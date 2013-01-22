LG Optimus G, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışa sunuluyor

LG, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında Optimus G'nin, bu aydan itibaren 50'den fazla ülkede satışına başlanacağını açıkladı. Eylül ayında Güney Kore'de, ekim ayında Japonya'da, kasım ayında ise ABD ve Kanada'da boy gösteren akıllı telefon, aradan geçen 4 aylık zaman zarfında 1 milyonluk satış barajını aşabilmişti.



Güney Koreli üreticinin güncel ürün gamındaki en iddialı model olan Optimus G, dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu ve 2 GB'lık sistem belleği desteğini arkasına alıyor. 28 nm üretim sürecinde geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan bu platform, Adreno 320 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.



4.7-inç büyüklüğünde, 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik True HD IPS ekrana yer verilen akıllı telefonun, dahili depolama alanı (16 GB / 32 GB) ve kamera çözünürlüğü (13 MP / 8 MP) pazardan pazara farklılık gösteriyor. Batarya kapasitesi ise merak edenler için 2.100 mAh. Bakalım LG'nin bu adımı satışları ne kadar hızlandıracak?



http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63035