LG, Optimus 3D için Android 2.3 güncellemesini ekim ayından itibaren yayınlayacak

Güney Kore'nin ikinci büyük cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi sunmayı vaad ettiği modeli Optimus 3D, bilindiği üzere 3D içeriği herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmaksızın görüntüleyebiliyordu. Bunlara ek olarak Optimus 3D stereoskopik fotoğraf çekip, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 3D video kaydedebiliyordu. Ancak akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle geldiği için bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

LG Mobile'ın, The Inquirer'a yaptığı açıklamaya göre Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi önümüzdeki ekim ayından itibaren yayınlanacak ve bu güncellemeden ilk aşamada İngiltere'deki Optimus 3D kullanıcıları yararlanacak. İlerleyen günlerde, haftalarda ise güncellemenin diğer ülkelere yayılacağı ifade ediliyor.



http://pocketnow.com/android/uk-getting-gingerbread-for-lg-optimus-3d-in-october