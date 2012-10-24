LG, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 14 milyon akıllı telefon satışı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, 2012 mali yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu yatırımcılarıyla paylaştı. Paylaşılan finansal raporun detaylarına ve satış rakamlarına geçmeden önce LG'nin mobil iletişim bölümünün yükselişe geçtiğini söyleyelim.

2012 mali yılının üçüncü çeyreğinde LG, dünya çapında 14 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. Akıllı telefon satışları neticesinde 2.21 milyar dolar satış geliri, 19.9 milyon dolar faaliyet kârı elde edilmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2012 mali yılının ikinci çeyreğinde LG, 2.1 milyar dolar satış geliri elde etmişti. Öte yandan 53.4 milyon dolar seviyesinde faaliyet zararı söz konusuydu. LG'nin akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe kıyasla %9 oranında arttığı dile getiriliyor.



Bakalım Optimus Vu II, Optimus G ve Nexus 4 gibi iddialı modeller LG'nin satışlarını nasıl etkileyecek? Sonuçlara ilerleyen aylarda hep beraber şahit olacağız.



http://www.lg.com/global/investor-relations/reports/earning-release