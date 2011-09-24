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LG Optimus 3D modeli Vodafone ile Türkiye pazarına sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea mobil operatörünün gözlüksüz 3D keyfi sunan HTC EVO 3D akıllı telefon modelini Türkiye pazarına getirmesinin ardından Vodafone da diğer bir gözlüksüz 3D özellikli akıllı telefon modeli olan LG Optimus 3D'yi Türk tüketicilerin beğenisine sundu.

LG firmasının Haziran ayında dünyanın ilk 3D özellikli akıllı telefonu sıfatıyla resmi olarak duyurduğu LG Optimus 3D modelinde Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 800MHz'de çalışan 512MB LPDDR2 RAM bulunuyor.

Diğer özellikler ise 8GB dahili depolama kapasitesi, 4.3 inç 480 x 800 gözlük gerektirmeyen 3D ekran, 5MP çözünürlüğünde 720p formatında 3D kayıt yapabien için çift kamera, 1080p formatında HD video kaydı, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, microHDMI portu, 802.11n WiFi, A-GPS, DLNA ve 1500mAh batarya şeklinde sayılabilir. 
Vodafone Türkiye Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vodafone'un 2011 yılında, Türkiye'de mobil interneti herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle uygulamaya koyduğu Süper İnternet stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin akıllı telefonlar olduğunu belirtti. 

Bu çerçevede, Vodafone'un globalde sahip olduğu gücü Türkiye'deki abonelerini en ileri teknolojilerle buluşturmak üzere değerlendirdiklerini ve bu stratejiyi avantajlı cihaz kampanyalarıyla desteklediklerini ifade eden Öğüt, Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonunun artmasına paralel olarak mobil internet kullanımının da yaygınlaşacağının altını çizdi. 

LG Optimus 3D'nin aynı zamanda Vodafone'un yenilikçilik odaklı yaklaşımının da önemli bir yansıması olduğunu belirten Gökhan Öğüt, "Vodafone olarak yenilikçilik kavramını şirket faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyor, mobil iletişim alanındaki tüm yenilikçi yaklaşımlara kucak açıyoruz. Bu çerçevede LG Optimus 3D'yi Türkiye'nin ilk 3 boyutlu telefonu olarak kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Vodafone aboneleri LG Optimus 3D'ye CepNet veya 1 GB'lık mobil internet paketlerinden birini tercih ederek, 24 ay kullanım karşılığında sahip olabiliyor. LG Optimus 3D, CepNet paketini tercih eden abonelere ayda 69 TL'ye, 1GB Mobil internet paketini tercih edenlere ise ayda 81 TL'ye sunuluyor. Kampanyaya katılan Vodafone aboneleri, kendilerine en uygun olan faturalı tarifeyi seçebiliyor ve kampanya süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın seçtikleri tarifeyi değiştirebiliyorlar.

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veto1214 8 yıl
sugar_klavyeci
Bir kere Qualcomm işlemcisi Cortex A8 kökenli olduğu için çift çekirdekli olmasına rağmen performansı Cortex A9 tabanlı bir işlemciye göre %20 daha düşük. Ayrıca çift kanal LPDDR2 bellek kontrolcüsü ile RAMi daha hızlı çalışır. MSM8660 ise tek kanaldır. Ayrıca GPU olarak Adreno 220 daha güçlü olmasına rağmen PowerVR SGX540 öndedir. Bunun sebebi OMAP4430 platformu GPUyu çift kanal ile beslediğinden normalde 200 MHzde çalışan PowerVR SGX540 bu sayede 300 MHzde çalışıyor. MSM8660 ise tek kanal ile besleme yaptığından dolayı GPU daha düşük saat hızında çalışır ve tek kanal olduğu için performans olarak da düşer. Üstelik Evo 3D Android 2.3.3 olmasına rağmen Android 2.2li Optimus 3Dden fark yiyor. Optimus 3Dye Android 2.3.3 gelsin fark daha da feci şekilde açılacaktır. Optimus 3Dye 2.3.3ün gelmesiyle GS IIyi de geçeceğini düşünüyorum. Şu an çift kanal ve çift belleğe sahip çift çekirdekli tek telefon.

Zaten bu telefonun Yeri SGS2 1.0Ghzile SGS2 1.2ghz arası 2.3 yukluyken oyle dusunmenize gerek yok kanıtlanmış bir şey
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Mellkor 8 yıl
Yasasin pil canavarlari
goruntu super ama su bekleme sureleri beni delirtiyor
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berkerden 8 yıl
iPhone varken bunlara ne gerek var ki anlamıyorum :)
Biraz eğlenelim dedim yanlış anlamayın, rekabeti teknolojiyi seviyorum, aslında iphone 4 ile bunu önden takip etse de 5 ile geride kalacağını düşünüyorum. Ama tabi ki yine de çok güzel alet, kullanımı zevk veriyor :)
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A.L.P.C.M.B.Z 8 yıl
Bu tarz 3d destekli telefonları bi ton para ödeyerek almak için daha çok erken yeni bi teklonoji olduğu için donanım olarak dar boğazlı cihazlar olduğundan stabil kullanmak imkasız gibi..kitlenme,donma,restart gibi son teknoloji olarak lanse edilen telefonlara yakışmayan bi dünya sıkıntı..tamamen satış stratejisi olarak yaptıları şey donanımdan çalma.hala 512mb ram de (hemde 3d destekli bi telefonda)ısrar ediyor adamlar yeterli bu die!galaxy s2 de böyle bi durum söz konusu değil ve en stabil şekli 1,2 ghz çift çekirdek işlemci 1gb ram 2gb rom!!Telefonda tüm işlerinizi takılmadan kitlenmeden gayet akıcı bi şekilde çatır çatır yapıyosunuz..demek ki istenince oluyomuş..kısacası gidip daha tam oturmamış bi teknolojiye helede bu tarz stratejileri kendine ilke edinmiş firmalar varken şahsen 2 bin lira para mı heba edip yakmam..Alacak arkadaşlar için konuşuyorum,bu yazdıklarım inceleme fırsatı bulduğum 2 telefonda da(HTC evo 3D VE LG Optimus 3D)karşılaştığım sinir bozucu yetersizlikleri yüzünden yazıyorum kafa karıştırmak yada baltalamak gibi bi amacım yok..Sadece kendi fikrimi paylaştım.İyi forumlar hepinize;)
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Mr. Jingles 8 yıl
Bir kere Qualcomm işlemcisi Cortex A8 kökenli olduğu için çift çekirdekli olmasına rağmen performansı Cortex A9 tabanlı bir işlemciye göre %20 daha düşük.

Ayrıca çift kanal LPDDR2 bellek kontrolcüsü ile RAM'i daha hızlı çalışır. MSM8660 ise tek kanaldır. Ayrıca GPU olarak Adreno 220 daha güçlü olmasına rağmen PowerVR SGX540 öndedir. Bunun sebebi OMAP4430 platformu GPU'yu çift kanal ile beslediğinden normalde 200 MHz'de çalışan PowerVR SGX540 bu sayede 300 MHz'de çalışıyor. MSM8660 ise tek kanal ile besleme yaptığından dolayı GPU daha düşük saat hızında çalışır ve tek kanal olduğu için performans olarak da düşer.

Üstelik Evo 3D Android 2.3.3 olmasına rağmen Android 2.2'li Optimus 3D'den fark yiyor. Optimus 3D'ye Android 2.3.3 gelsin fark daha da feci şekilde açılacaktır. Optimus 3D'ye 2.3.3'ün gelmesiyle GS II'yi de geçeceğini düşünüyorum. Şu an çift kanal ve çift belleğe sahip çift çekirdekli tek telefon.
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alpa07 8 yıl
alo desin yeter :D :D
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TearsForFears 8 yıl
Quadrant testini öyle markette görüp indirdim.Test sonucu 3.300 puan aldım.Samsung Galaxy S 2 kullanıyorum.
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OvernightSensation 8 yıl
veto1214
manyakurt
OvernightSensation
manyakurt
OvernightSensation3D isteyenler Optimus 3D biçilmiş kaftan. gidip a8 tabanlı evo 3dye para verileceğine optimus 3D her yönüyle daha mükemmel bir alet donanımı üzerine yok.
bi kaç yerde aynı şeyi söyleyip duruyorsun yalnız, Qualcomm firması arm mimarsini yeniden tanımlıyor adeta, evet mimari bir önceki nesil yalnız üzerinde yaptıkları optimizasyonla çogu firmanın kullandığı bir sonraki mimari kadar güç tüketimi, ve performans sağlayabiliyor. Sonuçta sen fiyat performansa bakmalısın.
şayet a8 tabanlı bir htc sensation ve evo 3D a9 cortex ile hiçbir şekilde aynı performansı veremez optimizasyonla ilgili bir konudan ziyade donanım olarak öyledir.
hiç bir şekilde anlayışınızı benchmarkları inceleyerek yeniden gözden geçirmenizi dilerim. Ayrıca donanım tabiki önemlidir ama yazılım en az donanım kadar önemlidir belkide donanımdan daha önemlidir. Aynı işlemci üzerinde android 2.2 ve 2.3.4 stabiliteleri ve verdikleri performansları incelerseniz daha iyi anlarsınız. Ki ben yazılımdan ziyade donanım optimizasyonundan bahsettim, arm mimarisini lisanslayarak, yeniden tasarlıyorlar işlemcileri.
Evet oyuzden HTC Evo Benchde Sensationun altındaskor alark Quadrantda 1700-1800Puan alıyorda LG optimus 2700 AlıyorLG sahiplerin,n gosterdiği 2.3surumu yıkluoptimus 3d 2.958 alıyor Değilmi Stabilite Olarak 2.2 kotu değil Ama 2.3 kadar iyi değil Ama LG 2.3 desteği sunuyor evet Size gore A9 cortex a8den Kotu LPDDR2 Ram Normal rame gore kotu.Evet Çoğu ıncelemecitarafından şunaki en iyi Grafik yongası olan SGX50 220adenodan kotu Forumda Artık bak bak sense Var diye dolaşırsınız Ayrıca 3d deneyimi içinde aynı şeyler soylenmekte

+100000000000000000 hocam hislerime tercüman oldunuz.
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OvernightSensation 8 yıl
manyakurt
OvernightSensation
manyakurt
OvernightSensation3D isteyenler Optimus 3D biçilmiş kaftan. gidip a8 tabanlı evo 3dye para verileceğine optimus 3D her yönüyle daha mükemmel bir alet donanımı üzerine yok.
bi kaç yerde aynı şeyi söyleyip duruyorsun yalnız, Qualcomm firması arm mimarsini yeniden tanımlıyor adeta, evet mimari bir önceki nesil yalnız üzerinde yaptıkları optimizasyonla çogu firmanın kullandığı bir sonraki mimari kadar güç tüketimi, ve performans sağlayabiliyor. Sonuçta sen fiyat performansa bakmalısın.
şayet a8 tabanlı bir htc sensation ve evo 3D a9 cortex ile hiçbir şekilde aynı performansı veremez optimizasyonla ilgili bir konudan ziyade donanım olarak öyledir.
hiç bir şekilde anlayışınızı benchmarkları inceleyerek yeniden gözden geçirmenizi dilerim. Ayrıca donanım tabiki önemlidir ama yazılım en az donanım kadar önemlidir belkide donanımdan daha önemlidir. Aynı işlemci üzerinde android 2.2 ve 2.3.4 stabiliteleri ve verdikleri performansları incelerseniz daha iyi anlarsınız. Ki ben yazılımdan ziyade donanım optimizasyonundan bahsettim, arm mimarisini lisanslayarak, yeniden tasarlıyorlar işlemcileri.

yahu lg optimus 3D 2.2 ile geliyor ona bakarsanız 2.2 ile 2.3lü a8 den daha bariz farklı performans varken 2.3 lü ne kadar olur. siz bence benchmark takip etmiyorsunuz???????????
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manyakurt 8 yıl
@veto1214
Öncelikle quadrant gibi bir benchmark ile telefonu degerlendircekseniz, aynı ekran çözünürlüğüne sahip iki telefon olsa iyi olur. Bu farkı bilmek lazım önce... Bir diğer konu ben a8'in a9'dan iyi oldgunu savunmadım sadece adamlar a8 ilede diger firmalara rakip olabilecek tasarımda işlemciler çıkartaibliyorlar. Burda kimse teknolojinin karşısında degil okuduklarımızı bir anlayalım değilmi. Grafik yonga olayına hiç girmiyorum bile benim değinmek istedigim nokta o değildi, tartışma konumda olamaz şuan zaten.. Ayrıca SII sahibiyim, ama kişisel olarak sense arayüzünü de çok seviyorum fakat bununda tartışma konumuzla uzaktan yakından bir alakası yok. Saygılar.
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Al PaC 8 yıl manyakurt
manyakurt

@veto1214
Öncelikle quadrant gibi bir benchmark ile telefonu degerlendircekseniz, aynı ekran çözünürlüğüne sahip iki telefon olsa iyi olur. Bu farkı bilmek lazım önce... Bir diğer konu ben a8'in a9'dan iyi oldgunu savunmadım sadece adamlar a8 ilede diger firmalara rakip olabilecek tasarımda işlemciler çıkartaibliyorlar. Burda kimse teknolojinin karşısında degil okuduklarımızı bir anlayalım değilmi. Grafik yonga olayına hiç girmiyorum bile benim değinmek istedigim nokta o değildi, tartışma konumda olamaz şuan zaten.. Ayrıca SII sahibiyim, ama kişisel olarak sense arayüzünü de çok seviyorum fakat bununda tartışma konumuzla uzaktan yakından bir alakası yok. Saygılar.

Sadece SII ye göre 200mhz daha artısı olan Galaxy Note;

"1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy Note, belirtilenlere göre testten 3624 puan almış. 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili Galaxy S II'nin ise 3538 puan aldığı; ancak cihazların ekranları arasındaki çözünürlük farkının (480 x 800 ve 800 x 1280) göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çiziliyor." donanimhaber.com/...

Demek ki ekran çözünürlüğünün abartı bir etkisi yok. Sensation da da hep bu muhabbet dönüyordu. Qualcomm'un Adreno220 si, PowerVR SGX540 a göre biraz daha iyi hepsi bu.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Optimus 3D nin evo dan eksik yanları 2.2 sürümü olması,ekran çözünürlüğü..genel bir eksisi de tasarım süper sayılmaz ancak donanım tarafında kesinlikle harika bir cihaz 3D performansı da inceleyen birçok kişinin yorumlarına göre evo dan daha iyi ayrıca şuan vodafone da satılsa da markete geldiğinde evo dan çok daha ucuz olacaktır çünkü Lg en uygun fiyetı veren firma
ve cihazı yenileyecek lg.. bir sonraki model çok ince ve daha da güçlü olacak belki ultra amoled ekran kullanacak hadi bunu beğenmediniz ama ikinci nesli kesinlikle çok albenili olacak
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