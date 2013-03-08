LG Optimus G, ülkemizde 1799 TL'den satışa sunulacak









LG'nin geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında yurt dışında satışa sunduğu Optimus G'nin ülkemizdeki fiyatlandırması nihayet netlik kazandı.





Qualcomm'un 28 nm üretim sürecinde geliştirilen 1.5 GHz'lik dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan LG Optimus G; Andreno 320 grafik birimi ve 2 GB RAM'i barındırıyor. Bu teknik özelliklerin yanı sıra, 4.7 inç boyutunda True HD IPS bir ekrana sahip olan cihazda 2.100 mAh kapasitelik bir pil bulunuyor. 32 GB'lık dahili depolama alanıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak olan cihazın bölgesel olarak 8 MP ve 13 MP'lik kameraya sahip olan iki farklı modeli bulunurken, ülkemizde satışa sunulacak olan modelde 13 MP'lik bir arka kamera yer ediniyor.





Ülkemizde Turkcell tarafından satışa sunulacak olan cihaz, çeşitli kampanyalarla kullanıcılarla buluşacakken; cihaz, Teknosa gibi zincir teknoloji mağazalarında da yerini edinecek. Gecikmeli de olsa ülkemizde satışa sunulacak olan LG Optimus G, peşin fiyatına 1799 TL'den kullanıcıların beğenisine sunulacak.





LG'nin üst düzey akıllı telefonu Optimus G'nin ülkemizde ne kadar rekabetçi bir grafik çizeceğini ve operatör cephesinde hangi kampanyalarla sunulacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.lg.com/tr/smart-phones/lg-E975-LG-Optimus-G