LG G3'ün kamera özellikleri tek bir videoda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni nesil süper telefon modeli G3'ün kamera özelliklerine yönelik yeni bir video yayınlandı. G2 modelinde olduğu gibi 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen ancak sensör ve algoritma seviyesinde yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha yüksek kalitede fotoğraf/video kalitesine imza atan G3, aynı zamanda 4K yani Ultra HD çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Lazer Otofokus teknolojisi ile dünyanın en hızlı fokus yeteneğine sahip akıllı telefon kamerasını sunduğunu ifade eden LG, yeni videoda G3'ün tüm kamera özelliklerini uygulamalı olarak gösteriyor. El hareketleriyle kontrol edilebilen ön kamera özçekim modundan sihirli netleme özelliğine kadar LG G3'ün kamerasına ilişkin özellikleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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Ekran görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Sanki daha net herşey.
Kamera bir önceki telefonum G2'yew göre çok çok iyi.
Aynı programları yüklememe rağmen telefonda g2 gibi takılmalar yok. Sadece iki kere tekledi. Herhalde program kurulumuna denk geldi o takılmalarda.
Sesi kısmak zorunda kaldım gerçekten yüksek bir ses veriyor hoparlör.
En hoşuma giden şey çift tıklamanın çok iyi çalışması. G2 bazen çift tıklamayı algılamıyordu.
Yurtdışı kaynaklı olduğu için radyosu da açık.
Çok fazla kurcaladığım telefon 1 gün dayandı. Umarım ikinci günüde kurtaracak güçtedir pil.
En dikkatimi çeken şey ise telefonu aşağı depodan getirdiler. Bizdeki gibi talep yok telefonlara. Sadece Apple standı var bir de S5 duruyor tek başına. Satış danışmanı telefonun adını bile duymamış. Diğeri buldu verdi bize.
youtube.com/...
Ne gerek var ki onca para vermeye :)
Snapdragon 805 li Lg G3 Pro çıkacakmış onu alırız bizde.
alacaklar camera öncelikli telefon düşünüyorlarsa z2 almaları tercih ederim.
( FİYAT OLMADI BE LG, DAHA ALIP GÖREMEDİK SENİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEDİĞİNİ )
diğer cep telefonunun çektiği fotoğrafın kalitesi LG G3'ün çektiği fotoğrafın kalitesini ezmiş..
Epic fail... İnanmayan 1.56-2.00 arasını izlesin.
Onun ötesinde bir şey demeyeceğim. Kullanıcı dostu bir kamera arayüzü olmuş..
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