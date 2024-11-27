İngiltere, 5 bin kilometre menzilli ilk insansız denizaltısını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

İngiltere merkezli savunma sanayi devi BAE Systems, "Herne" adı verilen ekstra büyük (XL) otonom sualtı aracını tanıttı. Kraliyet Donanması için geliştirilen proje ile ortaya çıkan yenilikçi denizaltı, askeri amaçlar için özel olarak tasarlandı. Herne, sualtı altyapısını izlemek ve korumaktan, denizaltı savaşına destek olmaktan gizli keşif görevlerine kadar geniş bir görev yelpazesine hizmet etmek üzere geliştirildi.

Otonom kontrole sahip

Tam Boyutta Gör

Herne, BAE Systems’in deniz yüzeyi ve altındaki araçlar için yüksek özellikli otonom askeri kontrol sistemi olan Nautomate ile donatılmış durumda. Bu sistem, daha önce yüzey araçlarında başarılı bir şekilde test edilmiş ve şimdi de Herne denizaltısında kullanılmaya başlanmış. Nautomate, hem yeni hem de mevcut platformlara entegre edilebilen bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Sistemin açık mimarisi, 6 metreden 50 metreye kadar olan gemilerde kullanılabilir olmasıyla yüksek derecede operasyonel esneklik sunuyor.

BAE Systems, Herne'nin ilk prototipini oluşturmak için Kanada merkezli Cellula Robotics ile ortaklık yaptı. Bu işbirliği sayesinde, konsept aşamasından gerçek konuşlandırma ve test sürecine kadar sadece 11 ay gibi kısa bir sürede yol alındı.

45 gün ve 5 bin kilometre menzil

Tam Boyutta Gör

BAE Systems'in Herne XLAUV aracı, benzerleri arasında gelişmiş modüler tasarımı ve hidrojen yakıt hücreli tahrik sistemi ile öne çıkıyor. Bu tasarım Herne'nin 45 güne kadar su altında kalabilmesine ve 5.000 km'ye kadar mesafe kat edebilmesine olanak sağlıyor.

Herne’nin tasarımı, farklı görevleri yerine getirmek üzere uyarlanabilir; istihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif, deniz güvenliği ve denizaltı savaşına kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Ayrıca, uzaktan kumandalı silah sistemleri, ölümcül olmayan gemi tutuklama sistemleri, 360 derece panoramik ve pan-tilt gözetleme kameraları ve gelişmiş operasyonel yetenekler için sinyal istihbarat birimleri dahil olmak üzere çeşitli faydalı yük entegrasyonlarına izin veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

İngiltere 5 bin kilometre menzilli insansız denizaltısını tanıttı