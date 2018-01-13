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LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı

LG G7'nin ön paneli sızdırıldı. Neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen G7'nin ön tarafında ise çift kamera bulunuyor. Cihaza dair bilinen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
1 yıl
10,6b
1
57
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı
Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi LG'nin İngiltere resmi web sitesinde G7'nin birtakım özellikleri listelenmişti. Bu sayede, bazı teknik detayına hakim olduğumuz cihazın şimdi de ön paneli sızdırıldı. Sızdırılan görsele yakından bakacak olursak, LG V30'da olduğu gibi 18:9  FullVision bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Cihazın üst tarafındaki çerçevede ise iki adet selfie kamerasının, bazı sensörlerin ve ahizenin konumlandırıldığı dikkatli gözlerden kaçmıyor. Ayrıca LED bildirim ışığının da üst taraftaki ince çerçevenin içine konumlandırıldığı görülüyor.
Cihazın sol tarafına yaklaştığımız zaman bizleri ses yükseltme ve kısma tuşlarının karşıladığını görüyoruz. Güç düğmesinin ise diğer LG modellerinde olduğu gibi arka panele konumlandırılacağı kuvvetle muhtemel. Diğer amiral gemisi modellerinin aksine 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapacak olan LG G7'nin Mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında cihazın teknik özellikleriyse şöyle:
  • 18:9 formatında FullVision ekran
  • Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
  • Qualcomm Quick Charge 4.0
  • Kablosuz şarj desteği
  • 6 GB sistem belleği
  • Çift arka kamera
  • Çift selfie kamerası
  • IP 68 sertifikası
  • Iris tarayıcı
Sızdırılan bilgiler şimdilik cihazın yukarıdaki teknik detaylara sahip olduğunu gösteriyor. Cihaza dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Son olarak telefonun Mart ayında tanıtılacağı ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğinin tahminler arasında yer aldığını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/alleged_lg_g7_render_tinier_bezels_dual_front_cameras-news-29126.php Yorum Yaz
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Şehmistan 1 yıl en beğenilen haQQo
haQQo
LG’nin ne zaman şaaşalı dönemi oldu ki 😂

Lg g2
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alito 1 yıl
LG bu saatten sonra rakiplerini ancak fiyat avantajıyla vurabilir. LG'nin artık daha akıllıca stratejiler izlemesi ve F\P dengesinde ürünler sunması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Mertcan-39 1 yıl Krone
Krone

Mertcan-39

Krone

Mertcan-39
Krone

iPhone ve şişme ? Çok ilginç. Ben 5 ve 5S kullandım, güncellemeler geldikçe güncelledim. Şu zamana kadar hiç kasmadı şişmedi. Ya yeni telefonlarında sıkıntı var ya da aldığınız cihazlarda bir problem var.

yav sadece gülüyorum arkadaş sıfır telefon aldı şuan 5s i sıfırladıksadece stok uygulamalar yüklü haldeyken bile kasıyor neyin tatavası bu markanın fanı olunur da bu kadar değil

İşim gücüm yok fanlık yapacağım. Senin arkadaşının telefonunda sorun olduğuna göre tüm iPhone'lar çöp oldu o zaman.

tabi abimin iphone 6 da kasıyor o bozuk arkadaşımın abisinin 6 sıda kasıyor oda bozuk 5s te kasıyor oda bozuk komikmiş nereye gülüyoruz ?

Sana gülecek yer buluruz merak etme.

benim gülünecek bir tarafım yok ama ben sizin gibilere gülüyorum as 950 olan 5s kasmıyormuş komik :ASdasd yok canım geçen 3gs kullandım s8 ile karşılaştırıyorum bir görsen 3gs mortal kombatı 0.00001 saniyede açıyor s8 10 saniye epıl yapıyo ya güncelleme desteğide var
KroneMertcan-39KroneMertcan-39Krone
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DH Misafiri 1 yıl
Evet bencede fiyatı samsung ve huawei yakınlarında 100-300 tl aşağı olur. Ama şunu söylim yaklaşık 6 ay sonra 2300 e falan max. Düşer. Bir türlü düzgün telefon yapamadılar 3 yıldır. Fakat yapabilmek için herşeye sahipler. Tasarımcıları ve ön kamerayı 5 mp bırakanları değiştirsinler de tutsunlar piyasayı.
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DH Misafiri 1 yıl
Snapdragon 845 diyosunuz Quick Charge 4.0 diyosunuz efenim ? 835 Quick Charge 4.0 ile gelmedi mi . Qualcomm sitesinde snapdragon 845 icin 4.0+ Quick Charge yazmis . Ya beni yanlisim beni duzeltin yada paylasimi .
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DH Misafiri 1 yıl
Sene 2018 olmus bu jack girisi sevdasi nedir kicaman cukur delik oyuk gorsel olarak tasarim cirkin duruyo bluetoht kulakliga gec artik kablolar ortadan kalkain cok isteyen olursa iphone cevirici ile sarj soketine takilsin kulaklik veya illa bu kadar jack girisi hastaligi var alt tarafa konumlandir tepede cirkin duruyo
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DH Misafiri 1 yıl
G2 den beri lg kullaniyorum.su an g6 dayim hic bir telefondan bu kadar zevk almadim.cunkincam ve video cekmeyi cok seviyorum.g3 4k video cekerken neredeyse bir iki cihaz vardi cekebilen.apple zaten saymiyorum bugun icin apple en iyi cihazi bile g6 nin ekran cozunurlugune ulasamiyor.her turlu karsilastirmali testlere bakin.ama su var bazen kan yaybetmeye baslarsaniz iyi de olsaniz kurtarmaz.bazen cok satmak iyi demek degildir.japonlarin lexsus bilen yok .cogu cin arabasi sanir ama herkez toyota ya biner .??birde her markanin bir donemi var nokia dunyanin en buyuk mobil ureticisiydi.ama bugun lenovo bile onun gecdi satisda .lg bir zamanlar g3 doneminde dunya pazarinda samsungla kafa kafaya satisi vardi ve dunya 3 siradaydi simdi 5 -6 lara geriledi hic cihaz yerine koymadigimiz huawei apple bile geri atti su an samsung dan sonra ikinci sirada.yani yarin kimin pazar lideri olucagi. Bilinmez.ama samsung iyi drendi ????????benden bu kadar
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huhuq 1 yıl
fena değil gibi, umarım kronik arıza olmaz alanlar düzgünce kullansın.
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ONUR_345241 1 yıl
G2 ve G4 kullanmış biri olaraktan G2 de şahlanan LG , G3 de düşüşe geçti. G4 de güzel bir yükseliş yakaladi ilk zamanlarda fakat sonradan ortaya çıkan bootlop olaylari yüzünden LG nin defteri o telefonda dürüldü. Dahada kolay kolay piyasayı sallayamaz heleki son dönemdeki $ ve € kuruyla
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Ahmet_Amet 1 yıl
Kim ne derse desin arkadaş lg taş gibi gfex2 yi iki yıldır kullandım hiç soron olmadı geçen gün üzerine kahve dökene kadar keşke yine lg alsaydım macera aradım xiaomi mi a1 aldım aldığıma alacağıma bin pişmanım.
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El_domingo 1 yıl
telefon yapabiliecek işler belli 5 senelik lg g2 bile catır catır iş goruyor..artık ram ve işlemci nin cok daha hızlı yada yuksek olmasından ziyade..fiyatı, ekran kasa oranı ve yazılım desteği daha oncelikli kriter..
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crazywinner3 1 yıl
O kadar cahil yorumlar var ki. Ne yiyip içiyosunuz olm siz. Önemli olan tek çekirdek performansi gerisi faso fiso yazan var
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FEARTR 1 yıl
samsung cihazları patladı ama yenileri alınıyor. Apple tuş probleminden tutunda telefon yavaşlatmaya bir sürü şey yaşadı hala satılmaya devam ediyor. LG ye gelince millet aslan kesiliyor.
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