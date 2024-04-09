Tam Boyutta Gör iPhone 16 pil kaç mAh olacak merak edenler için yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir söylentiye göre iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 nesline göre daha büyük pillere sahip olacak. Ancak, Apple, bu yıl Plus modelde daha düşük kapasite batarya kullanacak; iPhone 16 Plus bu sefer pil ömrüyle üzecek gibi görünüyor.

Weibo üzerinden paylaşılan iPhone 16 pil kapasitesi detayları, daha önce Majin Bu tarafından paylaşılan değerlerden farklı değil ancak iPhone 16 Pro’nun batarya kapasitesi ilk kez ortaya çıktı. İşte yeni iPhone’ların pil kapasitesi ve iPhone 15 serisiyle karşılaştırması:

iPhone 16 batarya kapasitesi Model Pil kapasitesi iPhone 15 serisi iPhone 16 3561 mAh 3349 mAh (Standart) iPhone 16 Plus 4006 mAh 4383 mAh (Plus) iPhone 16 Pro 3355 mAh 3274 mAh (Pro) iPhone 16 Pro Max 4676 mAh 4422 mAh (Pro Max)

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iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in önceki modellere göre biraz daha büyük ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Bu, pil kapasitesindeki herhangi bir artışın muhtemelen daha büyük ekranların ekstra güç tüketimiyle dengeleneceği anlamına geliyor. Bu seferki ilginç gelişme, iPhone 16 Plus’ın önceki modelden daha küçük bir bataryaya sahip olacağı iddiası. Bu mantıklı değil çünkü Apple, iPhone 15 Plus’ın uzun pil ömrüne dikkat çeken çok reklam yaptı. Plus modeller Apple tarafından en uzun süre pil ömrüne sahip iPhone olarak pazarlandı ancak bu yıl bu değişecek, düz modellere ilgi daha da azalacak gibi görünüyor.

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iPhone 16 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı