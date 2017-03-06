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LG G6 ön siparişleri Güney Kore’de 400 bine ulaştı

LG’nin yeni yıldaki en önemli silahı olacak G6 amiral gemi akıllı telefon modeli ön siparişe başladı. Kendi ülkesindeki ilk 4 günlük sipariş rakamları oldukça sevindirici.
2 yıl
4,3b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin geçen yılı bir kenara bırakarak baştan tasarladığı ve büyüm umutlar beslediği G6 amiral gemi akıllı telefonu, firmayı hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor. Şimdiden ön siparişlerde yüzler gülmeye başladı.

İlgi büyük

Güney Kore’den gelen bilgilere göre sadece dört günde LG G6 ön siparişleri 400 bin rakamını geride bıraktı. Ülkede modele ilgi oldukça yüksek. Firma ülke çapındaki 3000 teknoloji mağazasında deneme noktaları kurdu. Ayrıca ön siparişlerde bir yıllık ekran değişim hizmeti ve kılıf hediye ediliyor.

Henüz Güney Kore’de bu yıl için bir amiral gemi modeli piyasaya çıkmadığından LG G6 ön plana çıkmayı başardı. Sony Xperia XZ Premium ve Galaxy S8 gibi modeller gelene kadar LG G6 boşluğu iyi değerlendirebilir.

LG G6’nın performansı mobil bölümün başarısını doğrudan etkiliyor. Eğer cihaz toplamda 5 milyon adet satarsa mobil bölümün 700 milyon dolarlık bir faaliyet karı elde edilebilecek. Geçen yıl hesaba yazılan 1.2 milyar dolarlık zararın bir kısmının böylece telafi edilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor"

LG G6 modeli her ne kadar geçen yılın Snapdragon 821 yonga setini kullanıyor olsa da, ince ekran çerçeveleri ile hoş bir görünüm sunan 5.7 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde ekran, OIS destekli çift arka kamera, IP68 sertifikası, 3300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler bunu unutturuyor. Cihazın henüz ülkemizdeki satış tarihi açıklanmadı.

 

http://www.zdnet.com/article/lg-g6-preorder-hits-400000-in-korea/ Yorum Yaz
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Sérd@r 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber haber kanalları gibi rakamları mı abartıp yayın yapmaya başladı bana mı öyle geliyor acaba
yurtdışı sayfalarında 4 günde 40bin adet ön sipariş alındığı yazıyor her yerde nasıl bir çelişki çözemedim.
Donanımhaber haber kanalları gibi rakamları mı abartıp yayın yapmaya başladı bana mı öyle geliyor acabayurtdışı sayfalarında 4 günde 40bin adet ön...
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kucukyenici 2 yıl Sérd@r
Sıfır fazla kaçmış olabilir. :-)
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arkade 2 yıl
olası aksi bir durumda memnun edilmek istiyorsanız lg den uzak durun. "müşteri memnuniyeti-değerli müşterimiz" gibi sözleri öylesine söylemiş bir markadır kendileri. hatalarını kabul etmez, 1 ay önce bitmiş garanti süresini ileri sürerler. bence uzak durun. (bkz: lg g3 mavi ekran hatası)
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cosica 2 yıl
amiral gemi bataryaları çöppp. bu ekrana en az 4000'lik batarya konmalı. note-5'te de var aynı ekran ortalama 4 saat ekran süresi alıyorum. gün içinde yoğun kullanmaya kalksam akşama eve yetiştirmiyor. 900 TL'lik FHD ekranlı moto-G'ye 3000'lik batarya koymuşlar, bataryayı bitirmem için akşama kadar tüm mesaiyi internette geçirmem lazım. bu ekranın hakkı en azından 4000'lik bataryadır. o kameralardan biri olmasın ama batarya 1000 fazla olsun.
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kadirirdem 2 yıl
4 günde 40 bin satılmış habere yanlış girilmiş...
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HAKANANKARA1975 2 yıl
The LG G6 has over 40,000 pre-orders in Korea
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gereksiz95 2 yıl
her yerde 40.000 diyor siz ise 400.000 diyorsunuz. bu kadar amatörce hatalar yakışmıyor size.
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Mr. Kvnç 2 yıl
Ekrem71 farkıyla haber:)
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cngzmls 2 yıl Mr. Kvnç
Adam, adam gibi haber yapmış. Her haberi ile niye alay ediyor veya eleştiriyorsunuz?
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muratkaya 2 yıl
LG onca hatadan sonra sonunda güzel bir cihaz ortaya koymuş. Kronik arızalar çıkarmazsa ve yerini bilen mantıklı bir fiyat belirlenirse iyi satar.
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Ac1DBuRN 2 yıl
İşlemcide işlemci... görende crysis oynayacak veya benchmark yapip duvarına asacak sanır. Kurtulun şu rakamsal değer önyargılarından. G5den sonra güzel bir telefon yapmış adamlar hala "1500lik telefonda da o işlemci var" diyor
1 Yanıt Yanıtla +3
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mu5tafa 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
İşlemcide işlemci... görende crysis oynayacak veya benchmark yapip duvarına asacak sanır. Kurtulun şu rakamsal değer önyargılarından. G5den sonra güzel bir telefon yapmış adamlar hala "1500lik telefonda da o işlemci var" diyor

O kadar para veriyorsun neden daha düşüğünü, eskisini alasın ki? Sen oyun olarak bakmışsın ama nm olayında ötürü daha az pil harcama olayı da var yeni işlemcilerin.. Ha lg tutar 2000 e satar g6 yı o zaman haklısınız..
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Sérd@r 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber haber kanalları gibi rakamları mı abartıp yayın yapmaya başladı bana mı öyle geliyor acaba
yurtdışı sayfalarında 4 günde 40bin adet ön sipariş alındığı yazıyor her yerde nasıl bir çelişki çözemedim.
2 Yanıt Yanıtla +7
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kucukyenici 2 yıl Sérd@r
Sıfır fazla kaçmış olabilir. :-)
m.gsmarena.com/...
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sniper23 2 yıl Sérd@r
Sérd@r

Donanımhaber haber kanalları gibi rakamları mı abartıp yayın yapmaya başladı bana mı öyle geliyor acaba
yurtdışı sayfalarında 4 günde 40bin adet ön sipariş alındığı yazıyor her yerde nasıl bir çelişki çözemedim.

Ekrem'in verdiği kaynakta 400k yazıyor.
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Dead Gear Apple 2 yıl
Sanırsın bedava veriyorlar bu nedir arkadaş bu kadar da milli değere sahip çıkan ülke nadir..
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