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LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir

Özellikle V10 modeli oldukça beğenilen LG, gelecek yıl rakiplerinden geride kalmamak adına G5 amiral gemi modelini daha erken bir zaman diliminde tanıtmayı planlıyor.
3 yıl
9,5b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir


LG'nin akıllı telefon pazarındaki yenilenme hamlesini temsil eden G serisi, ticari hayatına Ağustos ayında başlamıştı. Pazardaki rekabetin durumuna göre bir sonraki nesilde Mayıs ayına kayan G serisi, bu yıl da Nisan ayında tüketicinin karşısına çıkmıştı. Gelecek yıl serinin lansman tarihi biraz daha öne çekiliyor. 

Gelen bilgilere göre LG G5 amiral gemi modelinin Şubat 2016 tarihinde muhtemelen MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından LG yeni modelinin global olarak satışına başlayacak. Bu hamle ile Galaxy S7 ve HTC One M10 gibi amiral gemi modellerinden de geri kalınmamış olacak. 

LG G5 ile ilgili bilinenler henüz az ancak Snapdragon 820 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yılın en güçlü cihazları arasında yerini alması beklenen LG G5'in ayrıca 5.6 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde kamera ve parmak izi okuyucusu barındıracağı da iddialar arasında. Diğer bir iddia ise modelin Iris taraması ile geleceği yönünde. Bunun da ön kamera üzerinden bir yazılım ile sağlanacağı tahmin ediliyor. 

Bu yıl LG'nin G4 ve V10 amiral gemi modeli ile piyasada boy gösterdiğini gördük. Özellikle V10 modelinin ikinci ekranı, çift ön kamerası ve askeri standartlardaki dayanıklılık sertifikası ile beğeni topladığını söyleyebiliriz. LG G5 amiral gemi modelinin de V10 modelinden pek çok özelliği miras alacağı kuvvetle muhtemel.  

http://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-the-LG-G5-surface-include-SD-820-SoC-and-21MP-rear-camera_id76518 Yorum Yaz
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kucukyenici 3 yıl en beğenilen
Tasarım G2'den sonra kötüye doğru gidiyor. Günü çıkartamayan batarya en büyük handikapı. Yine 3.000 mAh ile devam ederse kusura bakmasın! Yarı fiyatına alternatif ürünlere devam...
Tasarım G2'den sonra kötüye doğru gidiyor. Günü çıkartamayan batarya en büyük handikapı. Yine 3.000 mAh ile devam ederse kusura bakmasın! Yarı fiyatına alternat...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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caneycaney 3 yıl
kucukyenici
Tasarım G2den sonra kötüye doğru gidiyor. Günü çıkartamayan batarya en büyük handikapı. Yine 3.000 mAh ile devam ederse kusura bakmasın! Yarı fiyatına alternatif ürünlere devam...

g3 ün tasarım olarak g2 den eksiği yok keza çok büyük artıları var.Ayrıca g4 ünde hafif kıvrımlı ekranı ve deri arka kapağıda fazlasıyla beğenildi.Dediğinize katılamadım
kucukyeniciTasarım G2den sonra kötüye doğru gidiyor. Günü çıkartamayan batarya en büyük handikapı. Yine 3.000 mAh ile devam ederse kusura bakma...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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bydoctore 3 yıl
Hangi donanımı koyarlarsa koysunlar yeterki İki gün yetecek pil koysunlar.
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N. Chomsky 3 yıl

Sony, Samsung varken Çin malı gibi kalıyor Lg. O kadar parayı veren 200-300 daha ekleyip bu markaları alır. En fazla 1.600 civarı olmalı fiyatı.
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senersongur 3 yıl
5.5 inch olması olumlu olmuş. Bu saatten sonra kimse bundan daha küçük ekranlı telefon kullanmak istemiyor.
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senersongur 3 yıl
5000mah batarya ile gelsin.
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Seyrim 3 yıl
Huwai hepsini yiyecek.. Ucuz ve güçlü donanım..
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complete_ 3 yıl
umarım v10 daki ses chip'ini koymayı unutmazlar
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minur 3 yıl
G2 ve G3 ile LG serüvenim son buldu.g2 çok iyiydi g3 berbat,g4 eh. G5 iyi olursa m9 dan ona geçebilirim.ama g3 gibi her tarafı çatlamasa iyidir.
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CRoSSBoNeSS 3 yıl
3000 mah ile gunu cikaramamasi Lg'nin rezalet pil yonetimi ve surekli isinan, sarji sömüren snapdragon 808 islemcisi yuzunden. Ornegin ayni batarya kapasitesine sahip note 5 hem daha fazla performans verebiliyor, hem o telefonun yapamayacagi bir cok isi yapabiliyor, hem daha az isiniyor hemde sarji gunu rahat tamamlayip gerekirse 2. Gune bile sarkabiliyor. Hemen "oo ayfon super" nidalari atmadan once dusunmeniz gereken bir sey var:



Bir cok kisi iphone 6 plus ve 6s plus haricinde tum iphone'larin gunde iki kere hatta belki daha fazla sarja takmak gerektiginden bahsederken sizin gunu rahat cikariyor demeniz ya sizin telefonu hic kullanmadiginizi ya da acik sekilde yalan soylediginizi gosterir.



Bu arada olay bataryanin kac mah degerde oldugu degil, onun yaziliminin ve o yazılıma eslik eden donanimin ne kadar dolu oldugudur. Ornegin siz "iphone 1800 mah bataryasi var ama 3000 mah android telefonlardan daha iyi gidiyor" seklinde dusunebilirsiniz. Ancak unutmayin ki karsilastirdiginiz telefonun ekrani sizin telefonunuzun 4 kati cozunurlukte ve iphone'larin yapamayacagi bir cok seyi cok rahat bir sekilde yapacak telefonlar bunlar.
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oguzhant 3 yıl
LG Türkiye yetkililerinin dikkatine.
Su gibi biten g4 ve yediğim son kazık olan v10 dan sonra 3300 mha pilden aşağı gelen hiç bir LG yi almama kararı aldım.
xiaomi mi note ile devam....!
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kucukyenici 3 yıl oguzhant
G2 ve G3 kullandıktan sonra Oneplus 2'ye geçtim. G2 Tasarım ve batarya alarak çok tutuldu. Kamerası onca abartılı reklamına rağmen gündüz ve açık alan çekimleri haricinde kötüydü. Sonra G3 kullanmaya başladım. Gereksiz şekilde 2K ekran tercih edilmiş, batarya yükseltilmemişti. Hızlı tükenen pil, alt mikrofon çeperinde çatlama gibi genel sorun ve sebepsiz olarak aşırı ısınması ile kendinden uzaklaştırdı. Sonraki üst seviye cihazlarında ebat büyüdüğü, özellikler arttığı halde pilde iyileştirmeye gitmedikleri ve yarı fiyatına alternatif ürünler bulunduğu için tercih etmedim.
LG yetkililerine tavsiye;
Cihazların diğer özellikleri oldukça iyi. Ebatlarını makul seviyeye çekin (özellikle v10 kaba duruyor), bataryayı geliştirin ve aşırı pil tüketimi sıkıntısını çözün. Aynı güçteki batarya ile Samsung'un yeni modelleri testlerde neredeyse 2 katına kadar iyi performans sunuyor. Saygılarımla.
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Pi 3 yıl
Ekran boyutu gayet iyi bence. Ufak ekranli cihazin tek avantaji var o da az ufak olmasi. Lg ise buyuk ekranli ufak cihaz yapmayi iyi bilen bir firma. Ufacik ekrana bakmaktan ne anlıyorsunuz bilemiyorum.
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kadirirdem 3 yıl
5.6 ve 5.7 inç olursa rakibi direk note serisi oluyor oradada işi zor g serisinin ayrıca şu pili artık büyütsünler 3 yıldır 3000 mah de kaldılar...
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TIMERIDER 3 yıl
5,7 inç olunca phablet sınıfına girmiş olur.Neden büyük ekran dayatılıyor,5 inç yada altında ekran istiyoruz ama her yeni sürümde büyüyor.apple 4,5 inç ekran cihaz çıkaracak deniyor 2016 da,diğerleri abarttıkça abartıyor.
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