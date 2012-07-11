LG 55" OLED TV ve Sihirli Kumandalı LM8600 Cinema 3D'ye Amerika'dan tasarım ödülü

Eğlence ürünleriyle dünyanın önde gelen isimlerinden LG, geliştirdiği 55 inç OLED TV (Gümüş) ve sihirli kumandaya sahip LM8600 Cinema 3D Smart TV (Bronz) çözümleriyle Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği IDSA tarafından “Uluslar arası Tasarım Mükemmeliyet Ödülü”’nün sahibi oldu. LG, yine bu yıl içerisinde Red Dot ve iF Tasarım Ödülleri’nde birçok ürünüyle kürsüye çıkma başarısı göstermişti.

LG’nin ödüle layık görülen ürünlerinden 55 inç OLED TV, dünyanın en ince 55 inç OLED TV’si ünvanını elinde bulunduruyor. 4 mm, kağıt inceliğinde çerçeveye sahip olan ürün, renklerin canlılığını arttıran ve yaygın olarak yarış araçlarıyla uçaklarda tercih edilen 4 renk piksel teknolojisi ile gelişmiş bir görüntü kalitesi sunuyor. RGB teknolojisinden farklı olan 4 renk piksel teknolojisi, ayrıca, 55 inçlik OLED TV’nin daha ince ve hafif olmasına imkan veriyor.

LG’nin ödüle layık görülen bir diğer ürünü olan LM8600 Cinema 3D Smart TV, başta çok ince çerçevesiyle öne çıkıyor. Red Dot tasarım ödülünün de sahibi olan LM8600’ün sihirli kumandası ise Smart TV, kablo, uydu ve IPTV kısacası televizyonlara hayat veren çözümlerin kumandalarını tek bir kumanda da birleştirerek, kumanda kargaşasının önüne geçiyor.

LG Sihirli Kumandalı LM8600 Cinema 3D

LG 55" OLED TV