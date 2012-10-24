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LG, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 14 milyon akıllı telefon satışı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, 2012 mali yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu yatırımcılarıyla paylaştı. Paylaşılan finansal raporun detaylarına ve satış rakamlarına geçmeden önce LG'nin mobil iletişim bölümünün yükselişe geçtiğini söyleyelim.
2012 mali yılının üçüncü çeyreğinde LG, dünya çapında 14 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. Akıllı telefon satışları neticesinde 2.21 milyar dolar satış geliri, 19.9 milyon dolar faaliyet kârı elde edilmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2012 mali yılının ikinci çeyreğinde LG, 2.1 milyar dolar satış geliri elde etmişti. Öte yandan 53.4 milyon dolar seviyesinde faaliyet zararı söz konusuydu. LG'nin akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe kıyasla %9 oranında arttığı dile getiriliyor.
Bakalım Optimus Vu II, Optimus G ve Nexus 4 gibi iddialı modeller LG'nin satışlarını nasıl etkileyecek? Sonuçlara ilerleyen aylarda hep beraber şahit olacağız.

http://www.lg.com/global/investor-relations/reports/earning-release Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl
Daha önde duran Güney Kore'li kıza gelsin bu mesajım :)
Ama iki dudağının aralık kalıp arasından dilinin gözükmesi pek güzel olmamış ama neyseki kendisi güzel.. Bu habere ilk bakışım haber içeriğini okumak içindi sonraki 2 girişim ise kızları görebilmek için :)
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novicem 6 yıl
depeche35
Güncellemeler konusunda tüm dünyadaki kullanıcılar şikayetçi okuduğum kadarıyla.Bunu çözdüğü takdirde neden sevilmesin ki ?

Bir LG kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Bir sonraki android güncellemesini al(a)mayan ilk nexus LG üretimi nexus 4 olabilir diyorum. O derece önyargım var.
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muratal 6 yıl
Gayet iyi bir rakam bence.
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depeche35 6 yıl
Güncellemeler konusunda tüm dünyadaki kullanıcılar şikayetçi okuduğum kadarıyla.Bunu çözdüğü takdirde neden sevilmesin ki ?
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LKLC 6 yıl
bu kadar beklemezdim baya iyi satmışlar.
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UnInvited_Guest 6 yıl
İyidir iyi rekabet iyi ben kardeş firmanın sonuçlarını çok merak ediyorum.. Muhtemelen toplam satışta bunu 10 a katlar.
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FERFEROS 6 yıl
Nexus ile daha da iyiye gidecektir.
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_Athelas_ 6 yıl
LG iyi gidiyor... :)
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Legendery 6 yıl
Yeni nexus 4 ile iyi iş çıkaracak...
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Stanislas Xavier 6 yıl
optimus g ve nexus 4 iyi gelecek LG ye
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Raikirin 6 yıl
LG bu aralar ismini iyi duyurdu.
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