Nothing Phone 3’ün çıkış tarihi ortaya çıktı, yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Nothing yeni ürünlerle birlikte ayak izini büyütmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde "Tetris" kod adlı gizemli bir akıllı telefon ortaya çıkmış ve bu kod adının Nothing Phone 3'e ait olduğu söylenmişti. Yeni bir raporda ise Nothing Phone 3’ün varlığı doğrulanırken cihazın çıkış tarihine yönelik bilgilere yer veriliyor.

Nothing Phone 3 oldukça yakında

A015 model numaralı "Tetris" kod adlı Nothing Phone 3’ün 2024 yılının ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu takvim firmanın önceki modelinin çıkış tarihiyle de uyumlu. Bilindiği üzere Nothing Phone 2, Temmuz 2024’te çıkmıştı.

Nothing Phone 3 özelinde şimdilik netleşmiş teknik özellik bilgileri bulunmuyor. Ancak genel beklenti önceki modellerdekiyle aynı: Daha iyi bir kamera, daha güçlü Qualcomm yonga seti ve yenilenmiş bir tasarım. Bununla birlikte söylentilere göre Nothing Phone 3'ün Snapdragon 8s Gen 3'e sahip olması bekleniyor. Bu yeni işlemcinin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3’ün kırpılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ancak Qualcomm AI motoru gibi temel özelliklerin korunduğu belirtiliyor. Snapdragon 8s Gen 3 performans açısından ise Snapdragon 8 Gen 2 ile benzerlik taşıyabilir.

Kamera tarafında ise Nothing Phone 3'ün yenilikçi özellikler sunarak herkesi şaşırtacağı söyleniyor. Hızlı şarj ve batarya teknolojileri konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Nothing'in, Nothing Phone 3 ile bu durumu iyileştirebileceğine inanılıyor. Şimdilik Nothing Phone 3 için bilinenler oldukça sisli, ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça bu sisin dağılmasını bekleyebiliriz.

