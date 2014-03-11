LG G Pro 2, Magic Focus kamera özelliği ile geliyor

LG yeni nesil süper telefonu modeli G Pro 2'de, gelişmiş kamera özelliklerine de yer veriyor. 5.9-inç büyüklüğündeki Full HD ekranına, yüksek performanslı işlemcisine ve 3GB RAM kapasitesine ek olarak, 13MP çözünürlüğündeki kamerasıyla da ön plana çıkan LG G Pro 2, hem 4K video kaydı, hem de OIS yani Optik Görüntü Sabitleme Özelliği gibi özellikleri bir arada sunuyor.

Bu ayın sonuna doğru uluslarası pazarda satışa sunulması beklenen LG G Pro 2, kamera tarafında Magic Focus isimli yeni bir özelliğe daha sahip. Nokia'nın Refocus uygulamasına rakip olan bu özellik ile kullanıcılar, fotoğrafı çektikten sonra istedikleri yerini yeniden netleyebilecekler. Geleneksel fotoğraf kaydında önce netlenecek nokta seçilip daha sonra deklanşör butonuna basılırken, LG'nin yeni telefonunda fotoğrafta hem önce hem de sonra netleme yapılabiliyor.

Tasarım olarak G2 modelinden izler taşıyan ve sihirli buton yaklaşımını devam ettiren G Pro 2, ön tarafta ekranın kasaya oranı açısından sınıfındaki en iddialı telefon olarak gösteriliyor. %77 olan ekran - kasa oranıyla, sağ ve sol köşelerde oldukça ince bir çerçeveye sahip olan telefon, tüm bunlara ek olarak 3200mAh kapasiteli pil, microSD kart ile hafıza arttırımı gibi detaylarıyla da dikkat çekiyor. Yeni telefonun Türkiye geliş tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.