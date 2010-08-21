LG: Bizim tabletimiz iPad'den daha iyi olacak

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone 7'nin Android ve iPhone OS'dan daha iyi olacağını iddia eden LG cephesinde aynı oranda iddialı yeni bir açıklama daha geldi. LG'nin mobil cihazların pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Chang Ma açıklamasında, "Bizim tabletimiz iPad'den daha iyi olacak.... Şaşırtici biçimde daha üretken olacak." dedi. Optimus serisi altında tablet bilgisahar çalışmalarına devam eden LG, yeni çözümünde yazılım olarak Android işletim sistemini, donanım tarafında ise ARM platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Diğer üreticilerden farklı bir strateji benimseyen LG, pil ömrü, eğlence ve çoklu ortam yerine üretkenliği hedeflediği yeni tablet bilgisayarını yıl sona ermeden duyurmayı hedefliyor.

Hali hazırda çok sayıda döküman görüntüleyici ve metin editörünün olduğu Android Market'e ek olarak LG'nin benimsediği farklı stratejinin pazarda nasıl bir performans sergileyeceğini ise zaman gösterecek.