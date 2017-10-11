Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı

Avusturalyalı bir savunma sistemleri üstlenicisinden savaş jetleri, donanma gemileri ve casus uçaklar hakkında 30GB'lık çok gizli teknik bilgi çalındı. Siber güvenlikten sorumlu bakan Dan Tehan, Salı günü ismi açıklanmayan üstlenicinin hacklendiğini doğruladı anca daha fazla ayrıntı vermedi.

Avusturalya Savunma Muhabere Müdürlüğü (ASD) yetkilisi Mitchell Clarke, Çarşamba günü Sydney'deki bir konferansta, bilgisayar korsanlarının 2016 yılının Temmuz ayında 50 civarında çalışanı bulunan küçük bir uzay mühendisliği şirketini hedef aldığını söyledi. Avustralya Bilgi Güvenliği Derneği ulusal konferansında konuşan Clarke, yaptığı sunumda çok daha fazla detay verdi.

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Deneyimli yönetici çalınan veriler arasında F-35 (Müşterek Saldırı Uçağı), C130 (Hercules), P-8 Poseidon (Casus Uçaklar), Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM akıllı bomba kitleri) ve birkaç savaş gemisi hakkında önemli bilgilerin olduğunu söyledi. Ayrıca yeni donanma gemilerine ait, kaptanın sandalyesine doğru zoom yaparak navigasyon koltuğundan bir metre uzakta olduğunu görebileceğiniz bir diyagramın da bulunduğunu ekledi.

ASD, güvenlik ihlalinin işine yeterince özen göstermeyen bir ağ yöneticisinden kaynaklandığını düşünüyor. Şirketin "sadece bir" bilgi işlem personeline sahip olması da olayın bir başka trajikomik yanı.

http://www.zdnet.com/article/secret-f-35-p-8-c-130-data-stolen-in-australian-defence-contractor-hack/