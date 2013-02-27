LG Optimus LTE III kameralara yakalandı

Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonlarını tanıtan LG'nin geliştirme aşamasında olan bir başka akıllı telefonu Optimus LTE III, Güney Kore'de görüntülendi. Telefon, adından da anlaşılacağı gibi, Optimus LTE II'nin halefi olarak gelecek.

Fotoğrafın yayınladığı sitede yer alan bilgilere göre Qualcomm'un çift çekirdekli MSM8960 Snapdragon işlemcisinden gücünü alacak olan telefon, her ne kadar boyutları net olarak bilinmese de HD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Diğer taraftan Optimus LTE III'ün selefine göre en büyük artısı ise pili olacak. Geçtiğimiz sene Optimus LTE II'de 2150 mAh'lik pile yer veren LG, bu sefer ise Optimus LTE III'de 2540 mAh'lik pil tercih etmiş.