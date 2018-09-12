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LCD ekranlı yeni nesil iPhone tanıtıldı: Karşınızda iPhone XR

Apple, Steve Jobs Theatre'da gerçekleşen lansman etkinliği kapsamında 6.1 inç boyutunda LCD ekrana sahip yeni iPhone XR modelini tanıttı. İşte uygun fiyatı ile öne çıkan modelin tüm detayları.
8 ay
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36
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bugün merakla beklenen yeni nesil iPhone modellerini resmen tanıttı. Apple Park'taki Steve Jobs Theater isimli konferans binasında duyurulan yeni iPhone'ların arasında uygun fiyatı ile öne çıkan bir model de vardı. Cupertinolu teknoloji devi tarafından iPhone XR olarak lanse edilen bu yeni model 1792 x 828 piksel çözünürlükte 6.1 inç LCD ekrana sahip.
Ayrıca Bkz. "iPhone Xs Max tanıtıldı, işte özellikleri"
Liquid Retina olarak adlandırılan bu ekran şimdiye kadar bir telefonda kullanılan en gelişmiş LCD panel olma özelliği taşıyor. Şirket iPhone XR'deki "R" harfinin "remedial" sözcüğünü temsil ettiğini açıkladı. 7000 serisi alüminyum gövde ve cam arka panel ile gelen telefon gücünü A12 Bionic çip ve 3 GB RAM'den alıyor.
 

Endüstrinin ilk 7 nm yongası: A12 Bionic çip

A12 Bionic çip, endüstrinin ilk 7 nm yongası olarak anons edildi. Tam 6.9 milyar transistörden oluşan bu yonganın içerisinde 2'si yüksek performanslı, 4'ü enerji tasarruflu olmak üzere 6 çekirdekli işlemci mevcut. Ayrıca 4 çekirdekli Apple GPU içeriyor.
Şirket yeni yonganın %50’ye kadar daha hızlı grafik performansı sunduğunu söyledi. Yeni nesil 8 çekirdekli nöral işlem motoru ise saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor.

IP67 derecesi ile suya ve toza dayanıklı

Akıllı telefon 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneği ile satın alınabilecek. Ayrıca iPhone 8 Plus'dan 1.5 saaat fazla kullanım süresi sunan bir pile sahip olduğunu belirtelim. IP67 derecesi ile suya ve toza karşı dayanıklılık olan iPhone XR diğer modellerle bire bir aynı Face ID teknolojisi ile geliyor. Cam arka yüzeyi sayesinde kablosuz şarj olanağı da sunacak.
Cihazın arka kısmında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP geniş açılı kamera var. Harika Bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyor. Ön tarafında ise f/2.2 diyaframlı 7 MP selfie kamerasına yer verilmiş. Yeni nesil iOS 12 işletim sistemi ile birlikte gelecek iPhone XR'nin bol miktarda renk seçeneği var.
Akıllı telefon siyah, beyaz, mavi, mercan, sarı ve kırmızı olmak üzere toplam altı renkte satın alınabilecek. iPhone XR, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 19 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan telefonun satışına ise 26 Ekim tarihinde başlanacak.

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CaSsErDoDo 8 ay en beğenilen
Tamamen Apple'ın maksimum kar etmesi için çıkarılmış çöplük bir telefon. Bunu alana kadar XS veya XS Max almak daha mantıklı. Ya da gidip X modelini almak daha mantıklı.
Tamamen Apple'ın maksimum kar etmesi için çıkarılmış çöplük bir telefon. Bunu alana kadar XS veya XS Max almak daha mantıklı. Ya da gidip X modelini almak daha ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Johan Elmander 8 ay
Bu telefona nasıl çöp diyorsunuz anlamıyorum. Tek alımda soru işareti oluşturacak şey ekran.
Kamera desen Xs'in aynısı, telephoto lens yok sadece. Kalitesi X'dan daha iyi olacaktır.
A12 ile geliyor. Şu an mobildeki en iyi çipset.
Pili iPhone 8 Plus'tan iyi.
Face ID 2. nesil.
Dual SIM de gelmiş.
%33 daha verip Xs almak için çok fazla sebep yok.
Bu telefona nasıl çöp diyorsunuz anlamıyorum. Tek alımda soru işareti oluşturacak şey ekran.Kamera desen Xs'in aynısı, telephoto lens yok sadece. Kalitesi ...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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itachi237 8 ay
Ucuz telefon diye çıkarttıları telefonu bile $750'ye kaktırır oldular. Eskiden en baba cihaz $650 bilemedin $700 idi.
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DH Misafiri 8 ay
A11 Bionici geçen işlemci çıktı A12 Bionic 845 tırt ama ben samsung fanboyuyum telefonda özellik yok be
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foreveriphone 8 ay
Ne kadar mal var sitede, x satıştan kalktı diye güncelleme almayacak diyenmi ararsın 5s alıyor x almayacak diyen mi. Burayı da fetocular basmış anlaşıldı makarnayı yiyen klavye başına geçmiş.
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Bengicem 8 ay
X i yok etti. Uygun! Fiyatlı bakalım ne kadar 😁
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serty23 8 ay
Benim anlamadığım şey a12 gibi uzay bi işlemci koyup neden çözünürlüğü bu kadar düşük tutmuşlar ? A11 koyup full hd yapsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum a11 coğu yönden sp 845 ten bile önde bir işlemci , s9 4 bin lira bu telefon 8 bin lira olursa alınmasında da bi mantık görmem !! Ekran konusunda tek mantıklı açıklama iphone 8 plus ın önünü kapatmak istememeleri olabilir ...
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sakulta8585 8 ay
Cok iyi bir cihaz olmus.
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FthK. 8 ay
Çift kamera olmadan bokeh efektini nasıl verecek arkadaşlar ?
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borukuzen 8 ay
Dolar ile işimiz yok diyenler, adamlar aradaki farkı senin dolarla işin yok diye TL ye çevirip fiyatın üzerine eklemiş.
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ismailkirmaci 8 ay
Adamlar resmen sunu diyor;
Copte yapsam bu millet alacak yeterki pahali olsun yuksek fiyattan sakayim pardon satayim...
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sanitarium8787 8 ay
A12'si yeter^^ bence süper bi cihaz
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_turbo_ 8 ay sanitarium8787
A12 olsa ne olur. Seneye A13 cikinca A12 nin sözü bile edilmeyecek.
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Bossadam 8 ay
Elin adamı sabah kalkacak en kötüsünü 750 birim en iyisini 1030 birim verecek alıp gelecek ben napacam anca bakicam beni yöneten adamda diyecek ki amriga Avrupa bizi gisganeyyy bilmem kaç milyar yıllık dünya tarihinde bu zaman denk gelmek çok büyük şansızlık
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