LG, FreeSync teknolojili 27-inçlik 4K oyuncu monitörünü duyurdu

LG, oyuncuları hedef alarak AMD FreeSync teknolojisi temelinde hazırladığı yeni monitörü 27MU67'ni resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen ve farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı şeklinde tüm sektöre açılan AMD FreeSync teknolojisi, oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarının ortadan kaldırılabiliyor ve böylelikle de çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilebiliyor. LG'nin bu teknolojiyi barındıran yeni monitör modeli 27MU67 ise, 27-inç boyutundaki IPS panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor.

Diğer teknik detayları arasında griden griye 4ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 178/178 derece görüş açısı ve 60 Hz tazeleme oranı gibi detaylar yer alan monitör, 10 bit renk derinliğiyle sRGB renk gamutunun %99'unu karşılıyor ve bünyesinde 2 adet HDMI, DisplayPort, Mini DP ve ses portlarını barındırıyor. Ekranı dört parçaya bölerek genel çalışma verimliliğini ciddi seviyede arttıran LG 27MU67, pivot moduyla da dikey kullanımlar için uygun bir seçenek haline geliyor.

Seçilen oyun odaklı Motion240 modunda ise LG 27MU67 kullanıcılarına 144 Hz tazeleme ile 1 ms girden griye tepsi süresi sunuyor. 620$ fiyat etiketiyle satışa çıkan monitörün ülkemiz satış tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news-story/lg-27mu67-27-in-ultra-hd-gaming-screen-and-freesync.html