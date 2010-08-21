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LG: Bizim tabletimiz iPad'den daha iyi olacak

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Windows Phone 7'nin Android ve iPhone OS'dan daha iyi olacağını iddia eden LG cephesinde aynı oranda iddialı yeni bir açıklama daha geldi. LG'nin mobil cihazların pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Chang Ma açıklamasında, "Bizim tabletimiz iPad'den daha iyi olacak.... Şaşırtici biçimde daha üretken olacak." dedi. Optimus serisi altında tablet bilgisahar çalışmalarına devam eden LG, yeni çözümünde yazılım olarak Android işletim sistemini, donanım tarafında ise ARM platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Diğer üreticilerden farklı bir strateji benimseyen LG, pil ömrü, eğlence ve çoklu ortam yerine üretkenliği hedeflediği yeni tablet bilgisayarını yıl sona ermeden duyurmayı hedefliyor.

Hali hazırda çok sayıda döküman görüntüleyici ve metin editörünün olduğu Android Market'e ek olarak LG'nin benimsediği farklı stratejinin pazarda nasıl bir performans sergileyeceğini ise zaman gösterecek.


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Kuray 8 yıl
Hodri Meydan

2 tane USB girisi yapinca daha iyi olunmuyor ama.
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Brainy 8 yıl
Bu Tablet Android Kullanıcılari İçin Kaçmaz Derim.
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***CoNDoR*** 8 yıl
LG ilk tabletini çıkarana kadar iPad 2. jenerasyon çıkacak ve top gibi ortada kalacak LG. Çok cüretkar şeyler söylüyorlar. Tamam anladık LG'yi büyük şirket şahsen severim de.. Çoğu LCD paneli'de onlar üretiyor zaten Apple'a bile.. Ama bırak bu işleri git iyi olduğun işi yap LG


Yıllardır bu böyle.. Her dönem bi iPhone killer çıkar, başarısız olurdu. Şimdi de iPad killer olup başarısız olacak çok örnek göreceğiz. Hoş şimdi Android artısı var rekabette. Yazılımsal olarak çok güçlü olacak rakipleri iPad'in. Ama herhalde Apple'da boş durmayacaktır
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