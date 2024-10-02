LG, elektrikli araç bataryalarındaki yanma sorununu çözen bir malzeme geliştirdi

Kritik termal kaçak için yeni çözüm
LG Chem, geliştirdiği sıcaklığa duyarlı Safety Reinforced Layer (SRL) adındaki katman sayesinde bataryaların aşırı ısınma durumunda termal kaçağı bastırabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu malzeme, sıcaklık arttıkça elektriksel direncini değiştirerek, aşırı ısınmanın erken evrelerinde elektrik akışını kesen bir "sigorta" görevi görüyor.
Malzemenin elektrik direnci her 1°C’lik sıcaklık artışında 5.000 ohm artıyor ve maksimum direnç, normal sıcaklıklardaki direncin 1.000 katına kadar çıkabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise bu direncin geri döndürülebilir olması; sıcaklık normal seviyelere döndüğünde direnç eski haline gelerek akımın tekrar normal şekilde akmasına izin veriyor.
Bataryalar ya hiç yanmıyor ya da hemen sönüyor
Aktarılanlara göre LG Chem’in bu yeni teknolojisi POSTECH Üniversitesi ile birlikte test edildi. Ayrıca bataryanın güvenlik testleri de LG Chem’in enerji depolama kolu olan LG Energy Solution ile iş birliği içinde yürütüldü. Testler sonucunda, SRL ile donatılan bataryaların çarpma ve delinme testlerinde ya hiç yanmadığı ya da alev aldıktan kısa süre sonra söndüğü gözlemlendi.
Lityum kobalt oksit (LCO) bataryalarında yapılan bir çivi delinme testinde normal bataryaların sadece yüzde 16’sı yanmadı. Buna karşılık yeni malzemeye sahip bataryaların hiçbirinde yangın olayı yaşanmadı.
Araştırmacılar, bu yeni teknolojinin bataryalardaki patlama riskini yüzde 63'ten yüzde 10’a düşürdüğünü belirtiyor. Dahası, bu teknoloji önceki yöntemlere göre daha hızlı tepki veriyor ve enerji yoğunluğunu azaltmıyor.
LG Chem, bu yeni malzemenin seri üretime kısa sürede uygulanabilecek bir araştırma başarısı olduğunu vurguluyor. LG Chem, SRL’nin mobil bataryalar üzerindeki güvenlik testlerini tamamladığını ve önümüzdeki yıl boyunca büyük kapasiteli elektrikli araç bataryaları için testlere devam etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.