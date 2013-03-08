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LG Optimus G, ülkemizde 1799 TL'den satışa sunulacak

6 yıl
1,3b
1
56
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Optimus G, ülkemizde 1799 TL'den satışa sunulacak


LG'nin geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında yurt dışında satışa sunduğu Optimus G'nin ülkemizdeki fiyatlandırması nihayet netlik kazandı.

Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinde geliştirilen 1.5 GHz'lik dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB RAM'i barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç boyutunda True HD IPS bir ekrana sahip olan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor. 32 GB'lık dahili depolama alanıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak olan cihazın bölgesel olarak 8 MP ve 13 MP'lik kameraya sahip olan iki farklı modeli bulunurken, ülkemizde satışa sunulacak olan modelde 13 MP'lik bir arka kamera yer ediniyor. 

Ülkemizde Turkcell tarafından satışa sunulacak olan cihaz, çeşitli kampanyalarla kullanıcılarla buluşacakken; cihaz, Teknosa gibi zincir teknoloji mağazalarında da yerini edinecek. Gecikmeli de olsa ülkemizde satışa sunulacak olan LG Optimus G, peşin fiyatına 1799 TL'den kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG'nin üst düzey akıllı telefonu Optimus G'nin ülkemizde ne kadar rekabetçi bir grafik çizeceğini ve operatör cephesinde hangi kampanyalarla sunulacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.lg.com/tr/smart-phones/lg-E975-LG-Optimus-G Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bence gayet iyi bir tel iyi satış rakamına ulaşır
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nightsoldier 6 yıl
Buna 1800tl vereceğime s4u beklerim ona 2000tl veririm.
Ayrıca htc one ve 5s de geliyor. Onlarda benzer aralıklarda olacaklar.

Rekabete bak....
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Freeline 6 yıl
Telefon gerçekten güzel herkes buna verceği para ile nexus 4 alırım diyo ama nexus 4 ün kamerası 8 belleğide 16gb bubda 32 bellek var kamerasıda 13 mp 2 ay sonra alınabilir bi fiyata gelecektir. diğer xperia z alırm diyenler var optimus g eski telefon diyolar nesi eski aynı donanım sadece ekranı fullhd değil piyasa zaten bu donanıma güce sahip bi sürü telefon varda biz almıyoruz zaten hangi üretici getirdiki türkiyeye daha iyisini nerde.
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kızgınjapon 6 yıl
nexus 4 özellikleri neredeyse aynı neden daha fazla para verim :D :D :D
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Şahin Abi 6 yıl
Az önce metrobüs durağında Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" ye rastladım biraz zor bir yolculuk ama telefonlardan,teknolojiden donanımhabere kadar güzel bir sohbet yaptık.Bu telefonu onun elinde gördüm biraz baktım.Gerçekten çok şık bir cihaz.Boyutları olsun,ekran kalitesi olsun,içindeki dahili uygulamaları olsun,menü geçişleri olsun,arayüzü olsun gayet başarılı bir model olmuş bence.
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Zenci Forvet 6 yıl
Ülkemizde fiyatlar çok şişiriliyor.
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mehmet 0534 6 yıl
valla lg yazilim konusunda duzelmeye basladi bence bizim p880 jelibom geldi tasarim olarakta guzel fiyat birazdaha uygun olursa alina bilir bence.
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AERN 6 yıl
Bence biraz pahalı.
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aziz77 6 yıl
pahalı...
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DH Misafiri 6 yıl
dünyada LG OPTIMUS G PRO lanse ediliyor onun çıkış tarihi, özellikleri konuşuluyor. bize daha optimus g yeni geliyor. bu telefonun note II ile kapışan her açıdan bir üst versiyonu zaten var. 3125mah batarya 5 inch ekran. neden bir eski modelle Türkiye pazarına giriliyor anlamış değilim.
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yc#1 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dünyada LG OPTIMUS G PRO lanse ediliyor onun çıkış tarihi, özellikleri konuşuluyor. bize daha optimus g yeni geliyor. bu telefonun note II ile kapışan her açıdan bir üst versiyonu zaten var. 3125mah batarya 5 inch ekran. neden bir eski modelle Türkiye pazarına giriliyor anlamış değilim.

Stokları eritmek için. Onların gözünde Türkiye 3. dünya ülkesi.
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TearsForFears 6 yıl
Batarya yetersiz , fiyat biraz pahalı.Şimdi kimse gelip Nexus 4 varken bu telefonlar alınmaz demesin.Nexus 4 güncelleme garantisi olan ama onun haricinde yenilikçi diyebileceğimiz bir özelliği olmayan telefon.Bu devirde parası olan gider ya İphone alır ya da Samsung.Bu 2 marka reklam işini iyi yapıyor.Şuan Samsung Galaxy S2-S3'ü bilmeyen yoktur ülkemizde.Ama Nexus dersen bilmeyen çıkar.Ben S4 bekliyorum.Kasası plastikte olsa hepsinden iyi olacağını düşünüyorum.Lakin LG Optimus G'yi 1799'a alacağıma gider Htc One alırdım.
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veli125 6 yıl
Beyler haklisiniz optimus g fiyat olaak biraz fazla. Lakin htc one nin de 2000 tl nin altinda olacagini sanmam.suan en iyi telefon 4 cekirdekli ve andero320 grafik birimi var. Optimusda da aynis var.ama illa samsung fanatikleri cikipda neymis piyasanin gerisindeymis fala filan laf atiyrlar.
Lg telefon yaptimi saglam yapiyor ama her sefernde samsung 1 adim onde bu bi gercek ama ben ckipta samsng fanatikligi asla yapmam.benim icin en iyi telefon fiyatina gore uygu olanidir. Asla aptallar gibi s3 diye tutturmam.
Arastirin s3 yurt. Disi fiyati 1000 tl ortalama. Lg nexus4 ise 900 tl civari.sonuc olaak s3 den daha saglam daha guclu daha yenilikci.ekran kalitesi daha net ips ekran.ve bataryasi daha uzun gitmekte.kirilma testini saymiyorum bie ben durum boyle iken niye s3 para vereyim.ama bizm millet uzman profesor. Samsung dedinmi yeter onlara.
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