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LG, Optimus 3D için Android 2.3 güncellemesini ekim ayından itibaren yayınlayacak

7 yıl
17b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin ikinci büyük cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi sunmayı vaad ettiği modeli Optimus 3D, bilindiği üzere 3D içeriği herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmaksızın görüntüleyebiliyordu. Bunlara ek olarak Optimus 3D stereoskopik fotoğraf çekip, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D video kaydedebiliyordu. Ancak akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle geldiği için bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
LG Mobile'ın, The Inquirer'a yaptığı açıklamaya göre Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi önümüzdeki ekim ayından itibaren yayınlanacak ve bu güncellemeden ilk aşamada İngiltere'deki Optimus 3D kullanıcıları yararlanacak. İlerleyen günlerde, haftalarda ise güncellemenin diğer ülkelere yayılacağı ifade ediliyor.

http://pocketnow.com/android/uk-getting-gingerbread-for-lg-optimus-3d-in-october Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
falla ben optşmus 3d kullanıyorumda sizin yukarda sölediklerinizden hiç biri bende olmuyor versiyion 2.2.2 olmasına ragmen ne wifide kopukluk ve gsm net uzerinde bi sııntı yasamıyorum...
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kntrli 7 yıl
güncelleme çıktımı arkdaşlar bilen varmı acaba
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HAAltuntas 7 yıl
HTC'yi takip sürüyor :))
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hknisl 7 yıl
LGyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bende G2x (Optimus 2x) var. Telefon nisanda 2.2.2 ile çıktı yaz başına kadar 2.3 gelecek dediler ama hâlâ ses seda yok. Gingerbreadinde değilim telefonda resetlenme, wifi bağlantısının kesilmesi gibi ağır yazılım hataları var. Ama donanımına lafım yok. Taş gibi sağlam telefon. Sorun yazılım cephesinde ve LG ara ara güncelleme yapıp sorunları azaltacağına toplu bir yama hazırlama peşinde. Görünüşe bakılırsa onu da beceremiyor. Şu an Cyanogen mod ile kullanıyorum düzgün çalışıyor.
Kısacası Androidli telefon alacaksanız LG'den uzak durun. Hele ben custom rom vs. uğraşamam diyorsanız düşünmeyin bile.
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a_n0507 7 yıl hknisl
hknisl

LGyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bende G2x (Optimus 2x) var. Telefon nisanda 2.2.2 ile çıktı yaz başına kadar 2.3 gelecek dediler ama hâlâ ses seda yok. Gingerbreadinde değilim telefonda resetlenme, wifi bağlantısının kesilmesi gibi ağır yazılım hataları var. Ama donanımına lafım yok. Taş gibi sağlam telefon. Sorun yazılım cephesinde ve LG ara ara güncelleme yapıp sorunları azaltacağına toplu bir yama hazırlama peşinde. Görünüşe bakılırsa onu da beceremiyor. Şu an Cyanogen mod ile kullanıyorum düzgün çalışıyor.

Kısacası Androidli telefon alacaksanız LG'den uzak durun. Hele ben custom rom vs. uğraşamam diyorsanız düşünmeyin bile.

bu forumdakilerin inanmayacağı, dinlemeyeceği kişiler 11-20 mesajıyla bir markayı kötülemeye çalışanlardır...

cyanogen mod ile düzgünse o zaman tavsiye etmiyorum falan demen yanlış.. bir bildikleri vardır ki bu kadar bekletmişlerdir...
dikkat edersen lg smartphone kullanıcılarının çoğu ama çoğu telefonundan memnun.. o yüzden bunları yazarak kendini yorma bence...
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LKLC 7 yıl
iyi bir olay olarak görmüyorum, ilk çıktığında 2.3 ile gelmeliydi.
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invisible 7 yıl
Bu konuda en iyisi htc zamanı iyi yakalıyor son çıkan cihazlar piyasaya 2.3.3 ile girdi. LG hala 2.2 ile giriş yapıyor yeni telefonları. Zaten yazılımcıları 5 para etmez. Lg nin en büyük avantajı custom rom yüklemeleri gerçekten çok başarı olması.
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