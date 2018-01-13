LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi LG'nin İngiltere resmi web sitesinde G7'nin birtakım özellikleri listelenmişti. Bu sayede, bazı teknik detayına hakim olduğumuz cihazın şimdi de ön paneli sızdırıldı. Sızdırılan görsele yakından bakacak olursak, LG V30'da olduğu gibi 18:9 FullVision bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Cihazın üst tarafındaki çerçevede ise iki adet selfie kamerasının, bazı sensörlerin ve ahizenin konumlandırıldığı dikkatli gözlerden kaçmıyor. Ayrıca LED bildirim ışığının da üst taraftaki ince çerçevenin içine konumlandırıldığı görülüyor.
Cihazın sol tarafına yaklaştığımız zaman bizleri ses yükseltme ve kısma tuşlarının karşıladığını görüyoruz. Güç düğmesinin ise diğer LG modellerinde olduğu gibi arka panele konumlandırılacağı kuvvetle muhtemel. Diğer amiral gemisi modellerinin aksine 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapacak olan LG G7'nin Mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında cihazın teknik özellikleriyse şöyle:
- 18:9 formatında FullVision ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 CPU ve Adreno 630 GPU
- Qualcomm Quick Charge 4.0
- Kablosuz şarj desteği
- 6 GB sistem belleği
- Çift arka kamera
- Çift selfie kamerası
- IP 68 sertifikası
- Iris tarayıcı
Sızdırılan bilgiler şimdilik cihazın yukarıdaki teknik detaylara sahip olduğunu gösteriyor. Cihaza dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Son olarak telefonun Mart ayında tanıtılacağı ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğinin tahminler arasında yer aldığını belirtelim.
https://www.gsmarena.com/alleged_lg_g7_render_tinier_bezels_dual_front_cameras-news-29126.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lg g2
benim gülünecek bir tarafım yok ama ben sizin gibilere gülüyorum as 950 olan 5s kasmıyormuş komik :ASdasd yok canım geçen 3gs kullandım s8 ile karşılaştırıyorum bir görsen 3gs mortal kombatı 0.00001 saniyede açıyor s8 10 saniye epıl yapıyo ya güncelleme desteğide var