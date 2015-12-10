LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir





LG'nin akıllı telefon pazarındaki yenilenme hamlesini temsil eden G serisi, ticari hayatına Ağustos ayında başlamıştı. Pazardaki rekabetin durumuna göre bir sonraki nesilde Mayıs ayına kayan G serisi, bu yıl da Nisan ayında tüketicinin karşısına çıkmıştı. Gelecek yıl serinin lansman tarihi biraz daha öne çekiliyor.





Gelen bilgilere göre LG G5 amiral gemi modelinin Şubat 2016 tarihinde muhtemelen MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından LG yeni modelinin global olarak satışına başlayacak. Bu hamle ile Galaxy S7 ve HTC One M10 gibi amiral gemi modellerinden de geri kalınmamış olacak.





LG G5 ile ilgili bilinenler henüz az ancak Snapdragon 820 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yılın en güçlü cihazları arasında yerini alması beklenen LG G5'in ayrıca 5.6 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde kamera ve parmak izi okuyucusu barındıracağı da iddialar arasında. Diğer bir iddia ise modelin Iris taraması ile geleceği yönünde. Bunun da ön kamera üzerinden bir yazılım ile sağlanacağı tahmin ediliyor.





Bu yıl LG'nin G4 ve V10 amiral gemi modeli ile piyasada boy gösterdiğini gördük. Özellikle V10 modelinin ikinci ekranı, çift ön kamerası ve askeri standartlardaki dayanıklılık sertifikası ile beğeni topladığını söyleyebiliriz. LG G5 amiral gemi modelinin de V10 modelinden pek çok özelliği miras alacağı kuvvetle muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-the-LG-G5-surface-include-SD-820-SoC-and-21MP-rear-camera_id76518