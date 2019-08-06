Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı

Baskıcı yönetimiyle bugün kapalı bir kutu olarak görülen Kuzey Kore devleti, yıllardır uygulanan ambargoları delebilmek için siber saldırgan grupları kullanıyor. Raporlar yaklaşık 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığını gösteriyor.

Dev rakamlar

Birleşmiş Milletler’in ambargo takip bölümü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Koreli siber saldırganlar bugüne kadar uluslararası finans ve kripto para çevrelerinde toplamda 2 milyar dolarlık vurgun yaptı.

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Rapor Kuzey Kore hükümetinin siber saldırganları kullanarak gelir elde ettiğini ve sonrasında bu paraları aklayarak nükleer silah programına harcadığını ifade ediyor. Böylece uluslararası ambargolardan da kaçınılmış oluyor.

Aslında geçtiğimiz dönemlerde bu saldırılar sık sık gündeme geliyordu. 2017 yılında bir Bangladeş bankasından siber saldırı yoluyla 81 milyon dolar çalınmıştı. Yine geçen yıl Lazarus ekibi kripto para borsalarına saldırarak 571 milyon dolar topladı. Rapor bunları bir araya getirmiş oldu.

Raporda kripto para dünyasından saldırganların 670 milyon dolar elde ettiği ifade ediliyor. Finans kuruluşlarına yapılan saldırılardan ise yaklaşık olarak 1.2 milyar dolarlık bir meblağ elde edilmiş.