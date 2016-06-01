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Kuzey Kore'nin füze testi başarısızlıkla sonuçlandı

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği füze denemesi, altı ayda yaşanan beşinci başarısızlık olarak ülkenin başarmaya çalıştığı uzun menzilli nükleer füze programında aksaklık yaşanmasına sebep oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği füze testi, ülkenin geçtiğimiz altı ay boyunca düzenlemiş olduğu beşinci başarısız deneme olma özelliğini taşıyordu. Daha önceki dört testte başarıya ulaşamayan Kuzey Kore, bu denemede de başarısızlığa uğrayarak tabiri caizse “5’te 0” çekti diyebiliriz. Peki bu denemenin başarısız olması neden bu kadar önemli, diyebilirsiniz. Denemenin başarısız olması, devletin lideri Kim Jong-Un’un ulaşmaya çalıştığı uzun menzilli nükleer füzelerle ABD’yi vurma hedefinde aksama yaşanması anlamına geliyor.
Dün başarısızlığa uğrayan testte kullanılan füze, orta menzilli Musudan isimli sitem. Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet denizaltı füzesi olan R-27 “Zyb” modelinden türetilmiş olan Musudan füzeleri, karadan fırlatılmak üzere değiştirilmiş. 20 ton ağırlığındaki füzenin 4000 km’ye ulaşan bir menzili var. Bu menzil de Kuzey Kore’den fırlatılacak bir Musudan’ın Japonya ve Guam’daki ABD üslerini vurabileceği anlamına geliyor ancak füzenin menzili ABD ana karasına yetişmiyor.
 
Bugüne kadar gerçekleştirilen denemelerde dört Musudan füzesinin ateşlenmesi başarısızlıkla sonuçlandı. Dün gerçekleşen testten önceki başarısız denemelerden bir tanesi 15 Nisan tarihinde gerçekleşirken, iki tanesi ise 28 Nisan tarihinde gerçekleşti. Bu fırlatma denemelerinin bir tanesinde fırlatma rampasının füze patladıktan sonra ortaya çıkan büyük alev topu nedeniyle ağır bir şekilde hasar aldığı kaydediliyor.
Kasım ayında Kuzey Kore’nin Bukkeukseong-1 (KN-11) isimli, denizaltıdan fırlatılan füzesi fırlatıldıktan hemen sonra infilak etmişti. Pyongyang’ın başarılı olarak addetmeye çalıştığı bu denemenin, ABD tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıkmıştı.
Musudan füzelerinin fırlatılması sırasında peşpeşe yaşanan aksilikler, füzenin tasarımının da sorgulanmasına neden oldu. Kuzey Kore nükleer füze programına aşina olan bir Rus analistin belirttiğine göre sorunun kaynağı füzenin sıvı yakıt sistemi olabilir. Aynı analistin başka bir ifadesine göre Kuzey Kore bu füzelerin fırlatılmasında kullanılan rampalardan yalnızca sekiz tanesine sahip. Bunlardan ise sadece iki tanesi taşınabilir rampalar.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21104/north-korean-musudan-missile-test-fails-again/ Yorum Yaz
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Ferrari 3 yıl en beğenilen
Füzenin yapımında çalışan Mühendisten tut çaycısına kadar hepsini köpeklere yem etmiştir Kim Jong-Un.
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sistemli adam 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


söz konusu deneme bu olabilir.
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Mr. Jingles 3 yıl
Dünya üzerindeki en gereksiz ülke.
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umut_baris 3 yıl
Bizde de diktatör var. Ama millet olarak en son kendimize bakarız biz. Böyle bir cehalet işte, n'aparsın!
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Hersh 3 yıl
Ucu sivri değil ya o yüzden.
Diktatör fliminde by teori onaylandı.
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Babboable 3 yıl umut_baris
Diktatöre diktatör diyemezsin.
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Jajababa 3 yıl
Abd bunlarla savasmaz bi gece ansizin yeni nukleer bombalarini test eder asker sokmaya tank tasimaya vs gerek yok
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mcrew 3 yıl
Onu birakin da su Guam'a gidip tatil yapmak vardi simdi. Cok guzel yer ya
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BekirTemel 3 yıl
geçmiş olsun
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iniyesta 3 yıl
Orada da bir havuz medyası var herşeyi güllük gülistanlık gösteren

Halk amerikayı haritadan silecek kadar uzun menzilli nükleer var sanıyordur
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Parola_18 3 yıl iniyesta
iniyesta

Orada da bir havuz medyası var herşeyi güllük gülistanlık gösteren

Halk amerikayı haritadan silecek kadar uzun menzilli nükleer var sanıyordur

gittin yani k kore'ye biliyorsun hey allahım ya beyin bedava
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Parola_18 3 yıl
profecco
Bunların savunma sanayi de bizim Tübitak gibi galiba. Amerikan eriğini Kore eriğine dönüştürme projesine falan destek veriyorlar galiba :)

şu aşşağlık kompleksiniz den arınabilseniz insan oldugunuzu düşünecegiz ama inatla olmadıgınızı ispatlamaya çalışıyorsunuz ben abd rusya vs.. ülkelerden korkmuyorum da seni gibi lerin bu orduları çiçekle karşılamasından korkuyorum malesef sayınız binlerce
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Parola_18 3 yıl
TIMERIDER
Sadece komik duruma düşüyor ama anlamıyor.zaten karikatür gibi tipi var.halkına eziyet etmek yerine demokrasi getirip sevilen biri olarak anılmayı niye istemezler anlamam.

yıl olmuş 2016 hala demokrasi diyenler varya demokrasi diye bişey yoktur ilizyon tek yol islam
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
İşin ilginci biride konya kadar toprağı var demiş lan senin ülkende bir sürü arazi var değerlendirebiliyormusun ? Adamlar küçücük ülkede neler neler geliştiriyor anca bok atın biz saman ithal edelim adamlar füze denemesi yapsın farkımız bu işte
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Guest-84CA19B46 3 yıl
dışarı kapalı bir ülke allah bilir ordaki vatandaşlara sorsan tv nedir bilmezler
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Her ne kadar kapalı kutu bir ülke olsada yaptıkları cidden takdir edilesi abd tükürüğüyle boğar demiş biri



Abd yi o kadar gözünde büyütme korede boş bir ülke değil gördük zamanında amerikalıları vietnam da.

Askeri politikalar da keşke bizde böyle olsak adamlar eğitime bilime önem veriyor silah geliştiriyolar buda abd yi korkutuyor.Uzun menzilli nükleer füze amerika için büyük bir tehdit.
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turker03 3 yıl
ulan nasıl bir azim var adamlarda :D :D işleri güçleri füze. Füze filan geliştirmeden devirmek gerek bu Kim'den elemanı. Güney Koreyi örnek alsın biraz ama koltuk kaygısı işte :D Dünya'da her yerde aynı dert
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Master_Evil 3 yıl
kaç kişi idam edildi acaba
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Japonya, rusya ve
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