LCD ekranlı yeni nesil iPhone tanıtıldı: Karşınızda iPhone XR

Apple bugün merakla beklenen yeni nesil iPhone modellerini resmen tanıttı. Apple Park'taki Steve Jobs Theater isimli konferans binasında duyurulan yeni iPhone'ların arasında uygun fiyatı ile öne çıkan bir model de vardı. Cupertinolu teknoloji devi tarafından iPhone XR olarak lanse edilen bu yeni model 1792 x 828 piksel çözünürlükte 6.1 inç LCD ekrana sahip.

Ayrıca Bkz.

"iPhone Xs Max tanıtıldı, işte özellikleri"

Liquid Retina olarak adlandırılan bu ekran şimdiye kadar bir telefonda kullanılan en gelişmiş LCD panel olma özelliği taşıyor. Şirket iPhone XR'deki "R" harfinin "remedial" sözcüğünü temsil ettiğini açıkladı. 7000 serisi alüminyum gövde ve cam arka panel ile gelen telefon gücünü A12 Bionic çip ve 3 GB RAM'den alıyor.

Endüstrinin ilk 7 nm yongası: A12 Bionic çip A12 Bionic çip, endüstrinin ilk 7 nm yongası olarak anons edildi. Tam 6.9 milyar transistörden oluşan bu yonganın içerisinde 2'si yüksek performanslı, 4'ü enerji tasarruflu olmak üzere 6 çekirdekli işlemci mevcut. Ayrıca 4 çekirdekli Apple GPU içeriyor.

Şirket yeni yonganın %50’ye kadar daha hızlı grafik performansı sunduğunu söyledi. Yeni nesil 8 çekirdekli nöral işlem motoru ise saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor.

IP67 derecesi ile suya ve toza dayanıklı Akıllı telefon 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneği ile satın alınabilecek. Ayrıca iPhone 8 Plus'dan 1.5 saaat fazla kullanım süresi sunan bir pile sahip olduğunu belirtelim. IP67 derecesi ile suya ve toza karşı dayanıklılık olan iPhone XR diğer modellerle bire bir aynı Face ID teknolojisi ile geliyor. Cam arka yüzeyi sayesinde kablosuz şarj olanağı da sunacak.

Cihazın arka kısmında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP geniş açılı kamera var. Harika Bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyor. Ön tarafında ise f/2.2 diyaframlı 7 MP selfie kamerasına yer verilmiş. Yeni nesil iOS 12 işletim sistemi ile birlikte gelecek iPhone XR'nin bol miktarda renk seçeneği var.

Akıllı telefon siyah, beyaz, mavi, mercan, sarı ve kırmızı olmak üzere toplam altı renkte satın alınabilecek. iPhone XR, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 19 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan telefonun satışına ise 26 Ekim tarihinde başlanacak.