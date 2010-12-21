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LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor

8 yıl
21,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor
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Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği ürünleri için 2011'de agresif bir strateji takip etmeye hazırlanan ve 12 milyar dolar seviyesinde yatırım yapacağını açıklayan LG'nin merakla beklenen telefonu Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor. Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak merak uyandırmaya başaran Optimus 2X'in Avrupa'daki resmi satışının Şubat ayında başlaması bekleniyor. LG'nin anavatanı Güney Kore'de Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunulacak yeni nesil akıllı telefon için Avrupa satışı muhtemelen İspanya'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği ile birlikte başlayacak.

4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana ve 1080p video kaydı yapabilen 8MP kameraya sahip olan Android işletim sistemli Optimus 2X'in, 3D grafik ve HD video oynatımı konusunda sınıfındaki en iyi telefon olacağı iddia ediliyor. Henüz resmi satış tarihi açıklanmasa da İsveç'te ortaya çıkan ön-sipariş fiyatı LG Optimus 2X'in Avrupa'da 550 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulacağını işaret ediyor.

LG Optimus 2X'in Avrupa satış tarihi netleşiyor
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ten_don 8 yıl
elimdeki iphone 4 ve nexus S'ye dayanarak diyorumki apple daha çok ekmek yer bu piyasadan.
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kirmizibulten 8 yıl
ten_don

elimdeki iphone 4 ve nexus S'ye dayanarak diyorumki apple daha çok ekmek yer bu piyasadan.

apple turkiye de ve 3. dunya ulkelerinden ekmek yer artik.amerika avrupa ve dogu asyada en cok satilan isletim sisteminin, urunlerin istatistiklerine bir goz atmanizi oneririm.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nazaman 8 yıl

ten_don

elimdeki iphone 4 ve nexus S'ye dayanarak diyorumki apple daha çok ekmek yer bu piyasadan.


sen daha çok para verirsin bu kafayla appleye
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anelka39 8 yıl

ten_don
elimdeki iphone 4 ve nexus S'ye dayanarak diyorumki apple daha çok ekmek yer bu piyasadan.

boyle dusunmenize ne sebep oldu tamam iphone 4 cok iyi biliyoruz ama nexus s cokmu kötü yada şöyle sorayım iphone karsisindami cok kötü bir performans verdide böyle bi yorum yapriniz hem ikili karsilastirma yapicam dediniz iphone 4 ile nexus s arasinda merakla bekliyoruz
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trakya1923 8 yıl
1 ay önce 15ootlye alınan telefonlar bugün 600-850tl arası zor alıcı buluyor :D
pazar feci şekilde karıştı ve karışacak :D
tegra 2 bu hızla gidese 6. ayda
1ghz tek çekirdekli telefonlar xpress müzik fiyatına satamayız bence :D
her neyse tegra 2'yi iple çekiyoruz -.-
tegra 2 tek kelime ile iphone killerin finali olcak :D
iphone devri artık androidle beraber kapanıyorrrr.
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arel.gr 8 yıl
jawa'si noolcak bunun ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Telefonun HDMI üzerinden panel televizyonlarda film ve oyun oynatması şahane bir özellik...
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darkaura 8 yıl
her optimus 2x haberlerinde nokia 5800 reklamlariyla karsilasmak ciddi bir ironi yaratiyor. yani en azindan benim nazarimda optimus 2x neyse, nokia 5800 hepsinin tersini temsil ediyor.
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nazaman 8 yıl
beynimi bulandırıyor bu telefon
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Unchangeable 8 yıl
arayüzü galaxy s'den .alıntı yapmışlar.
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ffaarruukk 8 yıl

nazaman

beynimi bulandırıyor bu telefon



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lerolande 8 yıl

nazaman

beynimi bulandırıyor bu telefon



fiyatı da benim beynimi bulandırıyo :D:D
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