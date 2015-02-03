LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker

LG'nin, İstediğimiz odada müziği devam ettirmenizi sağlayan, yeni Hi-Fi ses sistemi H7'yi, sizler için stüdyomuza konuk ediyorum.

Lg'nin, yeni Hi-Fi ses sistemi H7, tasarım olarak biraz beklentilerimizin altında kalsa da performans bağlamında özellikle bass seslerde beni şaşırtmayı başardı.



Hi-End, bir çok özelliği bünyesinde barındıran ''DLNA'' destekli bir ses sistemi arıyorsanız, LG'nin yeni ses sistemlerine bakmanızı tavsiye ederim.

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Kanal: 2.0Toplam çıkış gücü: 70WBağlantı: Wi-Fİ, Ethernet, Bluetooth ve NFCDestek: WPS, DLNA, DMS, iOS ve AndroidGüç Tüketimi: 12 watt, 5.4 w (bekleme modu)Ağırlık: 4.1 kgA2DP: YokÖrnekleme oranı: 24bit/192KHzHD Müzik: VarDAC: Bulunuyor