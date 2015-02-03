LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker

Haber Editörü
LG'nin, İstediğimiz odada müziği devam ettirmenizi sağlayan, yeni Hi-Fi ses sistemi H7'yi, sizler için stüdyomuza konuk ediyorum.
Teknik Özellikler:
Kanal: 2.0
Toplam çıkış gücü: 70W
Bağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFC
Destek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve Android
Güç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)
Ağırlık: 4.1 kg
A2DP: Yok
Örnekleme oranı: 24bit/192KHz
HD Müzik: Var
DAC: Bulunuyor
Lg'nin, yeni Hi-Fi ses sistemi H7, tasarım olarak biraz beklentilerimizin altında kalsa da performans bağlamında özellikle bass seslerde beni şaşırtmayı başardı.
Hi-End, bir çok özelliği bünyesinde barındıran ''DLNA'' destekli bir ses sistemi arıyorsanız, LG'nin yeni ses sistemlerine bakmanızı tavsiye ederim.
Hi-End, bir çok özelliği bünyesinde barındıran ''DLNA'' destekli bir ses sistemi arıyorsanız, LG'nin yeni ses sistemlerine bakmanızı tavsiye ederim.
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daha uygun fiyatlı harman/kardon onyx alın kulaklarınız bayram etsin
1 yıla yakındır neredeyse tüm incelemelerinizi izliyorum ve keyif alıyorum. Lg h7 nin diğer componentler ile birleştirildiği zaman nasıl bir uyum göstereceğini merak la bekliyorum.
son olarak 280 pound diyorum ve gidiyorum :)