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LG Display, 2015'e kadar Ultra HD çözünürlüklü farklı tasarımlara sahip OLED TV'ler üretmeyi planlıyor

5 yıl
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Display, 2015'e kadar Ultra HD çözünürlüklü farklı tasarımlara sahip OLED TV'ler üretmeyi planlıyor

Kavisli OLED televizyonunu Güney Kore'de satışa sunarak ekran endüstrisinde bir ilke imza atan LG, OLED ekran teknolojilerini kullanarak ürettiği televizyonlarla bir süredir sektöre öncülük ediyor ve etmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor. İki hafta önce Vancouver, Kanada'da düzenlenen SID: Display Week 2013'te konuşan LG Display'ın genel müdürü Oh Chang-ho, firmanın geleceği hakkında ipuçları vererek mevcut stratejilerinin devam edeceğini belirtmişti. IGZO TFT'nin OLED televizyonlarda kullanımıyla ilgili araştırmasını açıklarken uzak doğulu üreticinin önümüzdeki iki yıl içerisindeki planlarını detaylandıran üst düzey yönetici, bugün LCD TV'lerde sundukları ürün çeşitliliğini OLED TV'lerde de sağlamayı amaçladıklarını beyan etti. Farklı büyüklüklerde ve farklı tasarımlara sahip televizyonların yolda olduğunu ifade eden Chang-ho, IGZO TFT kullanımına da değindi.
Yüksek elektron taşınabilirliği sayesinde güç tüketimi düşük, esnek ve saydam formda üretilebilen IGZO TFT, renk filtreleri ve beyaz OLED ile oluşturulan WOLED ve kapsülleme teknolojilerini bir araya getirerek oluşturdukları kavisli televizyonun endüstride bir ilk olduğunu hatırlatan Oh Chang-ho, rakipleri OLED televizyonlarını nasıl üreteceklerine karar verememişken satışa başlamış olmalarını büyük bir başarı olarak gördüğünü dile getirdi. Liderliklerini devam ettirmek istediklerini söyleyen LG Display'ın bir numaralı ismi, 2015'e kadar farklı büyüklüklerde ve farklı tasarımlara sahip tam anlamıyla bir OLED TV yelpazesi oluşturmaya çalıştıklarının müjdesini verdi. Üretici, Güney Kore'de gayet makul seviyede devam eden OLED TV satışlarını bu yeni ürün ve tasarımlarla artırmaya çalışacak. Ayrıca daha ekonomik WOLED türünü benimseyerek fiyat seviyesini düzenli olarak artan üretim hacmiyle birlikte daha aşağıya çekebilmek için çaba gösterecek.

http://english.etnews.com/device/2773163_1304.html Yorum Yaz
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demo22 5 yıl
Tüplü televizyonlara geri dönüş gibi ekran tombul.
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Batuist 5 yıl
kavisli bir ekran bana hiç cazip gelmiyor. sonuçta ekranda oluşan şekilleride eğip bükmeyecek mi bu.. e ne yapıyım yuvarlak nesneyi oval gösteren televizyonu.. teknolojide 3 boyuta geçtikl ama şekilleri saptırdık.. içbükey bir kafa tasavvur edebiliyormusunuz ne komik olurdu.. birde o cisim ekranda ortaya doğru ilerledikçe değişen şeklini.. e yani eskiden kavisli monitörler televizyonlar vardı eskiler bilir bu tecrübeyi.. onda da dışbükey bir görüntü vardı..
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esmer23s 5 yıl
Her ne kadar cezbetse de yeni bir teknolojinin ilk ürünleri asla alınmaz. Zengin arkadaşlara sesleniyorum biraz sabır ;)
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KaleyDeskop 5 yıl
lg bi ara dünyadaki led panel üretiminde kullanılan maddenin biteçeğini söylemişti o gün bügün bitmedi birde geri dönüşüm olucaktı sözde kaldı sanırım
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