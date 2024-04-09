iPhone 16 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı

Weibo üzerinden paylaşılan iPhone 16 pil kapasitesi detayları, daha önce Majin Bu tarafından paylaşılan değerlerden farklı değil ancak iPhone 16 Pro’nun batarya kapasitesi ilk kez ortaya çıktı. İşte yeni iPhone’ların pil kapasitesi ve iPhone 15 serisiyle karşılaştırması:
|Model
|Pil kapasitesi
|iPhone 15 serisi
|iPhone 16
|3561 mAh
|3349 mAh (Standart)
|iPhone 16 Plus
|4006 mAh
|4383 mAh (Plus)
|iPhone 16 Pro
|3355 mAh
|3274 mAh (Pro)
|iPhone 16 Pro Max
|4676 mAh
|4422 mAh (Pro Max)
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in önceki modellere göre biraz daha büyük ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Bu, pil kapasitesindeki herhangi bir artışın muhtemelen daha büyük ekranların ekstra güç tüketimiyle dengeleneceği anlamına geliyor. Bu seferki ilginç gelişme, iPhone 16 Plus’ın önceki modelden daha küçük bir bataryaya sahip olacağı iddiası. Bu mantıklı değil çünkü Apple, iPhone 15 Plus’ın uzun pil ömrüne dikkat çeken çok reklam yaptı. Plus modeller Apple tarafından en uzun süre pil ömrüne sahip iPhone olarak pazarlandı ancak bu yıl bu değişecek, düz modellere ilgi daha da azalacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...