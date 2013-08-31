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LG, 21:9 en-boy oranına sahip ekran ile hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, 21:9 en-boy oranına sahip ekran ile hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu
Geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcılara tarafından tercih edilmeye başlanan 21:9 en-boy oranına sahip ekran modelleri, farklı ürünler içerisinde de karşımıza çıkmaya başladı. Bu açıdan LG 21:9 en-boy oranına sahip ekran ile hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.

29-inç ekran boyutunda ve 2560 x 1080 piksel çözünürlükte IPS panel ile hazırlanan LG V960, ultra geniş çalışma alanı yanında bütün bileşenlerini bünyesinde barındırmasıyla da oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. İşletim sistemi tarafında Microsoft Windows 8 kullanan ve gücünü Nvidia GeForce 640M grafik biriminde alan hepsi bir arada bilgisayar, üzerinde mobil cihazlardan görüntü aktarımı sağlayan MHL, HDMI ve DisplayPort gibi bağlantı portları barındırıyor.

Ayrıca gövdesi ile uyumlu olarak yanında kablosuz klavye ve fare verilen LG V960 hepsi bir arada bilgisayar modeli hakkında tüm teknik ayrıntılarının, resmi çıkış tarihinin ve fiyat bilgisinin IFA 2013 fuarı kapsamında açıklanması bekleniyor. 


http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63729 Yorum Yaz
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dreamblue35 5 yıl
LG, tasarım konusunda diğer firmalardan bir adım önünde olduğunu bu topik deki resimde de belli ediyor, adamlar teknolojinin önce insan gözüne sonra cebine hitap edeceğini yıllar önce çözmüşler
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DH Misafiri 5 yıl
zaten sadece imac i anımsata bilir :) başka da bundan ileriye gidemez imac kullanıcısı olarak bir imac alırsın bir daha arkana dönüp bakmazsın :)
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ssbrutality 5 yıl
O çözünürlüğe Gt640M Çöp.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım iyi hoşta bu ekrana yakında bakılmazki biraz mesafe olması lazım
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gokooo 5 yıl
Lg keşke tasarımını tvlerini tasarlayan bölüme yaptırsaydı iMac'e hiç benzememiş hepsi bir arada çözümlerde hep imac diyip durmayın
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bellair 5 yıl
ekran kartı ile ekran orantısızı olmuş :)
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FreeRun 5 yıl
vat apple e benzemiş güzel olmuş
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
iMac i anımsattı
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casperfriendly 5 yıl
gt640 m le akar o pc:)
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mehmedaltair 5 yıl
Pc çok hoş ama ekran kartı çöp maalesef
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