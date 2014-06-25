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LG G3'ün kamera özellikleri tek bir videoda

4 yıl
40,5b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3'ün kamera özellikleri tek bir videoda
LG'nin önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni nesil süper telefon modeli G3'ün kamera özelliklerine yönelik yeni bir video yayınlandı. G2 modelinde olduğu gibi 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen ancak sensör ve algoritma seviyesinde yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha yüksek kalitede fotoğraf/video kalitesine imza atan G3, aynı zamanda 4K yani Ultra HD çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Lazer Otofokus teknolojisi ile dünyanın en hızlı fokus yeteneğine sahip akıllı telefon kamerasını sunduğunu ifade eden LG, yeni videoda G3'ün tüm kamera özelliklerini uygulamalı olarak gösteriyor. El hareketleriyle kontrol edilebilen ön kamera özçekim modundan sihirli netleme özelliğine kadar LG G3'ün kamerasına ilişkin özellikleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

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Batuist 4 yıl en beğenilen
reklam dediğin böyle açıklayıcı, bilgilendirici olmalı tebrikler...
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SirrealsQ 4 yıl
İphone Sahibi olarak , Lazer odaklama devrimsel olmuş tebrikler LG
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kımyasal 4 yıl
Reklam açıklayıcı olmuş,müzikler bana japon anime sountracklerini anımsattı güzel olmuş.LG den G2 kamera reklamındaki tavuk gibi yaratıcı ve eğlenceli reklamlar bekliyorum umarım yayınlarlar.
Reklam açıklayıcı olmuş,müzikler bana japon anime sountracklerini anımsattı güzel olmuş.LG den G2 kamera reklamındaki tavuk gibi yaratıcı ve eğlenceli reklamlar...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar benim kamera cekim yaparken o flash mod yazan kisim simgeler sola dogru veya ters e dogru sonmeye basliyor teli dus tutmama rqgmen eski halini almior yamuk durdgnda cektigimde ise hamgi tarafa donmusse oyle kaydediyor resmo ayarlarda sensor sag sola donmesini bulamadm bnu bilen varsa yardimci olabilir mi bana
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alpabi 4 yıl
Arkadaşlar Telefon mağazalarda sim free olarak satılmaya başladı. Diğer mağazalar kontratlı olarak satıyordu ama sim free yoktu. Pazar günü (29/06/14) Currys ( www.currys.co.uk ) İngiltere Londra Oxford mağazasından aldım. İlk alan bendim. 470 Pound tuttu fiyatı ve 45 pound Tax free geri aldım. 425x3.60=1530 tl maliyeti.

Ekran görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Sanki daha net herşey.
Kamera bir önceki telefonum G2'yew göre çok çok iyi.
Aynı programları yüklememe rağmen telefonda g2 gibi takılmalar yok. Sadece iki kere tekledi. Herhalde program kurulumuna denk geldi o takılmalarda.
Sesi kısmak zorunda kaldım gerçekten yüksek bir ses veriyor hoparlör.
En hoşuma giden şey çift tıklamanın çok iyi çalışması. G2 bazen çift tıklamayı algılamıyordu.
Yurtdışı kaynaklı olduğu için radyosu da açık.

Çok fazla kurcaladığım telefon 1 gün dayandı. Umarım ikinci günüde kurtaracak güçtedir pil.

En dikkatimi çeken şey ise telefonu aşağı depodan getirdiler. Bizdeki gibi talep yok telefonlara. Sadece Apple standı var bir de S5 duruyor tek başına. Satış danışmanı telefonun adını bile duymamış. Diğeri buldu verdi bize.
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aycibin 4 yıl
bunun üzerine kamera tanıtım videosu görmedim ben




youtube.com/...
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abdispowerr 4 yıl
G2 me yükledim aynı özellikleri kullanıyorum ;)
Ne gerek var ki onca para vermeye :)
Snapdragon 805 li Lg G3 Pro çıkacakmış onu alırız bizde.
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aspirin_00 4 yıl
bayağı araştırdım Z2 daha iyi sonuçlar veriyor renk olsun video çekimi olsun heleki videolarda sarsıntı Z2 de yok gibi bir şey
alacaklar camera öncelikli telefon düşünüyorlarsa z2 almaları tercih ederim.
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onur01651 4 yıl
Ön kameradan resim çekerken ekranın anlık beyaz yapıp flash niyetine kullanmaları muhteşem bi fikir olmuş, tebrikler.
( FİYAT OLMADI BE LG, DAHA ALIP GÖREMEDİK SENİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEDİĞİNİ )
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system electronıc 4 yıl
yok hocam yok..fiyat biraz daha düşmedikçe isterse telefon takla atsın alınmaz...şimdi de resmi agızlardan açıklama gelmiş 805 li versiyonu geliyormuş..hadi burdan yak ...
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Lath.Crusader 4 yıl
Kimse dikkat etmedi mi bilmiyorum falan 1.57'de lazer AF'nin genel AF'den daha iyi olduğunu göstermeye çalıştıkları karşılaştırmada
diğer cep telefonunun çektiği fotoğrafın kalitesi LG G3'ün çektiği fotoğrafın kalitesini ezmiş..
Epic fail... İnanmayan 1.56-2.00 arasını izlesin.

Onun ötesinde bir şey demeyeceğim. Kullanıcı dostu bir kamera arayüzü olmuş..
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kraldostuz 4 yıl
beni hiç heyecanlandırmıyor bir s2 kullanıyordum s3 alırken çok heyecanlanmıştım s4 aldım çok pişmanım s5 elime bile daha almış değilim g3 te pek heyecan vermiyor s4 e nazaran artısı ne ki şimdi bunu alayım bana ne kadar
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Master_Evil 4 yıl
süper yapmışlar
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Circassian81 4 yıl
Bize de gelse şu özellikler keske
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ByAdmin 4 yıl
Düşündüğüm telefon ama ekran parlaklığı konusunda endişelerim var.
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zankos 4 yıl
videoda oynayan tülin şahin mi?
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