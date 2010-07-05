LG, Android tabanlı yeni bir Tablet PC hazırlığında olduğunu doğruladı

iPhone 4'te kullanılan retina ekranların tedarikçisi olan dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, tablet bilgisayar pazarı için hazırlıklarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre LG, WindPad 100 ve WindPad 110 isimli modelleri son çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. Her ikisi de Windows 7 işletim sistemini kullanan ve muhtemelen Intel CULV işlemcilerden güç alan tablete ek olarak LG, Android 2.2 tabanlı yeni bir modelin hazırlıklarına devam ettiğini de açıkladı. Muhtemelen ARM tabanlı donanım alt yapısına sahip olacak yeni tablet için şimdiye kadar ki Android tabletlerden "farklı" olacak açıklamasında bulunan LG, detaylar hakkında bilgi vermedi.

Yukarı da da belirttiğimiz gibi yıl sona ermeden tablet bilgisayar pazarına girmeyi planlayan LG'nin, pazarda nasıl bir performans sergileyeceğini ise zaman gösterecek.