LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği ürünleri için 2011'de agresif bir strateji takip etmeye hazırlanan ve 12 milyar dolar seviyesinde yatırım yapacağını açıklayan LG'nin merakla beklenen telefonu Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor. Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak merak uyandırmaya başaran Optimus 2X'in Avrupa'daki resmi satışının Şubat ayında başlaması bekleniyor. LG'nin anavatanı Güney Kore'de Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunulacak yeni nesil akıllı telefon için Avrupa satışı muhtemelen İspanya'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği ile birlikte başlayacak.

4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana ve 1080p video kaydı yapabilen 8MP kameraya sahip olan Android işletim sistemli Optimus 2X'in, 3D grafik ve HD video oynatımı konusunda sınıfındaki en iyi telefon olacağı iddia ediliyor. Henüz resmi satış tarihi açıklanmasa da İsveç'te ortaya çıkan ön-sipariş fiyatı LG Optimus 2X'in Avrupa'da 550 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulacağını işaret ediyor.