Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LCD Monitör Pazarı, 2012'nin ilk yarısında %7 küçüldü

6 yıl
4,8b
1
1
Monitör
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Taşınabilir cihazlara olan talebin artması yeni pazarlar oluşturduğu kadar, bazı pazarlarda ise sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.Bu pazarlardan biri olan LCD monitör pazarında da yılın ilk çeyreğinde %7’e yakın küçülme yaşandı.

LCD Monitör Pazarı’nda bu küçülmenin temel nedeni son kullanıcı talebinin daha çok taşınabilir cihazlara kayması olarak gösterilirken; bir diğer ikinci neden ise yaşlı kıta Avrupa ekonomisinde süren istikrarsızlık. Endüstriyel kaynaklar, pazarın birçok önemli oyuncusunun her iki sebebin etkilerinin ciddi derecede görüldüğü dönemde hedeflenen satışların altında satış gerçekleştirdiklerini ifade ederken; Asus, pazardaki olumsuz havanın 4.çeyreğe kadar düzelmeyeceğini öngörmekte. Diğer taraftan endüstriyel kaynaklar, LCD monitör arzının üreticilerin ürün portföylerini ayarlamak için azaltacaklarını ve LCD monitör panel fiyatlarında yükselme görüleceğini düşünüyor.


<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120709PD222.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdulmusavvir 6 yıl
Haberdeki tespitlere dokunmatik ekran talebini de eklemeliler, istediğim fiyata dokunmatik 21-22" bulsam fazlaca alacağım, 700 liradan aşağı satmıyorlar. Amazonda bile 269$ a çıktı. amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Asus GeForce GTX 680 video inceleme 6 yıl Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!" 6 yıl Sony Xperia P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim