LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi LG'nin İngiltere resmi web sitesinde G7'nin birtakım özellikleri listelenmişti. Bu sayede, bazı teknik detayına hakim olduğumuz cihazın şimdi de ön paneli sızdırıldı. Sızdırılan görsele yakından bakacak olursak, LG V30'da olduğu gibi 18:9 FullVision bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Cihazın üst tarafındaki çerçevede ise iki adet selfie kamerasının, bazı sensörlerin ve ahizenin konumlandırıldığı dikkatli gözlerden kaçmıyor. Ayrıca LED bildirim ışığının da üst taraftaki ince çerçevenin içine konumlandırıldığı görülüyor.

Cihazın sol tarafına yaklaştığımız zaman bizleri ses yükseltme ve kısma tuşlarının karşıladığını görüyoruz. Güç düğmesinin ise diğer LG modellerinde olduğu gibi arka panele konumlandırılacağı kuvvetle muhtemel. Diğer amiral gemisi modellerinin aksine 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapacak olan LG G7'nin Mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında cihazın teknik özellikleriyse şöyle:

18:9 formatında FullVision ekran

Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU

Qualcomm Quick Charge 4.0

Kablosuz şarj desteği

6 GB sistem belleği

Çift arka kamera

Çift selfie kamerası

IP 68 sertifikası

Iris tarayıcı

Sızdırılan bilgiler şimdilik cihazın yukarıdaki teknik detaylara sahip olduğunu gösteriyor. Cihaza dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Son olarak telefonun Mart ayında tanıtılacağı ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğinin tahminler arasında yer aldığını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/alleged_lg_g7_render_tinier_bezels_dual_front_cameras-news-29126.php