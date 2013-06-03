LG Display, 2015'e kadar Ultra HD çözünürlüklü farklı tasarımlara sahip OLED TV'ler üretmeyi planlıyor





Kavisli OLED televizyonunu Güney Kore'de satışa sunarak ekran endüstrisinde bir ilke imza atan LG, OLED ekran teknolojilerini kullanarak ürettiği televizyonlarla bir süredir sektöre öncülük ediyor ve etmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor. İki hafta önce Vancouver, Kanada'da düzenlenen SID: Display Week 2013'te konuşan LG Display'ın genel müdürü Oh Chang-ho, firmanın geleceği hakkında ipuçları vererek mevcut stratejilerinin devam edeceğini belirtmişti. IGZO TFT'nin OLED televizyonlarda kullanımıyla ilgili araştırmasını açıklarken uzak doğulu üreticinin önümüzdeki iki yıl içerisindeki planlarını detaylandıran üst düzey yönetici, bugün LCD TV'lerde sundukları ürün çeşitliliğini OLED TV'lerde de sağlamayı amaçladıklarını beyan etti. Farklı büyüklüklerde ve farklı tasarımlara sahip televizyonların yolda olduğunu ifade eden Chang-ho, IGZO TFT kullanımına da değindi.

Yüksek elektron taşınabilirliği sayesinde güç tüketimi düşük, esnek ve saydam formda üretilebilen IGZO TFT, renk filtreleri ve beyaz OLED ile oluşturulan WOLED ve kapsülleme teknolojilerini bir araya getirerek oluşturdukları kavisli televizyonun endüstride bir ilk olduğunu hatırlatan Oh Chang-ho, rakipleri OLED televizyonlarını nasıl üreteceklerine karar verememişken satışa başlamış olmalarını büyük bir başarı olarak gördüğünü dile getirdi. Liderliklerini devam ettirmek istediklerini söyleyen LG Display'ın bir numaralı ismi, 2015'e kadar farklı büyüklüklerde ve farklı tasarımlara sahip tam anlamıyla bir OLED TV yelpazesi oluşturmaya çalıştıklarının müjdesini verdi. Üretici, Güney Kore'de gayet makul seviyede devam eden OLED TV satışlarını bu yeni ürün ve tasarımlarla artırmaya çalışacak. Ayrıca daha ekonomik WOLED türünü benimseyerek fiyat seviyesini düzenli olarak artan üretim hacmiyle birlikte daha aşağıya çekebilmek için çaba gösterecek.

http://english.etnews.com/device/2773163_1304.html