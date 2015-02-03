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LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker

4 yıl
26,3b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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LG'nin, İstediğimiz odada müziği devam ettirmenizi sağlayan, yeni Hi-Fi ses sistemi H7'yi, sizler için stüdyomuza konuk ediyorum.




Teknik Özellikler:

Kanal: 2.0
Toplam çıkış gücü: 70W
Bağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFC
Destek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve Android
Güç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)
Ağırlık: 4.1 kg
A2DP: Yok
Örnekleme oranı: 24bit/192KHz
HD Müzik: Var
DAC: Bulunuyor

Lg'nin, yeni Hi-Fi ses sistemi H7, tasarım olarak biraz beklentilerimizin altında kalsa da performans bağlamında özellikle bass seslerde beni şaşırtmayı başardı.

Hi-End, bir çok özelliği bünyesinde barındıran ''DLNA'' destekli bir ses sistemi arıyorsanız, LG'nin yeni ses sistemlerine bakmanızı tavsiye ederim. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
enerji78 3 yıl
Sonos kopyası bir cihaz olmuş. LG daha farklı birseyler yapabilirdi.
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DH Misafiri 3 yıl
SEZER Bey bu ürünü yeni aldım ama on/of kapiyamiyorum nasil kapaniyor acaba?
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bydoctore 4 yıl
Radyosu da olsaydı mutfakta giderdi.
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Wannabe 4 yıl
işlevsellik güzel ama ses kalitesi leş...
daha uygun fiyatlı harman/kardon onyx alın kulaklarınız bayram etsin
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pashiba 4 yıl
Merhaba sezer bey,
1 yıla yakındır neredeyse tüm incelemelerinizi izliyorum ve keyif alıyorum. Lg h7 nin diğer componentler ile birleştirildiği zaman nasıl bir uyum göstereceğini merak la bekliyorum.
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bodyman700 4 yıl
ses konusunda baya eski kafalıyım anlaşılan :) bu unified design olayı hiç bana göre değil. ben her zamanki ayrı tasarımı buna tercih ederdim. birde 2003 ten beridir müzik için yapılmış bir aletin film için kullanılabileceğini düşünmüyorum. film surround deneyimi için en az 5.1 de izlenmeli, müzik içinse hi-fi zaten tartışmasızdır.
son olarak 280 pound diyorum ve gidiyorum :)
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Lyoşa 4 yıl
Dh de en fazla çalışan editörlerin başında olup; değeri en az bilinen insanlardan biri olması koyuyor insana.Teşekkürler; yine, yeniden güzel bir inceleme.
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DH Sezer 4 yıl Lyoşa
Sanırım bu akşam beni en çok mutlu eden yorumlardan biri de buydu. Benim branşım ilgi alanım ve yardım etmeye çalıştıgım uzmanlık alandım ses. Hani bu konuda en az günde 10-15 soru cevaplayıp bir çok insana aynı zamanda kulaklık seçimi konusunda da yardımcı oluyorum. Kıymetten ziyade düşünceli iyi kalpli ve görmeyi bilen insanların yorumları beni gerçekten ayakta tutabiliyor. Çalşıyorum ve devam edicem.
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DarkHellKnightX 4 yıl
LG 47LM660S tv'm ile kullanabileceğim kablosuz bir subwoofer var mı acaba? Tv'nin hoparlörleri ses için gayet yeterli fakat bass sesleri veremiyor. Sony bravia bir tv de görmüştüm bu özelliği acaba lg'de de kullanmam mümkün mü?
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DH Sezer 4 yıl DarkHellKnightX
dilersen bi HW-F550/ZA'ya göz at.
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emretoy93 4 yıl
ses ürünlerini Sezer balta inceleyecek diye bir kural mı var ?
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tribal_dns 4 yıl
işlevselliğini ve orta düzeyde ses kalitesini göz önüne alırsak alınabilesi bir speaker video için teşekkürler
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DH Sezer 4 yıl tribal_dns
Dediğim gibi bass konusunda cidden başarılı bakalım tüm sistemi toplayınca neler olacak.
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