Geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcılara tarafından tercih edilmeye başlanan 21:9 en-boy oranına sahip ekran modelleri, farklı ürünler içerisinde de karşımıza çıkmaya başladı. Bu açıdan LG 21:9 en-boy oranına sahip ekran ile hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.





29-inç ekran boyutunda ve 2560 x 1080 piksel çözünürlükte IPS panel ile hazırlanan LG V960, ultra geniş çalışma alanı yanında bütün bileşenlerini bünyesinde barındırmasıyla da oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. İşletim sistemi tarafında Microsoft Windows 8 kullanan ve gücünü Nvidia GeForce 640M grafik biriminde alan hepsi bir arada bilgisayar, üzerinde mobil cihazlardan görüntü aktarımı sağlayan MHL, HDMI ve DisplayPort gibi bağlantı portları barındırıyor.





Ayrıca gövdesi ile uyumlu olarak yanında kablosuz klavye ve fare verilen LG V960 hepsi bir arada bilgisayar modeli hakkında tüm teknik ayrıntılarının, resmi çıkış tarihinin ve fiyat bilgisinin IFA 2013 fuarı kapsamında açıklanması bekleniyor.





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