Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen ve Güney Kore'yi hedef alan siber saldırıyla ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore'deki yerel kaynaklardan Yonhap ve Ilbo'nun haberine göre ülkedeki iktidar partisinden milletvekili olan ve aynı zamanda parlamentonun savunma komitesinde yer alan Rhee Cheol-hee, siber saldırıyı Kuzey Koreli hackerların gerçekleştirdiğini açıkladı. Rhee bu bilgiyi Savunma Bakanlığı'ndan aldığını dile getirdi ancak bakanlık konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.





Kuzey Koreli hackerlar tarafından ele geçirilen verilerin toplam boyutunun 235GB olduğunu kaydeden Rhee; verilerin, Savunma Entegre Veri Merkez'inden çalındığını açıkladı. Rhee, ayrıca hackerlar tarafından ele geçirilen 235GB'lik verinin yüzde 80'inin içeriğini tam olarak tespit edemediklerini ekledi ancak sızan veriler arasında; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast düzenlenme planı, ABD ve Güney Kore'nin işbirliği planları, ülkedeki özel birliklere ilişkin planlar ve enerji santralleri ile askeri tesisler hakkında önemli bilgilerin yer aldığı iddia ediliyor.





Pentagon'dan Açıklama Geldi

Sızdırılan bilgiler arasında Güney Kore ve ABD'nin ortak hareket planlarının da yer aldığının iddia edilmesinin ardından Pentagon sözcüsü Rob Manning açıklama yaptı. Operasyon planlarının güvende olduğundan emin olduklarını kaydeden Manning açıklamasında, ''Kuzey Kore'den gelen herhangi bir tehditle başa çıkma kabiliyetimiz konusunda sizi temin ederim.'' ifadelerine verdi. Hatırlanacağı üzere özellikle geçtiğimiz ay ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişki iyice gerilmiş ve savaş iddiaları ortaya atılmıştı. ABD Başkanı Donal Trump'ın Twitter üzerinden Kuzey Kore'yi hedef alan sert mesajlarının ardından Kuzey Kore, bu mesajların savaş ilanı olduğunu açıklamıştı.





Rhee Cheol-hee'nin açıklamaları son dönemde Kuzey Kore'ye yöneltilen hack iddialarının sonuncusunu oluşturuyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan WannaCry saldırısının arkasında da Kuzey Kore yönetimi tarafından desteklenen Kuzey Koreli hackerların yer aldığı iddia edilmişti. Yonhap haber ajansı da Kuzey Koreli hackerların, Güney Kore hükümetine ait tesisleri ve web sitelerini hedef alan siber saldırı girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Neredeyse tamamen dışa kapalı olan Kuzey Kore'nin; dünya genelinde, Çin'de dahil olmak üzere, farklı noktalarda özel olarak eğitilmiş hackerlara sahip olduğu iddia ediliyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/10/11/0401000000AEN20171011000351315.html