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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 3’ün çıkış tarihi ortaya çıktı, yakında geliyor

    Nothing, benzersiz tasarımlara sahip telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kısa bir süre önce ise Nothing Phone 3’ün çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.
    Nothing Phone 3’ün çıkış tarihi ortaya çıktı, yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nothing yeni ürünlerle birlikte ayak izini büyütmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde "Tetris" kod adlı gizemli bir akıllı telefon ortaya çıkmış ve bu kod adının Nothing Phone 3'e ait olduğu söylenmişti. Yeni bir raporda ise Nothing Phone 3’ün varlığı doğrulanırken cihazın çıkış tarihine yönelik bilgilere yer veriliyor.

    Nothing Phone 3 oldukça yakında

    A015 model numaralı "Tetris" kod adlı Nothing Phone 3’ün 2024 yılının ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu takvim firmanın önceki modelinin çıkış tarihiyle de uyumlu. Bilindiği üzere Nothing Phone 2, Temmuz 2024’te çıkmıştı.

    Nothing Phone 3 özelinde şimdilik netleşmiş teknik özellik bilgileri bulunmuyor. Ancak genel beklenti önceki modellerdekiyle aynı: Daha iyi bir kamera, daha güçlü Qualcomm yonga seti ve yenilenmiş bir tasarım. Bununla birlikte söylentilere göre Nothing Phone 3'ün Snapdragon 8s Gen 3'e sahip olması bekleniyor. Bu yeni işlemcinin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3’ün kırpılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ancak Qualcomm AI motoru gibi temel özelliklerin korunduğu belirtiliyor. Snapdragon 8s Gen 3 performans açısından ise Snapdragon 8 Gen 2 ile benzerlik taşıyabilir.

    Kamera tarafında ise Nothing Phone 3'ün yenilikçi özellikler sunarak herkesi şaşırtacağı söyleniyor. Hızlı şarj ve batarya teknolojileri konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Nothing'in, Nothing Phone 3 ile bu durumu iyileştirebileceğine inanılıyor. Şimdilik Nothing Phone 3 için bilinenler oldukça sisli, ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça bu sisin dağılmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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