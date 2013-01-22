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LG Optimus G, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışa sunuluyor

6 yıl
1,3b
1
53
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus G, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışa sunuluyor
LG, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında Optimus G'nin, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışına başlanacağını açıkladı. Eylül ayında Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise ABD ve Kanada'da boy gösteren akıllı telefon, aradan geçen 4 aylık zaman zarfında 1 milyonluk satış barajını aşabilmişti.
Güney Koreli üreticinin güncel ürün gamındaki en iddialı model olan Optimus G, dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu ve 2 GB'lık sistem belleği desteğini arkasına alıyor. 28 nm üretim sürecinde geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan bu platform, Adreno 320 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.
4.7-inç büyüklüğünde, 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik True HD IPS ekrana yer verilen akıllı telefonun, dahili depolama alanı (16 GB / 32 GB) ve kamera çözünürlüğü (13 MP / 8 MP) pazardan pazara farklılık gösteriyor. Batarya kapasitesi ise merak edenler için 2.100 mAh. Bakalım LG'nin bu adımı satışları ne kadar hızlandıracak?

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63035 Yorum Yaz
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La Belle Indifference 6 yıl en beğenilen ssonerb
ssonerb

MozbeK

insanlar da maldı zaten, bir ay sonra optimus g pro cıkacagını bile bile senin bayat ekmeğini alır evet tabi hı-hı. hayırlı işler abi


malesef alıyor bazen ise almak zorunda kalıyoruz.4 ay sonra tr ye gelen ki gelmedi bir telefon...bizi bu hale düsürenler utansın.
xperia z aynı anda tr de de olacaktır diye umutla bekliyorum


doğrusun abi. ama almamak lazım işte. ya da makul tepki neyse o verilsin. verilsin ki hizmet veren firma, kurum, kuruluş "hee böyle olmicak ya adamlar dişli çıktı" diyebilsin.

sadece bu konu için hayatın her alanında böyle olmalı bence. "hak" aranmalı demek istediğim. amerikadaki vatandaşla benim tüketim özgürlüğüm bir değil mi, parasıyla değil mi arkadas.

ben dahil herkes küfrediyo karanlığa ama mum yakan, yakmasa bile "kibrit var abi bende" diyen bile yok doğru dürüst bu ülkede. malesef türkiyede politikacısından, kahvede okey çeviren amcasına kadar herkes "anca laf, çene jimnastiği".

biz eşşek olursak, semer çoook, vururlar böyle. paramızla rezil ederler. neyse abi gaza geldim



ben de xperia Z'de karar kıldım en sonunda. ufak bi not geceyim bilmeyenler için, xperia Z'de ekrana parlaklık ayarı dışında, manuel renk ayarı yapılabiliyormus. yani canlılık, doygunluk vs kendimiz ayarlayabiliyomusuz tv'lerdeki gibi.
ssonerbMozbeKinsanlar da maldı zaten, bir ay sonra optimus g pro cıkacagını bile bile senin bayat ekmeğini al...
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yeb2734 6 yıl
Benim farkım bu ben istediğim markayı alırım lg favorim olur siz lg alamazsınız bu söylediklerini yediremezsiniz kendinize
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abdullahors84 6 yıl
Arkadaşlar LG kullanmadım ama piyasada fiyat larak android telefonlar araında çok uygun bir cihaz.

LG optimuz G ye gelirsek çok geç kaldı bu cihaz Xperia Z tantılmadan piyasaya çıkmıştı zaten. Xperia Z tam bilinmiyordu diyeyim. Bu telefonu zamanında avrupa piyasasına sokmak demek dünya kadar müşteri kazanmak demekti. Neden geç kalındığını anlamadım. Hatta 1 ay kadar önce Türkiyede olmuş olsaydı alırdım bu cihazı.

Arkadaşlr güncelleme işi için garanti verdiler ayrıca. Daha önce böyle bir garanti kesin bir söz duymamıştım. Ayrıca Google da arkasında. Ayrıca bir cihazı beğeniyorsunuz diye başka cihazı kötülemenize gerek yok. Ben sony telefonlarla sorun yaşamama rağmen yine gidip sony alıyorum. BIrakında insanlar yanılsın ve tercih haklarını kullansın. Burası birilerini rezil etme platformu değil...
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yeb2734 6 yıl
Hani nerde g
Kac aydır bekliyorum sansını kaybetti xperia z alacam sırf bu kadar bektildiğimiz için.
Satmayacaksan uretme tanıtma arkadas
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truvazotti 6 yıl yeb2734
yeb2734

Hani nerde g
Kac aydır bekliyorum sansını kaybetti xperia z alacam sırf bu kadar bektildiğimiz için.
Satmayacaksan uretme tanıtma arkadas

olmaz sen ille de optimus g al bak daha neler bekletcek lg sana


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toridishler 6 yıl
Amiral gemi uretimimde htc rakipsiz her ay bi modeli var
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TÜRKO 6 yıl
bu ancak amiral kayık olur
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NoExZZ2 6 yıl
Doymadın LG amiral gemilere. Ne meraklıymışsın arkadaş.
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YasinKsmG 6 yıl
depeche35
bluebest
depeche35 Galaxy S4 isterse 8 çekirdekli çıksın, Xperia Z den kaliteli malzemeden çıkmazsa hele suyada dayanmazsa yeni Kral Sony Xperia olacak.
Evet bence de. Samsung ciddi bir hamle yapmaz ise yeni kral Sony olur. Suya dayanıklılık çok ciddi bir özellik bence, yani bir de tasarımına bakınca benim için direk tercih sebebi.
Suya dayanıklı hem de zarif ve kaliteli,cezbedici ,kışkırtıcı elit bir görünümü var. Kalibrasyon olayını ilk defa veren firma olacak...

birde güncelleme verse böyle 1 sene filan tadından yenmez ama olmuyor işte :(
umarım yapar
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wolverine55 6 yıl YasinKsmG
Warwiwor

depeche35

bluebest
depeche35 Galaxy S4 isterse 8 çekirdekli çıksın, Xperia Z den kaliteli malzemeden çıkmazsa hele suyada dayanmazsa yeni Kral Sony Xperia olacak.
Evet bence de. Samsung ciddi bir hamle yapmaz ise yeni kral Sony olur. Suya dayanıklılık çok ciddi bir özellik bence, yani bir de tasarımına bakınca benim için direk tercih sebebi.
Suya dayanıklı hem de zarif ve kaliteli,cezbedici ,kışkırtıcı elit bir görünümü var. Kalibrasyon olayını ilk defa veren firma olacak...


birde güncelleme verse böyle 1 sene filan tadından yenmez ama olmuyor işte :(

umarım yapar

sony en az 1 güncelleme verir yani yeni sürüme yükseltir onun dışında birçok da patch yayınlar 1.5 sene
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toridishler 6 yıl
sony z lg g ve blackberry 10 serisi. Sizce bu urunlerde fiyat konusunda dusmeler olabilirmi piyasaya girdikten sonra?



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depeche35 6 yıl
Galaxy S4 isterse 8 çekirdekli çıksın, Xperia Z 'den kaliteli malzemeden çıkmazsa hele suyada dayanmazsa yeni Kral " Sony Xperia " olacak.
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mehmetferhat 6 yıl
Liste verilmemiş ki bu 50 ülke arasında Türkiyenin olup olmadı gelirse fiyatının ne olacağına dair tek kelime yok. Yok o gelecekmiş yok mllt bunu bekliyormuş. Bir çogunun beğenmediği telefon Ces 2013 te ödül almış..
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bluebest 6 yıl depeche35
depeche35

Galaxy S4 isterse 8 çekirdekli çıksın, Xperia Z 'den kaliteli malzemeden çıkmazsa hele suyada dayanmazsa yeni Kral " Sony Xperia " olacak.

Evet bence de. Samsung ciddi bir hamle yapmaz ise yeni kral Sony olur. Suya dayanıklılık çok ciddi bir özellik bence, yani bir de tasarımına bakınca benim için direk tercih sebebi.
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neo01470 6 yıl
Simdi bir ay sonra pro olani gelecek oyle olunca ölü dogan bir telfon
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stalker(1979) 6 yıl
Millet Xperia z ve galaxy s4'ü bekliyor ve bu telefon çok geç geldi. Bu saatten sonra satması zorlaştı. 1000 TL altında gelirse belki şansı olabilir.
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