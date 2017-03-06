LG G6 ön siparişleri Güney Kore’de 400 bine ulaştı

LG’nin geçen yılı bir kenara bırakarak baştan tasarladığı ve büyüm umutlar beslediği G6 amiral gemi akıllı telefonu, firmayı hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor. Şimdiden ön siparişlerde yüzler gülmeye başladı.

İlgi büyük

Güney Kore’den gelen bilgilere göre sadece dört günde LG G6 ön siparişleri 400 bin rakamını geride bıraktı. Ülkede modele ilgi oldukça yüksek. Firma ülke çapındaki 3000 teknoloji mağazasında deneme noktaları kurdu. Ayrıca ön siparişlerde bir yıllık ekran değişim hizmeti ve kılıf hediye ediliyor.

Henüz Güney Kore’de bu yıl için bir amiral gemi modeli piyasaya çıkmadığından LG G6 ön plana çıkmayı başardı. Sony Xperia XZ Premium ve Galaxy S8 gibi modeller gelene kadar LG G6 boşluğu iyi değerlendirebilir.

LG G6’nın performansı mobil bölümün başarısını doğrudan etkiliyor. Eğer cihaz toplamda 5 milyon adet satarsa mobil bölümün 700 milyon dolarlık bir faaliyet karı elde edilebilecek. Geçen yıl hesaba yazılan 1.2 milyar dolarlık zararın bir kısmının böylece telafi edilebileceği düşünülüyor.

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LG G6 modeli her ne kadar geçen yılın Snapdragon 821 yonga setini kullanıyor olsa da, ince ekran çerçeveleri ile hoş bir görünüm sunan 5.7 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde ekran, OIS destekli çift arka kamera, IP68 sertifikası, 3300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler bunu unutturuyor. Cihazın henüz ülkemizdeki satış tarihi açıklanmadı.