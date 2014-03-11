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LG G Pro 2, Magic Focus kamera özelliği ile geliyor

5 yıl
7,3b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G Pro 2, Magic Focus kamera özelliği ile geliyor
LG yeni nesil süper telefonu modeli G Pro 2'de, gelişmiş kamera özelliklerine de yer veriyor. 5.9-inç büyüklüğündeki Full HD ekranına, yüksek performanslı işlemcisine ve 3GB RAM kapasitesine ek olarak, 13MP çözünürlüğündeki kamerasıyla da ön plana çıkan LG G Pro 2, hem 4K video kaydı, hem de OIS yani Optik Görüntü Sabitleme Özelliği gibi özellikleri bir arada sunuyor.
Bu ayın sonuna doğru uluslarası pazarda satışa sunulması beklenen LG G Pro 2, kamera tarafında Magic Focus isimli yeni bir özelliğe daha sahip. Nokia'nın Refocus uygulamasına rakip olan bu özellik ile kullanıcılar, fotoğrafı çektikten sonra istedikleri yerini yeniden netleyebilecekler. Geleneksel fotoğraf kaydında önce netlenecek nokta seçilip daha sonra deklanşör butonuna basılırken, LG'nin yeni telefonunda fotoğrafta hem önce hem de sonra netleme yapılabiliyor.
Tasarım olarak G2 modelinden izler taşıyan ve sihirli buton yaklaşımını devam ettiren G Pro 2, ön tarafta ekranın kasaya oranı açısından sınıfındaki en iddialı telefon olarak gösteriliyor. %77 olan ekran - kasa oranıyla, sağ ve sol köşelerde oldukça ince bir çerçeveye sahip olan telefon, tüm bunlara ek olarak 3200mAh kapasiteli pil, microSD kart ile hafıza arttırımı gibi detaylarıyla da dikkat çekiyor. Yeni telefonun Türkiye geliş tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
 
 

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Rölativite 5 yıl en beğenilen
lg iyi bir yükseliş yakaladı.
2 Yanıt Yanıtla +22
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#Ramazan 5 yıl
Çabuk wisdom gelmeden
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DH Misafiri 5 yıl
Çin Aslanı
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cankal 5 yıl
o analog anten olduktan sonra isterse 100 megapiksel cıkarsın havaaaaa.o anten olmasaydı kesin bekliyordum o anteni görünce g2 aldım geçtim

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DH Misafiri 5 yıl
LG kesinlikle aştı kendini kamere parmak izi su geçirmezlik daha neler neler almaktan cekinmediğim teknolojik ürünler LGden hep
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TearsForFears 5 yıl
G2 gibi uygun fiyatla gelirse alabileceğim bir telefon.
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DonjuanTR 5 yıl
G serisi LG'nin mobil pazarında tam anlamıyla hayatını kurtardı. Güzel ürünlerin devamı gelecek gibi
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` quaD. 5 yıl
g3 ne zaman tanıtılacak acaba. z2 ye karşı nasıl olabiliecek bakalım
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El_domingo 5 yıl
64bit işlmeci ve parmak izi koymayı unutmuslar...bide stylus kalem tabi..
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burakesan 5 yıl
G2'deki eksileri kapamışlar sanki;
-SD Kart yuvası
-Odaklanmaya dair gelişmeler
-Daha iyi bir hoparlör (başka bir haberde bahsedilmişti)
LG, batarya konusunda 5.2 inç G2'de 3000mAh ile harikalar yaratmışken, 5.9 inç bir telefonda 3200mAh'dan daha fazlası olmalıydı diye geliyor bana.
Throttling meselesini de bir nebze çözebilseler.
(G2 kullancısıyım, beni rahatsız etmese de Throttling var, özellikle de belirli bir ekran ışığı seviyesi geçildiğinde)
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OverClocK1ng 5 yıl
Valla, Optimus G Pro kullanıyorum.
OIS değil ama yazılımsal Image Stabilitation var.
Çektiğim videolarda titreme olmuyor. Yazılımsal olarak
bile olsa gayet başarılı iş yapıyor. Gayet memnunum yani...
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orain 5 yıl
g2 ye gelme ihtimali varmı ?
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depeche35 5 yıl
Ben de de bir sempati uyandırdı G2 ...G3 ise çok fena olacak kanımca...merakla bekliyorum.Ama işte Xperia Z2 nin kalite hissiyatını vermesi mümkün değil.LG de Samsung'un tarzını benimsedi malesef. Sony çok farklı bir zihniyetle müşterisini cazbetmete çaba sarf ediyor. Biraz da ucuz olsa....
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General. 5 yıl
G3'ün ayak sesleri.
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