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    iPhone 16 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı

    iPhone 15 Plus, yüksek batarya kapasitesiyle tercih edilebilecek bir model olabilir ama iPhone 16 Plus öyle olmayacak. Apple, Plus modelde pil kapasitesini düşürüyor.
    iphone 16 plus & 16 pro max batarya pil kapasitesi Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 pil kaç mAh olacak merak edenler için yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir söylentiye göre iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 nesline göre daha büyük pillere sahip olacak. Ancak, Apple, bu yıl Plus modelde daha düşük kapasite batarya kullanacak; iPhone 16 Plus bu sefer pil ömrüyle üzecek gibi görünüyor.

    Weibo üzerinden paylaşılan iPhone 16 pil kapasitesi detayları, daha önce Majin Bu tarafından paylaşılan değerlerden farklı değil ancak iPhone 16 Pro’nun batarya kapasitesi ilk kez ortaya çıktı. İşte yeni iPhone’ların pil kapasitesi ve iPhone 15 serisiyle karşılaştırması:

    iPhone 16 batarya kapasitesi
    Model Pil kapasitesi  iPhone 15 serisi
    iPhone 16 3561 mAh 3349 mAh (Standart)
    iPhone 16 Plus 4006 mAh 4383 mAh (Plus)
    iPhone 16 Pro 3355 mAh 3274 mAh (Pro)
    iPhone 16 Pro Max 4676 mAh 4422 mAh (Pro Max)

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in önceki modellere göre biraz daha büyük ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Bu, pil kapasitesindeki herhangi bir artışın muhtemelen daha büyük ekranların ekstra güç tüketimiyle dengeleneceği anlamına geliyor. Bu seferki ilginç gelişme, iPhone 16 Plus’ın önceki modelden daha küçük bir bataryaya sahip olacağı iddiası. Bu mantıklı değil çünkü Apple, iPhone 15 Plus’ın uzun pil ömrüne dikkat çeken çok reklam yaptı. Plus modeller Apple tarafından en uzun süre pil ömrüne sahip iPhone olarak pazarlandı ancak bu yıl bu değişecek, düz modellere ilgi daha da azalacak gibi görünüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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