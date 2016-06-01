Kuzey Kore'nin füze testi başarısızlıkla sonuçlandı

Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği füze testi, ülkenin geçtiğimiz altı ay boyunca düzenlemiş olduğu beşinci başarısız deneme olma özelliğini taşıyordu. Daha önceki dört testte başarıya ulaşamayan Kuzey Kore, bu denemede de başarısızlığa uğrayarak tabiri caizse “5’te 0” çekti diyebiliriz. Peki bu denemenin başarısız olması neden bu kadar önemli, diyebilirsiniz. Denemenin başarısız olması, devletin lideri Kim Jong-Un’un ulaşmaya çalıştığı uzun menzilli nükleer füzelerle ABD’yi vurma hedefinde aksama yaşanması anlamına geliyor.

Dün başarısızlığa uğrayan testte kullanılan füze, orta menzilli Musudan isimli sitem. Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet denizaltı füzesi olan R-27 “Zyb” modelinden türetilmiş olan Musudan füzeleri, karadan fırlatılmak üzere değiştirilmiş. 20 ton ağırlığındaki füzenin 4000 km’ye ulaşan bir menzili var. Bu menzil de Kuzey Kore’den fırlatılacak bir Musudan’ın Japonya ve Guam’daki ABD üslerini vurabileceği anlamına geliyor ancak füzenin menzili ABD ana karasına yetişmiyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen denemelerde dört Musudan füzesinin ateşlenmesi başarısızlıkla sonuçlandı. Dün gerçekleşen testten önceki başarısız denemelerden bir tanesi 15 Nisan tarihinde gerçekleşirken, iki tanesi ise 28 Nisan tarihinde gerçekleşti. Bu fırlatma denemelerinin bir tanesinde fırlatma rampasının füze patladıktan sonra ortaya çıkan büyük alev topu nedeniyle ağır bir şekilde hasar aldığı kaydediliyor.

Kasım ayında Kuzey Kore’nin Bukkeukseong-1 (KN-11) isimli, denizaltıdan fırlatılan füzesi fırlatıldıktan hemen sonra infilak etmişti. Pyongyang’ın başarılı olarak addetmeye çalıştığı bu denemenin, ABD tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıkmıştı.

Musudan füzelerinin fırlatılması sırasında peşpeşe yaşanan aksilikler, füzenin tasarımının da sorgulanmasına neden oldu. Kuzey Kore nükleer füze programına aşina olan bir Rus analistin belirttiğine göre sorunun kaynağı füzenin sıvı yakıt sistemi olabilir. Aynı analistin başka bir ifadesine göre Kuzey Kore bu füzelerin fırlatılmasında kullanılan rampalardan yalnızca sekiz tanesine sahip. Bunlardan ise sadece iki tanesi taşınabilir rampalar.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21104/north-korean-musudan-missile-test-fails-again/