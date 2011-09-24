LG Optimus 3D modeli Vodafone ile Türkiye pazarına sunuldu

Avea mobil operatörünün gözlüksüz 3D keyfi sunan HTC EVO 3D akıllı telefon modelini Türkiye pazarına getirmesinin ardından Vodafone da diğer bir gözlüksüz 3D özellikli akıllı telefon modeli olan LG Optimus 3D'yi Türk tüketicilerin beğenisine sundu.





LG firmasının Haziran ayında dünyanın ilk 3D özellikli akıllı telefonu sıfatıyla resmi olarak duyurduğu LG Optimus 3D modelinde Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 800MHz'de çalışan 512MB LPDDR2 RAM bulunuyor.





Diğer özellikler ise 8GB dahili depolama kapasitesi, 4.3 inç 480 x 800 gözlük gerektirmeyen 3D ekran, 5MP çözünürlüğünde 720p formatında 3D kayıt yapabien için çift kamera, 1080p formatında HD video kaydı, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, microHDMI portu, 802.11n WiFi, A-GPS, DLNA ve 1500mAh batarya şeklinde sayılabilir.

Vodafone Türkiye Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vodafone'un 2011 yılında, Türkiye'de mobil interneti herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle uygulamaya koyduğu Süper İnternet stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin akıllı telefonlar olduğunu belirtti.





Bu çerçevede, Vodafone'un globalde sahip olduğu gücü Türkiye'deki abonelerini en ileri teknolojilerle buluşturmak üzere değerlendirdiklerini ve bu stratejiyi avantajlı cihaz kampanyalarıyla desteklediklerini ifade eden Öğüt, Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonunun artmasına paralel olarak mobil internet kullanımının da yaygınlaşacağının altını çizdi.





LG Optimus 3D'nin aynı zamanda Vodafone'un yenilikçilik odaklı yaklaşımının da önemli bir yansıması olduğunu belirten Gökhan Öğüt, "Vodafone olarak yenilikçilik kavramını şirket faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyor, mobil iletişim alanındaki tüm yenilikçi yaklaşımlara kucak açıyoruz. Bu çerçevede LG Optimus 3D'yi Türkiye'nin ilk 3 boyutlu telefonu olarak kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.





Vodafone aboneleri LG Optimus 3D'ye CepNet veya 1 GB'lık mobil internet paketlerinden birini tercih ederek, 24 ay kullanım karşılığında sahip olabiliyor. LG Optimus 3D, CepNet paketini tercih eden abonelere ayda 69 TL'ye, 1GB Mobil internet paketini tercih edenlere ise ayda 81 TL'ye sunuluyor. Kampanyaya katılan Vodafone aboneleri, kendilerine en uygun olan faturalı tarifeyi seçebiliyor ve kampanya süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın seçtikleri tarifeyi değiştirebiliyorlar.