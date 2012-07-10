LCD Monitör Pazarı, 2012'nin ilk yarısında %7 küçüldü

Taşınabilir cihazlara olan talebin artması yeni pazarlar oluşturduğu kadar, bazı pazarlarda ise sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.Bu pazarlardan biri olan LCD monitör pazarında da yılın ilk çeyreğinde %7’e yakın küçülme yaşandı.





LCD Monitör Pazarı’nda bu küçülmenin temel nedeni son kullanıcı talebinin daha çok taşınabilir cihazlara kayması olarak gösterilirken; bir diğer ikinci neden ise yaşlı kıta Avrupa ekonomisinde süren istikrarsızlık. Endüstriyel kaynaklar, pazarın birçok önemli oyuncusunun her iki sebebin etkilerinin ciddi derecede görüldüğü dönemde hedeflenen satışların altında satış gerçekleştirdiklerini ifade ederken; Asus, pazardaki olumsuz havanın 4.çeyreğe kadar düzelmeyeceğini öngörmekte. Diğer taraftan endüstriyel kaynaklar, LCD monitör arzının üreticilerin ürün portföylerini ayarlamak için azaltacaklarını ve LCD monitör panel fiyatlarında yükselme görüleceğini düşünüyor.





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