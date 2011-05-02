LG Optimus 2X, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Akıllı telefon pazarı çift çekirdekli modellerin istilasına hazırlanıyor. Samsung Galaxy S II ve HTC Sensation gibi güçlü modellerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağına tanık olacağız. Ancak çift çekirdekli telefon konusunda ilk adımı atan üretici olarak LG, 16 Aralık'ta duyurduğu ve 25 Ocak'ta satışa sunduğu Optimus 2X modeliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Dünyanın çift çekirdekli ilk telefonu olarak lanse edilen LG Optimus 2X aynı zamanda Nvidia'nın Tegra 2 platformunu pazara getiren ilk model olmuştu.
Yakın zamanda Android 2.3 işletim sistemi güncellemesi alması beklenen telefon, tasarımıyla olmasa bile teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon 512MB RAM ile geliyor ve üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabiliyor.
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En son okuduğumda kırılabilir şartı olması gerekiyordu guinness için...
aynen çift çekirdekli telefon ne ki? gözünden süt çıkaran adamları yazmak lazım.Ya da stadda bögürüp desibel rekoru kıranları.
Ayrıca her ilk yapılan şey rekorlar kitabına giriyor mu? Mesela ilk 4" telefon, ilk 4,3" telefon, ilk 720p 24 kare video kaydeden telefon, ilk 720p 30 kare video kaydeden telefon vb. gibi.
Bence, bana kalırsa ilk yapılan şey rekorlar kitabına girmemeli, geliştirilebilen şeyler rekorla kitabına girmeli öncekinin geçerliliği kalkmalı..
En yüksek mp'li telefon ünvanı olan telefon, bugün 8'dir yarın 12 olur..
Saçma geldi..
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