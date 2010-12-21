LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği ürünleri için 2011'de agresif bir strateji takip etmeye hazırlanan ve 12 milyar dolar seviyesinde yatırım yapacağını açıklayan LG'nin merakla beklenen telefonu Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor. Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak merak uyandırmaya başaran Optimus 2X'in Avrupa'daki resmi satışının Şubat ayında başlaması bekleniyor. LG'nin anavatanı Güney Kore'de Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunulacak yeni nesil akıllı telefon için Avrupa satışı muhtemelen İspanya'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği ile birlikte başlayacak.
4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana ve 1080p video kaydı yapabilen 8MP kameraya sahip olan Android işletim sistemli Optimus 2X'in, 3D grafik ve HD video oynatımı konusunda sınıfındaki en iyi telefon olacağı iddia ediliyor. Henüz resmi satış tarihi açıklanmasa da İsveç'te ortaya çıkan ön-sipariş fiyatı LG Optimus 2X'in Avrupa'da 550 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulacağını işaret ediyor.
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apple turkiye de ve 3. dunya ulkelerinden ekmek yer artik.amerika avrupa ve dogu asyada en cok satilan isletim sisteminin, urunlerin istatistiklerine bir goz atmanizi oneririm.
sen daha çok para verirsin bu kafayla appleye
boyle dusunmenize ne sebep oldu tamam iphone 4 cok iyi biliyoruz ama nexus s cokmu kötü yada şöyle sorayım iphone karsisindami cok kötü bir performans verdide böyle bi yorum yapriniz hem ikili karsilastirma yapicam dediniz iphone 4 ile nexus s arasinda merakla bekliyoruz
pazar feci şekilde karıştı ve karışacak :D
tegra 2 bu hızla gidese 6. ayda
1ghz tek çekirdekli telefonlar xpress müzik fiyatına satamayız bence :D
her neyse tegra 2'yi iple çekiyoruz -.-
tegra 2 tek kelime ile iphone killerin finali olcak :D
iphone devri artık androidle beraber kapanıyorrrr.
fiyatı da benim beynimi bulandırıyo :D:D