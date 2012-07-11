LG 55" OLED TV ve Sihirli Kumandalı LM8600 Cinema 3D'ye Amerika'dan tasarım ödülü

Haber Editörü
Eğlence ürünleriyle dünyanın önde gelen isimlerinden LG, geliştirdiği 55 inç OLED TV (Gümüş) ve sihirli kumandaya sahip LM8600 Cinema 3D Smart TV (Bronz) çözümleriyle Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği IDSA tarafından “Uluslar arası Tasarım Mükemmeliyet Ödülü”’nün sahibi oldu. LG, yine bu yıl içerisinde Red Dot ve iF Tasarım Ödülleri’nde birçok ürünüyle kürsüye çıkma başarısı göstermişti.
LG’nin ödüle layık görülen ürünlerinden 55 inç OLED TV, dünyanın en ince 55 inç OLED TV’si ünvanını elinde bulunduruyor. 4 mm, kağıt inceliğinde çerçeveye sahip olan ürün, renklerin canlılığını arttıran ve yaygın olarak yarış araçlarıyla uçaklarda tercih edilen 4 renk piksel teknolojisi ile gelişmiş bir görüntü kalitesi sunuyor. RGB teknolojisinden farklı olan 4 renk piksel teknolojisi, ayrıca, 55 inçlik OLED TV’nin daha ince ve hafif olmasına imkan veriyor.
LG’nin ödüle layık görülen bir diğer ürünü olan LM8600 Cinema 3D Smart TV, başta çok ince çerçevesiyle öne çıkıyor. Red Dot tasarım ödülünün de sahibi olan LM8600’ün sihirli kumandası ise Smart TV, kablo, uydu ve IPTV kısacası televizyonlara hayat veren çözümlerin kumandalarını tek bir kumanda da birleştirerek, kumanda kargaşasının önüne geçiyor.
LG Sihirli Kumandalı LM8600 Cinema 3D
LG 55" OLED TV
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Şu diğer ana üreticiler biraz gidip,LGE ve Samy den "DERS" almaları gerekiyor!
nasıl panel üretilir(kaliteden bahsetmiyorum,dalgaya düşmeyin sakın ha ) nasıl panel kağıt üstünde şişirilipte satılır
nasıl kalitesiz mal üretilipte bu kadar güzel satılır! nasıl hileli bilgiler ile müşteri avlanır v.s v.s v.s......
Bu arada panelin "içine" de ödül verseler güzel olur,ama herifler neresi görünüyorsa orasına ödül veriyorlar
gerçekten Samy ve LGE de yakışıklılık ve acaip güzel fiyakalı estetik tasarım v.s süper
Malzeme kalitesine de ödül vermezler;nasılsa bunu görüpte anlayan yok!!
İçine girince neler var diye kimsenin baktığı yok,zaten kimse içine de girmez,çünkü oraya girerlerse işler tam tersi olur
++
Bu arada USA da IDSA ve benzeri kuruluşların "ciddiyeti ve inandırıcılığı" da aynen bizim Avrupadaki EISA gibi tartışılır;daha doğrusu
artık tartışılmayıp,bilenler sadece "gülümsüyor" böyle şeylere bilmeyenler ise vay anasını yaw diye ciddi ciddi inanıyor!
Günümüzde artık satışa ve kaliteye v.s dair çoğu şey hatta herşey değişti ve bu uyanık Koreliler de bu olayı taa başından beri kavrayıp
ona göre pazarda oynuyor vede süper başarılı oldu herifler
Rakipsiz olarak ilk iki ana üretici oldular(satış/üretim/ihracat bazında)
Kısaca bir oyun bu kadarmı güzel oynanır yaw!
Aslında bu heriflere bu işleri becerdiği için ödül verilmelidir,diğer ödüllerin ne olduğunu ve nasıl verildiğini zaten biliyoruz
++
Teknik olarakta bu paneldeki RGB çalışması yerine 4-renk pixel teknolojisi diye de bir şey söz konusu değildir!
zaten primary/secondary renkler bellidir!
Bir tek Sharp taki Quatron tekniği farklıdır!
OLED lerdeki sistem ise klasik RGB dir!! sadece sub-pixel çalışması+primary-secondary sistemi farklı olup,bunun dezavantajlarıda vardır!
Örneğin senelerdir çözülemeyen Blue-tint ve Blue nun doğru üretilememesi sorunu halen de devam etmektedir!
Şuandaki OLED ler "klasik" sayılıyor artık! çünkü üzerinden çok seneler geçti ama yeni bir sistem ile bu henüz geliştirilemedi çünkü sistemin
ana hareket noktası buna pek izin vermiyor!
Kodak-filtering(bunu da Kodak/USA buldu ve OLED lerde kullanılıyor/kullanılacak>>hem maliyeti düşürmek hemde hataları çözmek için;ancak
hatalar çözülemedi ama maliyeti ciddi düşürdü;sizin şuanda gördüğünüz panelin satış rakamları ise,her zamanki gibi "ilk ve yeni" olma prensibinden
hareketle elbette herifler bu malı oldukça pahalı satacaklardır!
Kodak sistemini henüz ne kadar uyguladılar veya tamamen bu şekildemi bunuda açıklamıyorlar "uyanıklar" çünkü bu arada "çakma" tabir edeceğimiz
bir durum söz konusudur(teknik olarak böyledir!)çünkü OLED te farklı bazı teknikler kullanılıyor ve gelişmeye açık bir sistem ama henüz bunu tam
geliştiren biriside yok,en KODAK/USA nın Patentli bu filtreleme sistemi ise sadece "maliyet odaklıdır!!
Şuanda lanse edilen OLED fiyatı da kesinlikle gerçekçi değildir!!! zira üreticiler bunun için hep "pahalı" demişlerdir,ama artık pek diyemiyorlar,hatta bundan
bahsetmiyorlar bile bu tekniğin TV lerde uygulanır olması da(ebatların büyümesiyle) tamamen ve tamamen "maliyet odaklı" olmasındandır!!
AMOLED/OLED uzun yıllardır zaten küçük display üniteleri olarak üretilmektedir!!
Samy ve AUO/Taiwan ise iki ana üreticisidir bu panellerin ve LGD de bir kaç senedir zaten bunları üretiyor!
Yeni nesil "LED"(self-pixel illumination system)panellerin içinde Amoled/Oled bu sebebten,ilk öncelik olarak üretikmeye başlandı ve yakın gelecekte de
maliyeti göz önüne alınarak büyük ebatlı TV ler olarak üretilecektir!
Yeni neslin asıl çok daha gelişmiş olan panelleri ise şimdilik arka planda duruyor çünkü bunların maliyetleri gerçekten çok yüksek ama Amoled/Oled için
maliyeti yüksektir lafı külliyen artık palavradır!! sadece klaisk bazı sorunları(ebat büyüdükçe ortaya çıkabilen!!) "hala" çözülemediği için bugüne kadar ertelendi,
ancak artık TFT-LCD lerinde sonu geldiği için,bir şekilde pazara heyecan verici güç olarak zaten ilk etapta en ucuz maliyetli olan Oled lerin çıkmasıda çok çok doğaldır,
hatta geç bile kalındı!!
++
İki tip yeni nesil ....LED panel vardır
1-Amoled/Oled gibi "bağımsız pixel tabanlı" çalışmalı ama sistem olarak en basit ve düşük maliyetli olanlar!
2-SED/FED gibi bugün için en gelişmiş ve hepsinden çok daha iyi olan sistem ki bunun en iyisi olmasının tek sebebide "CRT tabanlı" olmasıdır
maliyeti aşırı yüksek ve üretimi en zor olan(SED)panelide bugüne kadar sadece Toshiba üretebilmiştir(Patentli ürün olup Lisansı sadece CANON un elindedir)
FED ise,şuanda Sony,Pio,AUO/Taiwan gibi üreticilerin üretim hazırlıklarında olduğu ve Lisanslarınında alındığı panellerdir,bu da çok yüksek maliyetli olup
piyasaya çıkamıyor! bunun için Pio nun elinde süper bir ENGINE bulunmaktadır,aynı şekilde sony nin de elinde destek sistemleri hazırdır!!
AUO/Taiwan ise Modüllerini üretmeyi başardı ve şuanda bir tek bunlar üretebiliyor!
Not;SED ve FED USA lı Nano ve FED gibi dev teknoloji üreticilerinin patentlli ürünleridir,aynı şekilde Amoled ve Oled te USA lı firmaların patentli ürünleridir
ve diğer tüm yeni nesil ...LED lerinde patent sahibi üreticileride USA lı firma ve Üniversiteleridir!
NANO ve FED bu işte en iyileridir,NANO ise bir numaradır
3-"Diğer" yeni nesil LED paneller(TOLED/S_PLED/P_MOLED v.s gibi)bunlar şuanda oldukça arka plandadır ve yine maliyetleri çok yüksek ve üretim teknikleride
çok zordur!
Lisansları henüz verilmemiştir ama deneme üretimleri bir şekilde devam etmektedir!
Bu ürünlerin tamamı USA lı teknoloji firmaları ile Üniversitelerinin Patentli ürünleridir!!
Umarım kısa zamanda bunlar çıkar diyeceğim ama çok zor
Saygılar
Senin dediğin sadece teknik detaylar. Aktif şekilde televizyon izlerken bu tür şeylere dikkat bile etmezsin, edemezsin.