Nothing Phone 3’ün çıkış tarihi ortaya çıktı, yakında geliyor

Nothing Phone 3 oldukça yakında
A015 model numaralı "Tetris" kod adlı Nothing Phone 3’ün 2024 yılının ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu takvim firmanın önceki modelinin çıkış tarihiyle de uyumlu. Bilindiği üzere Nothing Phone 2, Temmuz 2024’te çıkmıştı.
Nothing Phone 3 özelinde şimdilik netleşmiş teknik özellik bilgileri bulunmuyor. Ancak genel beklenti önceki modellerdekiyle aynı: Daha iyi bir kamera, daha güçlü Qualcomm yonga seti ve yenilenmiş bir tasarım. Bununla birlikte söylentilere göre Nothing Phone 3'ün Snapdragon 8s Gen 3'e sahip olması bekleniyor. Bu yeni işlemcinin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3’ün kırpılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ancak Qualcomm AI motoru gibi temel özelliklerin korunduğu belirtiliyor. Snapdragon 8s Gen 3 performans açısından ise Snapdragon 8 Gen 2 ile benzerlik taşıyabilir.
Kamera tarafında ise Nothing Phone 3'ün yenilikçi özellikler sunarak herkesi şaşırtacağı söyleniyor. Hızlı şarj ve batarya teknolojileri konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Nothing'in, Nothing Phone 3 ile bu durumu iyileştirebileceğine inanılıyor. Şimdilik Nothing Phone 3 için bilinenler oldukça sisli, ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça bu sisin dağılmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.