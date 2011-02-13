LG Optimus 3D, Texas Intstruments'ın çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinden güç alıyor

Yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi öncesinde üreticilerin yeni telefonları arka arkaya boy göstermeye başladı. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X modeiyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan LG'nin, Mobil Dünya Kongresi'ndeki yıldızı Optimus 3D olacak gibi görünüyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklama, Optimus 3D'nin merak edilen bazı özelliklerine kesinlik kazandırdı. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Android tabanlı telefon, Texas Instruments tarafından üretilen çift çekirdekli OMAP4 platformunu kullanıyor. Önce Nvidia, ardından da Texas Instruments tercihlerinde bulunan LG, görünüşe bakılırsa farklı modellerinde farklı platformlar kullanarak tüm üreticilerle yakın bir işbirliği sürdürmeyi planlıyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci ile birlikte grafik birimi olarak Samsung Galaxy S ile benzer şekilde PowerVR SGX 540 çözümüne sahip olan telefon, özellikle 3D yetenekleri dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan çift lens ile yüksek çözünürlükte 3D video kaydı yapabilen Optimus 3D, LG'nin açıklamalarına göre Android tabanlı diğer telefonlara kıyasla dört kat daha fazla dijital çözümü içeriyor ve gelişmiş video kodek desteği ile video konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çekilen 3D görüntüleri, gözlük gerektirmeden kendi ekranı üzerinde oynatabilen LG Optimus 3D, aynı zamanda HDMI portu ile monitör veya televizyonlara bağlanabildiği gibi, DLNA desteği ile uyumlu cihazlara kablosuz veri aktarımı yapabiliyor. OMAP 4 platformunun, çift çekirdek, çift kanal ve çift bellek mimarisi ile web, uygulama çalıştırma ve çoklu ortam içerikleri için "muhteşem"bir deneyim sunduğu iddia edilen LG Optimus 3D'ye ait diğer detayların hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.