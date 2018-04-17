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LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın

Yaklaşık olarak 2 hafta sonra tanıtılacak olan LG G7 ThinQ'nun yeni bir görseli ortaya çıktı. Evan Blass tarafından paylaşılan görsel birçok ipucu verdiği gibi bazı detayları da gün yüzüne çıkarıyor.
1 yıl
5b
1
22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın
Kullanıcılarla buluşmak için gün sayan LG G7 ThinQ'nun yeni bir görseli ortaya çıktı. Evan Blass tarafından Twitter'dan paylaşılan görsel, telefona dair bazı ipuçları veriyor. Daha önce çeşitli açılardan görüntülenen LG G7 ThinQ'nun ortaya çıkan yeni görüntüsü, LG G2'den beri arka panelde yer alan güç butonunun cihazın sağ kenarına taşındığını gösteriyor. 

LG G7 ThinQ hakkında bilinenler

  • Ekran: 6 inç boyutunda 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde MLCD+ ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 4/6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB
  • Arka kamera: 16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.9)
  • Ön kamera: 8 MP
  • Batarya: 3000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Diğer: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IP68 sertifikası, AI kamera, Parmak izi okuyucu
6 inçlik 3120x1440 çözünürlüğünde, bugüne kadar akıllı telefon endüstrisinde görmeye pek de alışkın olmadığımız 19.5: 9 formatında HDR 10 desteğine sahip çentikli MLCD+ ekran paneliyle gelecek olan LG G7 ThinQ, bu anlamda bir ilke imza atabilir. MLCD+ ekran paneli, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor ve bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketirken, kullanıcısında 800 nits daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Ekrandaki çentiğin Huawei P20'de olduğu gibi kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilir olacağı da içeriden gelen bilgiler arasında. 
G2'den beri güç butonunu arka panele konumlandıran LG, bu sefer telefonun sağ kenarına yerleştirmiş. Tasarım noktasında dikkat çeken bir diğer detaysa sol tarafta ses düğmelerinin hemen altında bir butona yer veriliyor olması. Bu tuşun Bixby benzeri sanal asistan çağırma butonu olduğu düşünülüyor. 
Ekran performansı konusunda birçok rakibini geride bırakması beklenen LG G7 ThinQ'nun ekranının altında Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845 yatıyor. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösterecek olan G7 ThinQ'nun 64 GB depolama kapasiteli varyantında 4 GB sistem belleğine yer verilecekken, 128 GB hafızaya sahip tepe modelde ise 6 GB RAM kullanılacağı yönünde bilgiler var. LG'nin tepe model için plus, pro vb. takısı kullanacağı yönünde iddialar da yok değil. 
USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip 3000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği söylenen cihazda 16 MP çözünürlüğünde çift kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. OIS destekli ana kameranın f/1.6 diyafram değerine sahip olacağı söylenirken ikincil (yardımcı) kameranın ise f/1.9 diyafram değerine sahip olacağı konuşuluyor. İkincil kamera sensörünün Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği ise şimdilik bilinmiyor.
Selfie tarafı 8 MP çözünürlüklü kamera sensörü ile desteklenecek olan telefonda LG'nin AI CAM adını verdiği yapay zeka desteği de kendine yer bulacak. Özellikle kamera noktası yapay zeka algoritmalarıyla donatılacak olan LG G7 ThinQ'nun kamera performansı bir hayli merak konusu. 
LG V30'da olduğu gibi 32 Bit destekli Hi-Fi Quad DAC ses desteğine yer verilecek telefonun 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenlenecek etkinliklerde lanse edilmesi planlanıyor. 

https://twitter.com/evleaks/status/986032573318037510 Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
3000 mah ne ya?
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whitewalker 1 yıl
2018'in yeni nesil çöpü. Bakalım bunun kronik arızası ne olacak? Bahisleri açalım:
Anakart arızası -- 1.05
Ghost Screen -- 1.2
Ekranda tuhaf çizgiler -- 1.5
2018'in yeni nesil çöpü. Bakalım bunun kronik arızası ne olacak? Bahisleri açalım:Anakart arızası -- 1.05Ghost Screen -- 1.2Ekranda tuhaf çizgiler...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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KalemKolik 1 yıl
Lg g6 kullanıyorum.

Kısaca yıl olmuş 2018, LG'den amiral gemisi alan embesildir.

Ben ettim siz etmeyin.
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Ryan Gosling 1 yıl
Telefonun tipini fln geçtim. Şu batarya problemini çözsünler.
Yok işlemci düşük güç tüketiyor, yok ekran az enerji harcıyor muş muş.
Bunları söyleyene kadar, çok dayanıklı 5000lik batarya koyduk deseniz, inanın daha mutlu oluruz.
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Technotronic 1 yıl
Bu batarya bu telefona yetmez. Her konuda gelişim gösteren firmalar malesef batarya konusunda geri kalmış durumdalar
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mipa90 1 yıl
seneye 22:9 ekranlar sonraki sene 36:9 ekranlar gelir
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huseyincarnege 1 yıl
lg G2 den sonra benden bukadar dese daha iyidi:)
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mu5tafa 1 yıl
G3 den sonra tövbe..
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Azumi 1 yıl
Bende G5'ten sonra tövbe ettim yarın telefonumu 3. kez servise göndereceğim işin kötüsü serviste çözüm bulmuyor artık, eskiden bir şekilde hallediyorlardı değişim vs. şuan resmi distribütör garantili cihazların ithalatçı garantiden hiçbir farkı kalmadı. Anakart değişse bile geçici çözüm oluyor çünkü aynı sorun tekrarlanıyor. Ghost screene hiç girmiyorum LG artık ghost screeni sorun olarak görmüyor bile bu şekilde kullanın diyor dalga geçer gibi.
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Das Boot 1 yıl
LG g3'ten sonra tövbe ettim
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KalemKolik 1 yıl
Lg g6 kullanıyorum.

Kısaca yıl olmuş 2018, LG'den amiral gemisi alan embesildir.

Ben ettim siz etmeyin.
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aycibin 1 yıl KalemKolik
Ne problem yasatti bilmedigimden soruyorum
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eulogy 1 yıl
Biri bu şirketlere köşeleri yuvarlatılmış ekranın yakışmadığını söylemeli.
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zolzauza 1 yıl
Lg mi...kaç kaç kaç :-)
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