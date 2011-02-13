Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus 3D, Texas Intstruments'ın çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinden güç alıyor

8 yıl
15,4b
1
13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi öncesinde üreticilerin yeni telefonları arka arkaya boy göstermeye başladı. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X modeiyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan LG'nin, Mobil Dünya Kongresi'ndeki yıldızı Optimus 3D olacak gibi görünüyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklama, Optimus 3D'nin merak edilen bazı özelliklerine kesinlik kazandırdı. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Android tabanlı telefon, Texas Instruments tarafından üretilen çift çekirdekli OMAP4 platformunu kullanıyor. Önce Nvidia, ardından da Texas Instruments tercihlerinde bulunan LG, görünüşe bakılırsa farklı modellerinde farklı platformlar kullanarak tüm üreticilerle yakın bir işbirliği sürdürmeyi planlıyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci ile birlikte grafik birimi olarak Samsung Galaxy S ile benzer şekilde PowerVR SGX 540 çözümüne sahip olan telefon, özellikle 3D yetenekleri dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan çift lens ile yüksek çözünürlükte 3D video kaydı yapabilen Optimus 3D, LG'nin açıklamalarına göre Android tabanlı diğer telefonlara kıyasla dört kat daha fazla dijital çözümü içeriyor ve gelişmiş video kodek desteği ile video konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çekilen 3D görüntüleri, gözlük gerektirmeden kendi ekranı üzerinde oynatabilen LG Optimus 3D, aynı zamanda HDMI portu ile monitör veya televizyonlara bağlanabildiği gibi, DLNA desteği ile uyumlu cihazlara kablosuz veri aktarımı yapabiliyor. OMAP 4 platformunun, çift çekirdek, çift kanal ve çift bellek mimarisi ile web, uygulama çalıştırma ve çoklu ortam içerikleri için "muhteşem"bir deneyim sunduğu iddia edilen LG Optimus 3D'ye ait diğer detayların hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 8 yıl
kalitesini, stabilitesini piyasaya dusmeden bilemeyiz. bunlar uzerinden yorum yapmak bos olur.
ama rakiplerinin onunde giderek farkli ve yenilikci modelleri pespese cikariyorlar. takdir etmemek mumkun degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 8 yıl
lg artık işletim sistemli telefonlar kullanıyor eski modelleri unutun onlardaki gibi problemler yeni cihazlarında olmayacak zaten lg de malzeme kalitesi iyiydi şimdi android ile daha iyi duruma gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
3d farklıyım demek için yapılmış pek de önemli değil açıkçası...Lg nin değişik platformda ürünleri art arda çıkıyor onlarda akıllı telefon pazarındaki büyüklüğü görmüş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
inşallah eski modellerindeki gibi stabilitesi olmayan bir telefon olmaz yukardaki arkadaşında bahsettigi gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordrdley 8 yıl
bakalım Apple ve diğer firmalar nasıl cevap vericek evet gelecek ekransız "3D" de gibi gözüküyor telefonlar da şuan için.3D çekim olması yanında bakalım stabil mi ? pil ömrü nasıl olucak.yeterli destek olucak mı ? en önemlisi Türkiye'ye gelicek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu yılın en gözde telefonlarından biri olcak gibi.. gerçekten merak uyandırıcı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozcan 8 yıl
bu telefonda Türkiye ye gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
lg samsung olma yolunda emin adımlarla ilerliyor,keşke türkiyede de üretim üssü kursalar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 8 yıl
KP500/COOKİE ve KM900/ARENA gibi , acısı halen geçmedi :((((
aksesuar yok , uygulama yok , yazılım desteği yok - STABİL DEĞİL !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kallesnikof 8 yıl
çok canlar yakacak LG bu yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
3 etiket daha 3d lg android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim