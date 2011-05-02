LG Optimus 2X, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Akıllı telefon pazarı çift çekirdekli modellerin istilasına hazırlanıyor. Samsung Galaxy S II ve HTC Sensation gibi güçlü modellerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağına tanık olacağız. Ancak çift çekirdekli telefon konusunda ilk adımı atan üretici olarak LG, 16 Aralık'ta duyurduğu ve 25 Ocak'ta satışa sunduğu Optimus 2X modeliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Dünyanın çift çekirdekli ilk telefonu olarak lanse edilen LG Optimus 2X aynı zamanda Nvidia'nın Tegra 2 platformunu pazara getiren ilk model olmuştu.

Yakın zamanda Android 2.3 işletim sistemi güncellemesi alması beklenen telefon, tasarımıyla olmasa bile teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon 512MB RAM ile geliyor ve üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabiliyor.