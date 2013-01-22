LG Optimus G, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışa sunuluyor

Haber Editörü
LG, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında Optimus G'nin, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışına başlanacağını açıkladı. Eylül ayında Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise ABD ve Kanada'da boy gösteren akıllı telefon, aradan geçen 4 aylık zaman zarfında 1 milyonluk satış barajını aşabilmişti.
Güney Koreli üreticinin güncel ürün gamındaki en iddialı model olan Optimus G, dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu ve 2 GB'lık sistem belleği desteğini arkasına alıyor. 28 nm üretim sürecinde geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan bu platform, Adreno 320 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.
4.7-inç büyüklüğünde, 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik True HD IPS ekrana yer verilen akıllı telefonun, dahili depolama alanı (16 GB / 32 GB) ve kamera çözünürlüğü (13 MP / 8 MP) pazardan pazara farklılık gösteriyor. Batarya kapasitesi ise merak edenler için 2.100 mAh. Bakalım LG'nin bu adımı satışları ne kadar hızlandıracak?
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63035 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
doğrusun abi. ama almamak lazım işte. ya da makul tepki neyse o verilsin. verilsin ki hizmet veren firma, kurum, kuruluş "hee böyle olmicak ya adamlar dişli çıktı" diyebilsin.
sadece bu konu için hayatın her alanında böyle olmalı bence. "hak" aranmalı demek istediğim. amerikadaki vatandaşla benim tüketim özgürlüğüm bir değil mi, parasıyla değil mi arkadas.
ben dahil herkes küfrediyo karanlığa ama mum yakan, yakmasa bile "kibrit var abi bende" diyen bile yok doğru dürüst bu ülkede. malesef türkiyede politikacısından, kahvede okey çeviren amcasına kadar herkes "anca laf, çene jimnastiği".
biz eşşek olursak, semer çoook, vururlar böyle. paramızla rezil ederler. neyse abi gaza geldim
ben de xperia Z'de karar kıldım en sonunda. ufak bi not geceyim bilmeyenler için, xperia Z'de ekrana parlaklık ayarı dışında, manuel renk ayarı yapılabiliyormus. yani canlılık, doygunluk vs kendimiz ayarlayabiliyomusuz tv'lerdeki gibi.