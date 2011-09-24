LG Optimus 3D modeli Vodafone ile Türkiye pazarına sunuldu

Haber Editörü
Avea mobil operatörünün gözlüksüz 3D keyfi sunan HTC EVO 3D akıllı telefon modelini Türkiye pazarına getirmesinin ardından Vodafone da diğer bir gözlüksüz 3D özellikli akıllı telefon modeli olan LG Optimus 3D'yi Türk tüketicilerin beğenisine sundu.
LG firmasının Haziran ayında dünyanın ilk 3D özellikli akıllı telefonu sıfatıyla resmi olarak duyurduğu LG Optimus 3D modelinde Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 800MHz'de çalışan 512MB LPDDR2 RAM bulunuyor.
Diğer özellikler ise 8GB dahili depolama kapasitesi, 4.3 inç 480 x 800 gözlük gerektirmeyen 3D ekran, 5MP çözünürlüğünde 720p formatında 3D kayıt yapabien için çift kamera, 1080p formatında HD video kaydı, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, microHDMI portu, 802.11n WiFi, A-GPS, DLNA ve 1500mAh batarya şeklinde sayılabilir.
Vodafone Türkiye Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vodafone'un 2011 yılında, Türkiye'de mobil interneti herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle uygulamaya koyduğu Süper İnternet stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin akıllı telefonlar olduğunu belirtti.
Bu çerçevede, Vodafone'un globalde sahip olduğu gücü Türkiye'deki abonelerini en ileri teknolojilerle buluşturmak üzere değerlendirdiklerini ve bu stratejiyi avantajlı cihaz kampanyalarıyla desteklediklerini ifade eden Öğüt, Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonunun artmasına paralel olarak mobil internet kullanımının da yaygınlaşacağının altını çizdi.
LG Optimus 3D'nin aynı zamanda Vodafone'un yenilikçilik odaklı yaklaşımının da önemli bir yansıması olduğunu belirten Gökhan Öğüt, "Vodafone olarak yenilikçilik kavramını şirket faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyor, mobil iletişim alanındaki tüm yenilikçi yaklaşımlara kucak açıyoruz. Bu çerçevede LG Optimus 3D'yi Türkiye'nin ilk 3 boyutlu telefonu olarak kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Vodafone aboneleri LG Optimus 3D'ye CepNet veya 1 GB'lık mobil internet paketlerinden birini tercih ederek, 24 ay kullanım karşılığında sahip olabiliyor. LG Optimus 3D, CepNet paketini tercih eden abonelere ayda 69 TL'ye, 1GB Mobil internet paketini tercih edenlere ise ayda 81 TL'ye sunuluyor. Kampanyaya katılan Vodafone aboneleri, kendilerine en uygun olan faturalı tarifeyi seçebiliyor ve kampanya süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın seçtikleri tarifeyi değiştirebiliyorlar.
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Zaten bu telefonun Yeri SGS2 1.0Ghzile SGS2 1.2ghz arası 2.3 yukluyken oyle dusunmenize gerek yok kanıtlanmış bir şey
Biraz eğlenelim dedim yanlış anlamayın, rekabeti teknolojiyi seviyorum, aslında iphone 4 ile bunu önden takip etse de 5 ile geride kalacağını düşünüyorum. Ama tabi ki yine de çok güzel alet, kullanımı zevk veriyor :)
Ayrıca çift kanal LPDDR2 bellek kontrolcüsü ile RAM'i daha hızlı çalışır. MSM8660 ise tek kanaldır. Ayrıca GPU olarak Adreno 220 daha güçlü olmasına rağmen PowerVR SGX540 öndedir. Bunun sebebi OMAP4430 platformu GPU'yu çift kanal ile beslediğinden normalde 200 MHz'de çalışan PowerVR SGX540 bu sayede 300 MHz'de çalışıyor. MSM8660 ise tek kanal ile besleme yaptığından dolayı GPU daha düşük saat hızında çalışır ve tek kanal olduğu için performans olarak da düşer.
Üstelik Evo 3D Android 2.3.3 olmasına rağmen Android 2.2'li Optimus 3D'den fark yiyor. Optimus 3D'ye Android 2.3.3 gelsin fark daha da feci şekilde açılacaktır. Optimus 3D'ye 2.3.3'ün gelmesiyle GS II'yi de geçeceğini düşünüyorum. Şu an çift kanal ve çift belleğe sahip çift çekirdekli tek telefon.
+100000000000000000 hocam hislerime tercüman oldunuz.
yahu lg optimus 3D 2.2 ile geliyor ona bakarsanız 2.2 ile 2.3lü a8 den daha bariz farklı performans varken 2.3 lü ne kadar olur. siz bence benchmark takip etmiyorsunuz???????????
Öncelikle quadrant gibi bir benchmark ile telefonu degerlendircekseniz, aynı ekran çözünürlüğüne sahip iki telefon olsa iyi olur. Bu farkı bilmek lazım önce... Bir diğer konu ben a8'in a9'dan iyi oldgunu savunmadım sadece adamlar a8 ilede diger firmalara rakip olabilecek tasarımda işlemciler çıkartaibliyorlar. Burda kimse teknolojinin karşısında degil okuduklarımızı bir anlayalım değilmi. Grafik yonga olayına hiç girmiyorum bile benim değinmek istedigim nokta o değildi, tartışma konumda olamaz şuan zaten.. Ayrıca SII sahibiyim, ama kişisel olarak sense arayüzünü de çok seviyorum fakat bununda tartışma konumuzla uzaktan yakından bir alakası yok. Saygılar.
Sadece SII ye göre 200mhz daha artısı olan Galaxy Note;
"1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy Note, belirtilenlere göre testten 3624 puan almış. 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili Galaxy S II'nin ise 3538 puan aldığı; ancak cihazların ekranları arasındaki çözünürlük farkının (480 x 800 ve 800 x 1280) göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çiziliyor." donanimhaber.com/...
Demek ki ekran çözünürlüğünün abartı bir etkisi yok. Sensation da da hep bu muhabbet dönüyordu. Qualcomm'un Adreno220 si, PowerVR SGX540 a göre biraz daha iyi hepsi bu.
ve cihazı yenileyecek lg.. bir sonraki model çok ince ve daha da güçlü olacak belki ultra amoled ekran kullanacak hadi bunu beğenmediniz ama ikinci nesli kesinlikle çok albenili olacak