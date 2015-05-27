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LG, FreeSync teknolojili 27-inçlik 4K oyuncu monitörünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, FreeSync teknolojili 27-inçlik 4K oyuncu monitörünü duyurdu
 
LG, oyuncuları hedef alarak AMD FreeSync teknolojisi temelinde hazırladığı yeni monitörü 27MU67'ni resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen ve farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı şeklinde tüm sektöre açılan AMD FreeSync teknolojisi, oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarının ortadan kaldırılabiliyor ve böylelikle de çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilebiliyor. LG'nin bu teknolojiyi barındıran yeni monitör modeli 27MU67 ise, 27-inç boyutundaki IPS panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor.
Diğer teknik detayları arasında griden griye 4ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 178/178 derece görüş açısı ve 60 Hz tazeleme oranı gibi detaylar yer alan monitör, 10 bit renk derinliğiyle sRGB renk gamutunun %99'unu karşılıyor ve bünyesinde 2 adet HDMI, DisplayPort, Mini DP ve ses portlarını barındırıyor. Ekranı dört parçaya bölerek genel çalışma verimliliğini ciddi seviyede arttıran LG 27MU67, pivot moduyla da dikey kullanımlar için uygun bir seçenek haline geliyor.
Seçilen oyun odaklı Motion240 modunda ise LG 27MU67 kullanıcılarına 144 Hz tazeleme ile 1 ms girden griye tepsi süresi sunuyor. 620$ fiyat etiketiyle satışa çıkan monitörün ülkemiz satış tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news-story/lg-27mu67-27-in-ultra-hd-gaming-screen-and-freesync.html Yorum Yaz
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34sem 4 yıl
Aslında merak ettiğim 2160p 144 fps.
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erkange 4 yıl
"60 Hz tazeleme oranı gibi detaylar yer alan monitör"
Bu fiyata sahip oyuncu monitöründe 60hz biraz düşük olmuş.
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DeistSuat 4 yıl
Gayet güzel bir ürün olmuş.
Fiyatı da ürüne göre iyi.
İncelemelerini merakla bekliyorum.
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St Batuhan 4 yıl
bocekgrafik
2160P ve 60 hz yerine 1440P ve 120 hz olsaydı daha iyi olurdu bence. IPS 10 bit paneline ise söylenecek söz yok zaten.

Okurken tam aklımdan geçeniydi, 2k olup 120hz olsa ve tabii bir de tasarımının da daha iyi olmasıyla tadından yenmeyecek olurdu ama şu da var, fsync ile bu monitörün 60hz deneyimi de gayet tatminkar olacak, tabii kaldıracak bir ekran kartı bulursak :)
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curse. 4 yıl
Çözünürlüğü yanlış yazmışsınız galiba.
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bocekgrafik 4 yıl
2160P ve 60 hz yerine 1440P ve 120 hz olsaydı daha iyi olurdu bence. IPS 10 bit paneline ise söylenecek söz yok zaten.
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huseyincarnege 4 yıl
yaw şu 4k monutörleri nasıl kulanak illa sli yada cfmi yapak :S
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murdocklawless 4 yıl
oyun oynanması için geliştirilen freesync teknolojisini oyun oynanamasın diye 4k yaptığın bir monitöre koymak nedir arkadaş ya?
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Fiasco 4 yıl
iyi, amd eksik kalmamış şu teknolojiden
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