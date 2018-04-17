LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın

Kullanıcılarla buluşmak için gün sayan LG G7 ThinQ'nun yeni bir görseli ortaya çıktı. Evan Blass tarafından Twitter'dan paylaşılan görsel, telefona dair bazı ipuçları veriyor. Daha önce çeşitli açılardan görüntülenen LG G7 ThinQ'nun ortaya çıkan yeni görüntüsü, LG G2'den beri arka panelde yer alan güç butonunun cihazın sağ kenarına taşındığını gösteriyor.

Ekran: 6 inç boyutunda 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde MLCD+ ekran

6 inç boyutunda 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde MLCD+ ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB

64/128 GB Arka kamera: 16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.9)

16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.9) Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Diğer: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IP68 sertifikası, AI kamera, Parmak izi okuyucu

6 inçlik 3120x1440 çözünürlüğünde, bugüne kadar akıllı telefon endüstrisinde görmeye pek de alışkın olmadığımız 19.5: 9 formatında HDR 10 desteğine sahip çentikli MLCD+ ekran paneliyle gelecek olan LG G7 ThinQ, bu anlamda bir ilke imza atabilir. MLCD+ ekran paneli, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor ve bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketirken, kullanıcısında 800 nits daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Ekrandaki çentiğin Huawei P20'de olduğu gibi kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilir olacağı da içeriden gelen bilgiler arasında.

G2'den beri güç butonunu arka panele konumlandıran LG, bu sefer telefonun sağ kenarına yerleştirmiş. Tasarım noktasında dikkat çeken bir diğer detaysa sol tarafta ses düğmelerinin hemen altında bir butona yer veriliyor olması. Bu tuşun Bixby benzeri sanal asistan çağırma butonu olduğu düşünülüyor.

Ekran performansı konusunda birçok rakibini geride bırakması beklenen LG G7 ThinQ'nun ekranının altında Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845 yatıyor. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösterecek olan G7 ThinQ'nun 64 GB depolama kapasiteli varyantında 4 GB sistem belleğine yer verilecekken, 128 GB hafızaya sahip tepe modelde ise 6 GB RAM kullanılacağı yönünde bilgiler var. LG'nin tepe model için plus, pro vb. takısı kullanacağı yönünde iddialar da yok değil.

USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip 3000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği söylenen cihazda 16 MP çözünürlüğünde çift kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. OIS destekli ana kameranın f/1.6 diyafram değerine sahip olacağı söylenirken ikincil (yardımcı) kameranın ise f/1.9 diyafram değerine sahip olacağı konuşuluyor. İkincil kamera sensörünün Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Selfie tarafı 8 MP çözünürlüklü kamera sensörü ile desteklenecek olan telefonda LG'nin AI CAM adını verdiği yapay zeka desteği de kendine yer bulacak. Özellikle kamera noktası yapay zeka algoritmalarıyla donatılacak olan LG G7 ThinQ'nun kamera performansı bir hayli merak konusu.

LG V30'da olduğu gibi 32 Bit destekli Hi-Fi Quad DAC ses desteğine yer verilecek telefonun 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenlenecek etkinliklerde lanse edilmesi planlanıyor.