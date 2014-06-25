LG G3'ün kamera özellikleri tek bir videoda

LG'nin önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni nesil süper telefon modeli G3'ün kamera özelliklerine yönelik yeni bir video yayınlandı. G2 modelinde olduğu gibi 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen ancak sensör ve algoritma seviyesinde yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha yüksek kalitede fotoğraf/video kalitesine imza atan G3, aynı zamanda 4K yani Ultra HD çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Lazer Otofokus teknolojisi ile dünyanın en hızlı fokus yeteneğine sahip akıllı telefon kamerasını sunduğunu ifade eden LG, yeni videoda G3'ün tüm kamera özelliklerini uygulamalı olarak gösteriyor. El hareketleriyle kontrol edilebilen ön kamera özçekim modundan sihirli netleme özelliğine kadar LG G3'ün kamerasına ilişkin özellikleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.