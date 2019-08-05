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Galaxy Note 10 Plus mühendislik örneği metroda ortaya çıktı

Bir Samsung çalışanının test ettiği tahmin edilen Galaxy Note 10 Plus erken mühendislik örneği çok detay vermese de Infinity-O delikli ekran tasarımını doğruluyor.
2 gün
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un yeni Galaxy Note 10 tanıtımına sayılı günler kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de metroda bir yolcunun gizemli bir Galaxy akıllı telefonu ile etkileşimde olduğu anlar internete sızdırıldı.

Bir Samsung çalışanı olduğu kenar kısımdaki mail adresinden anlaşılan kadının elinde muhafaza içerisine alınmış oldukça büyük bir cihaz duruyor. Ekranın üst kısmında Infinity-O delikli çentik dikkat çekerken ara yüzün de One UI olduğu anlaşılıyor.

Kaynaklar telefonun Galaxy Note 10 Plus modelinin mühendislik örneği olduğunu ifade ediyorlar zira ekran kavisli değil. Muhtemelen son aşamalarda ekran kavisi kasa yerini aldı. Diğer taraftan yeni S-Pen ile ilgili bir detay görülmüyor. Net detayları 7 Ağustos tarihinde öğrenebileceğiz.

Galaxy Note 10 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 modelinde 6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekranda Infinity-O çentik tasarımı benimsenirken agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran Gorilla Glass 6 ile korunurken parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran HDR10+ destekli.

Yonga seti tarafında 7nm sürecindeki Snapdragon 855 veya 8nm sürecindeki Exynos 9820 yer alacak. Bununla birlikte Samsung’un daha güçlü Snapdragon 855 Plus veya Exynos 9825 yonga setlerine yer vereceğini iddia edenler de var.

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Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde ana sensör yerini koruyor ancak f/1.5, f/1.8 ve f/2.4 üçlü dinamik aralığı ile dikkat çekiyor. 16MP çözünürlüğünde ikinci sensör süper geniş açıya sahip. 12MP çözünürlüğündeki f/2.1 sensör ise 2x optik yakınlaştırma yapıyor ve ışığı daha iyi yakalıyor. Kamera paketi 4K 60fps video kaydı, yapay zekâ modları ve OIS sunuyor. Ön kısımda ise 10MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensör yer alıyor. Tüm sensörler HDR10+ destekli.

3600mAh kapasiteli batarya 25W kablolu ve 12W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip. 8GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama kapasitesi olsa da microSD girişinin olmayacağı ifade ediliyor. Galaxy Note 10 için 999 Avro fiyat seviyesi konuşuluyor.

Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 Plus haliyle daha büyük ve bazı açılardan daha iyi bir model olacak. Ekran tarafında 6.8 inçlik 3040 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir panel yer alıyor. Kaplama ve çentik tasarımları aynı kalıyor.

12GB RAM ve 256GB/512GB UFS 3.0 depolama seçenekleri yanında microSD desteği bu modelde yer alacak. 4300mAh kapasiteli batarya 45W kablolu ve 20W kablosuz hızlı şarj desteği ile donatılmış. Kamera tarafında ekstra bir 3D ToF derinlik sensörü yer alıyor. Galaxy Note 10 Plus için 1149 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. S-Pen kaleminin ise 4096 baskı hassasiyet seviyesi ve 70 milisaniye gecikme süresine sahip olacağı ifade ediliyor.

 


https://www.phonearena.com/news/Note-10-live-leak-subway_id117942 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bjkyener 2 gün en beğenilen
az olmuş 1149 Avro Tefeci Devlet Modelinde yanına sıfır ekleyin 11490 tl olur
en kral telefon 700 doları geçmez
Bundan 10 tane getirene TOKİ DEN 3+1 EV VERİYORLAR komik ama gerçek
az olmuş 1149 AvroTefeci Devlet Modelindeyanına sıfır ekleyin 11490 tl oluren kral telefon 700 doları geçmezBundan 10 tane getirene TOK...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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freedomfighter 2 gün
hep birbirinin aynısı telefonlar şunu görüp de heyecanlanan var mı gerçekten.
2 Yanıt Yanıtla +10
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Askaparta 16 sa.
Sızıntı gizem olmuş.
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1ses1 18 sa.
Takıntılı biri olarak o kamera beni çok rahatsız etti. Ölü pixele tahammülüm yokken tam orta yerinde kamera olmamış bence.
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bozkurt35 1 gün
sony'e kumanda diyenler 6.8 inçlik telefona ne diyor acaba? tava falan mı?
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esmerbuyucu 1 gün bozkurt35
Xperia 1 6,5 inç 16,7 cm, Galaxy Note 10+ 6,8 inç 16,2 cm
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swat882 1 gün
yine hesap makinesi ile çekmişler.
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erditepe 1 gün
Bu fiyat ortamında Note Fe'ye devam 😁
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lionn38 2 gün
360p ?
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freedomfighter 2 gün
hep birbirinin aynısı telefonlar şunu görüp de heyecanlanan var mı gerçekten.
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bjkyener 2 gün freedomfighter
ihtiyacı dışında kimse telefon almıyor 3-5 yıl sonra büyük firmalar batar
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renega1 2 gün yeni yorumcu freedomfighter
Bunu değil de s11e için heyecanlıyım. a80 gibi kızaklı bir kamera tasarımına geçerlerse efsane olacak. asus riski aldı amiral gemisine koydu
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bjkyener 2 gün en beğenilen
az olmuş 1149 Avro Tefeci Devlet Modelinde yanına sıfır ekleyin 11490 tl olur
en kral telefon 700 doları geçmez
Bundan 10 tane getirene TOKİ DEN 3+1 EV VERİYORLAR komik ama gerçek
1 Yanıt Yanıtla +22
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bluemersini 1 gün bjkyener
tefeci senin babandır. ek vergi dejenere toplumumuz ithal ürüne abanıp doları 10 lira 15 lira yapmasın diye var. iyi bir amaç için var. tüketen Türkiye nin üreten Türkiye ye dönüşmesi çin var. senin gibi üretim hataları bunları kolay kolay anlayamaz
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darkhair 2 gün
Note 9 dan yazıyorum
Uzun süre iPhone kullandıktan sonra geçtim bu cihaza. En son kullandığım s6 ya göre fersah fersah ilerlemiş android. Artık eski çakılmaları vs yok. Fakat bazen bildirim gelmesine rağmen ses vs çıkmaması, 4000 mah pil olmasına rağmen özellikle bekleme modunda iphone 7 den az biraz iyi olması (plus ile karşılaştırmıyorum ondan bayağı kötü), uygulamalar arasında yersiz tasarım farklılıkları olması (ios de neredeyse bütün uygulamalar aynı tasarım anlayışına geçmişti ve bir bütünlük vardı) gibi bozuk yanlarını tamir etmedikleri sürece iPhone hala bu para bandında alınabilecek yegane telefon gibi geliyor.
Bir sürü özelliği olup da telefon özelliklerinin zayıf kaldığı bir cihazdansa az özelliği olup olan özelliklerin sağlam çalıştığı bir cihaz daha alınası sanki
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renega1 2 gün yeni yorumcu darkhair
Evet iphone birçok arayüz ayrıcalığına sahip ama jailbreak yapmadan tadı kalmıyor bir süre sonra. jb yapınca da artık güncelleme yapmıyorsun uygulamalar yeni sürüme uyumlu çıkıyor. ios 10.2 muhteşem bir sürüm doubleh3lix kurulu ama ios sürümü yüzünden kullaamadığım uygulamalar canımı sıkıyor. Mesela gopro uygulaması, fortnite, dota, web video cast, google fit, lithium lab vs jailbreak faydalarını saymakla bitiremem en büyük faydaları asla reklam görmüyorum (tüm uygulamalar facebook, twitch, youtube ve aklına gelen herşey) Video indirme uygulamaları sorunlu, bunu ifile ile düzeltip başka uygulamalara kolayca taşıyorum kişiselleştirme yeteneklerinden bahsetmiyorum bile
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oray 2 gün
haberim yokmuş gibi çek panpa
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