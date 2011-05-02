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LG Optimus 2X, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

8 yıl
21,7b
1
39
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG Optimus 2X, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Akıllı telefon pazarı çift çekirdekli modellerin istilasına hazırlanıyor. Samsung Galaxy S II ve HTC Sensation gibi güçlü modellerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağına tanık olacağız. Ancak çift çekirdekli telefon konusunda ilk adımı atan üretici olarak LG, 16 Aralık'ta duyurduğu ve 25 Ocak'ta satışa sunduğu Optimus 2X modeliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Dünyanın çift çekirdekli ilk telefonu olarak lanse edilen LG Optimus 2X aynı zamanda Nvidia'nın Tegra 2 platformunu pazara getiren ilk model olmuştu.

Yakın zamanda Android 2.3 işletim sistemi güncellemesi alması beklenen telefon, tasarımıyla olmasa bile teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon 512MB RAM ile geliyor ve üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabiliyor.

LG Optimus 2X, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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windwalker 8 yıl en beğenilen
ablada biraz zorlasa frikik konusunda guinness e girermiş.
4 Yanıt Yanıtla +23
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1 Avatar
0tt0m@n 8 yıl
Sanki sertifika hızı yüzünden verilmiş gibi reklam yapıyorlar. Sertifika ilk çift çekirdekli mobil cihazı halka sunduğu için verilmiş.
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umutkoruyan 8 yıl
Ne güzeller öyle çift çekirdek işte :)
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Ectilase 8 yıl
guinness kuralları değişmiş demekki..
En son okuduğumda kırılabilir şartı olması gerekiyordu guinness için...
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Legend. 8 yıl
Kocum Benim
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TheFormul 8 yıl
LG bi mutlu olmuştur elbet ama bence okadar da olmamalılar ilk onlar çıkarttı ama ilk çıkartmakla bitmiyor ki iş
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M@U 8 yıl
Guinness ilkler kitabı mıydı yoksa rekorlar kitabı mıydı?
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wentworthscofield 8 yıl
lg, guinness'e iyi para vermiş anlaşılan
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Batuist 8 yıl
ne kadar saçma bir rekor... o zaman mesela bu haberin altına ilk yorum yapan insan diyede bir rekor verseler mesela... madem ilkler rekorlar kitanına giriyor. bir sonraki habere ilk yorumu yaparak bende rekorlar kitabına gircem :) ginesinde suyu çıkmış haberimiz yok.. öğrenmiş olduk..
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Peynir Alti Suyu Tozu 8 yıl
ulan sertifikayı göremedim bi türlü en son görebildim


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dermeister01 8 yıl
iki çekirdek demişler ama ben resimde 2 tane fıstık görüyorum
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nazaman 8 yıl
bilet aldım güney koreye uçuyorum
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korsanzeki168 8 yıl
telefondan çok bayanlar ilgi cekmiş)))
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style_ouf_5 8 yıl
soldaki bayan çift çekirdekli heralde .akıllıca bi reklam olmuş :D
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admincilik 8 yıl
çok saçma bir uğraş
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revelax 8 yıl
Tebrik etmek gerekir bizim ülkemizede heralde ençok telefon tüketen ülke rekoru gelebilir.
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umutarslan.com 8 yıl
ozkan_tpc
Guiness rekorlar kitabının ciddiyeti baya bi laçkalaşmış desenize...

aynen çift çekirdekli telefon ne ki? gözünden süt çıkaran adamları yazmak lazım.Ya da stadda bögürüp desibel rekoru kıranları.
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fuckulteli 8 yıl
Gözüm başka yere kaydı ama göremedim.

Ayrıca her ilk yapılan şey rekorlar kitabına giriyor mu? Mesela ilk 4" telefon, ilk 4,3" telefon, ilk 720p 24 kare video kaydeden telefon, ilk 720p 30 kare video kaydeden telefon vb. gibi.

Bence, bana kalırsa ilk yapılan şey rekorlar kitabına girmemeli, geliştirilebilen şeyler rekorla kitabına girmeli öncekinin geçerliliği kalkmalı..
En yüksek mp'li telefon ünvanı olan telefon, bugün 8'dir yarın 12 olur..

Saçma geldi..
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