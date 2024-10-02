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    LG, elektrikli araç bataryalarındaki yanma sorununu çözen bir malzeme geliştirdi

    LG Chem, bataryalarda termal kaçağı önleyebilen yeni bir malzeme geliştirdiğini duyurdu. Bataryalarda termal kaçağın önlenmesi güvelik açısından büyük önem taşıyor.
    LG’den bataryalarda devrim: Yeni malzeme ile yanma sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Lityum-iyon bataryalar, özellikle elektrikli araçlar ve mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmalarına rağmen, yıllardır güvenlik sorunlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu sorunların başında, bataryaların aşırı ısınma durumunda kendi kendine yanma ve hatta patlama riski taşıyan “termal kaçak” olayları geliyor. Ancak Güney Kore merkezli teknoloji devi LG Chem, bu uzun süredir devam eden soruna nihai bir çözüm bulduğunu açıkladı.

    Kritik termal kaçak için yeni çözüm

    LG Chem, geliştirdiği sıcaklığa duyarlı Safety Reinforced Layer (SRL) adındaki katman sayesinde bataryaların aşırı ısınma durumunda termal kaçağı bastırabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu malzeme, sıcaklık arttıkça elektriksel direncini değiştirerek, aşırı ısınmanın erken evrelerinde elektrik akışını kesen bir "sigorta" görevi görüyor.

    LG’den bataryalarda devrim: Yeni malzeme ile yanma sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    LG Chem'in açıklamasına göre, SRL sadece 1 mikrometre kalınlığında, yani insan saçının kalınlığının yüzde biri kadar ince bir katman. Bu malzeme, bataryanın katot tabakası ile elektron yolu görevi gören alüminyum folyo arasına yerleştiriliyor. Bataryanın sıcaklığı 90°C ile 130°C arasına ulaştığında, malzeme sıcaklığa tepki vererek moleküler yapısını değiştiriyor ve böylece elektrik akımını etkin bir şekilde kesiyor.

    Malzemenin elektrik direnci her 1°C’lik sıcaklık artışında 5.000 ohm artıyor ve maksimum direnç, normal sıcaklıklardaki direncin 1.000 katına kadar çıkabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise bu direncin geri döndürülebilir olması; sıcaklık normal seviyelere döndüğünde direnç eski haline gelerek akımın tekrar normal şekilde akmasına izin veriyor.

    Bataryalar ya hiç yanmıyor ya da hemen sönüyor

    Aktarılanlara göre LG Chem’in bu yeni teknolojisi POSTECH Üniversitesi ile birlikte test edildi. Ayrıca bataryanın güvenlik testleri de LG Chem’in enerji depolama kolu olan LG Energy Solution ile iş birliği içinde yürütüldü. Testler sonucunda, SRL ile donatılan bataryaların çarpma ve delinme testlerinde ya hiç yanmadığı ya da alev aldıktan kısa süre sonra söndüğü gözlemlendi.

    Lityum kobalt oksit (LCO) bataryalarında yapılan bir çivi delinme testinde normal bataryaların sadece yüzde 16’sı yanmadı. Buna karşılık yeni malzemeye sahip bataryaların hiçbirinde yangın olayı yaşanmadı.

    LG’den bataryalarda devrim: Yeni malzeme ile yanma sorunu çözüldü
    Elektrikli araçlarda kullanılan nikel kobalt manganez (NCM) bataryalar üzerinde yapılan çarpma testlerinde ise, 10 kilogramlık bir ağırlık bataryaların üzerine bırakıldı. Standart bataryaların tamamında yangın çıkarken SRL ile donatılan bataryaların yüzde 70’i hiç yanmadı, geri kalan yüzde 30’u ise saniyeler içinde kendi kendine söndü. Bilindiği üzere elektrikli araçlarda çıkan yangınların büyük bir kısmı araç tamamen kül olana kadar söndürülemiyor.

    Araştırmacılar, bu yeni teknolojinin bataryalardaki patlama riskini yüzde 63'ten yüzde 10’a düşürdüğünü belirtiyor. Dahası, bu teknoloji önceki yöntemlere göre daha hızlı tepki veriyor ve enerji yoğunluğunu azaltmıyor.

    LG Chem, bu yeni malzemenin seri üretime kısa sürede uygulanabilecek bir araştırma başarısı olduğunu vurguluyor. LG Chem, SRL’nin mobil bataryalar üzerindeki güvenlik testlerini tamamladığını ve önümüzdeki yıl boyunca büyük kapasiteli elektrikli araç bataryaları için testlere devam etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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