe dönüştü 1 yıl Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi 1 yıl Cadillac'ın LIDAR haritaları otonom taksilerin temelini oluşturabilir 1 yıl iOS 11.0.3 yayınlandı: Sahte ekranların tepkisizlik sorunu giderildi 1 yıl The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü 1 yıl Dikkat! iOS işletim sisteminde şifreniz kolayca çalınabilir 1 yıl Çerçevesiz telefonlar için Samsung’dan küçük kamera sensörleri 1 yıl Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor 1 yıl Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi 1 yıl Borsa endüstri endeksinde teknik hata: Google, Apple'ı 9 milyar dolara satın aldı(!) 1 yıl Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı 1 yıl Toshiba TR200 SSD incelemesi "Toshiba'dan uygun fiyatlı BiCS NAND SSD" 1 yıl Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi Sonraki Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak 1 yıl Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi 1 yıl Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı 1 yıl General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı 1 yıl Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Wi-Fi'ın efendisi | ASUS Lyra inceleme "Çekim derdine son" 1 yıl Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi 1 yıl Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran 1 yıl Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı 1 yıl Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus 1 yıl LG mobil bölümü yine zararda 1 yıl Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı 1 yıl LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor 1 yıl AMD Navi mimarisi Ağustos 2018’de gelebilir 1 yıl Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor 1 yıl Depolama sektöründe rekabet ısındı, Seagate 12TB kapasiteli disklerini sahneye çıkardı 1 yıl Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti 1 yıl Yeni Game Ready sürücüsü Middle-earth: Shadow of War için geliyor 1 yıl Samsung Galaxy Studio Türkiye'de 1 yıl Samsung'dan Darth Vader görünümlü robot elektrikli süpürge Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim