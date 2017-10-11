Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı

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Avusturalyalı bir savunma sistemleri üstlenicisinden savaş jetleri, donanma gemileri ve casus uçaklar hakkında 30GB'lık çok gizli teknik bilgi çalındı. Siber güvenlikten sorumlu bakan Dan Tehan, Salı günü ismi açıklanmayan üstlenicinin hacklendiğini doğruladı anca daha fazla ayrıntı vermedi.
Avusturalya Savunma Muhabere Müdürlüğü (ASD) yetkilisi Mitchell Clarke, Çarşamba günü Sydney'deki bir konferansta, bilgisayar korsanlarının 2016 yılının Temmuz ayında 50 civarında çalışanı bulunan küçük bir uzay mühendisliği şirketini hedef aldığını söyledi. Avustralya Bilgi Güvenliği Derneği ulusal konferansında konuşan Clarke, yaptığı sunumda çok daha fazla detay verdi.Ayrıca Bkz. "Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti"
Deneyimli yönetici çalınan veriler arasında F-35 (Müşterek Saldırı Uçağı), C130 (Hercules), P-8 Poseidon (Casus Uçaklar), Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM akıllı bomba kitleri) ve birkaç savaş gemisi hakkında önemli bilgilerin olduğunu söyledi. Ayrıca yeni donanma gemilerine ait, kaptanın sandalyesine doğru zoom yaparak navigasyon koltuğundan bir metre uzakta olduğunu görebileceğiniz bir diyagramın da bulunduğunu ekledi.
ASD, güvenlik ihlalinin işine yeterince özen göstermeyen bir ağ yöneticisinden kaynaklandığını düşünüyor. Şirketin "sadece bir" bilgi işlem personeline sahip olması da olayın bir başka trajikomik yanı.
http://www.zdnet.com/article/secret-f-35-p-8-c-130-data-stolen-in-australian-defence-contractor-hack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hala uyanmayanlara söyleyeyim, ABD bizimkileri kandırdı, ortak uçak üretiyoruz diye bizimkilerden milyarlarca dolar söğüşledi, sonra da bi kaç gövde parçasını siz üretirsiniz, stratejik parçalara elleşmeyin dedi. Biz de yıllardır milyarlarca dolar ödeyip bekliyoruz; ABD'nin yazılım kodlarını paylaşmayacağı, her uçuşu ABD'nin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşecek F35 den ne zaman verecekler diye...
Ne çok biliyorsunuz ya. En büyük ekonomilere sahip ülkelerin birleşip de 25 yılda milyarlarca dolar harcayarak anca altından kalkabildiği dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçağıyla, çinlilerin görüntüsünü kopyaladığı, daha ne kadar stealth olduğu belirsiz, lafa baksan 5. nesil ama aviyoniklerinin 5. nesil olup olmadığı bilgisi olmayan bir uçakla kıyaslıyorsun.
kulaktan dolma bilgilerle burada F-35 kötülüyor.
bir kere ingiltereden çalsa çalsa gövde arkası tasarımının anca bir kısmını çalmış olabilir, onunla bir F-35 çıkmaz, onun görüntüsü benzer replikası çıkar. F-35 5 ülkede üretilen parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir uçak, ana gövdesini de biz üretiyoruz.
Hocam ABD yazilimi neden paylassin ki? Kaynak kodlara sahio olunca kendi yaptiginiz muhimmati entegre edebiliyorsunuz sadece.Ayrica dogru bilinen yanlislardan biri de nato ulkesinin ucaklarini vuramiyoruz lafi.Bu laf sadece efsaneden ibaret.Dost/dusman tanima sistemi(IFF) yardimci bir sistemdir.Yani isterseniz kendi ucaginizi bile vurabilirsiniz,bu yuzden ucaklarda "sim" modu mevcuttur.
Son olarak GPS ABD ordusunun kontrolunde,yani istese bolgedeki gps sinyallerini keserek tek bir ucak ucurtmaz.Gecen aylarda abd suriyede operasyon yaptigi icin gps'i koreltmisti ve ankara uzerindeki ucaklar sorun yasamisti.Bizim acilen yerli gps yapmamiz gerek.
Ikinci dunya savasinda japonya saldirmisti. Darwin limanini bombalamisti. Hamisi amerika sahip cikmasa belkide avustralya simdi japonya somurgesiydi.
Taşakda son nokta :))
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