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LG Optimus LTE III kameralara yakalandı

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG Optimus LTE III kameralara yakalandı

Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonlarını tanıtan LG'nin geliştirme aşamasında olan bir başka akıllı telefonu Optimus LTE III, Güney Kore'de görüntülendi. Telefon, adından da anlaşılacağı gibi, Optimus LTE II'nin halefi olarak gelecek.

Fotoğrafın yayınladığı sitede yer alan bilgilere göre Qualcomm'un çift çekirdekli MSM8960 Snapdragon işlemcisinden gücünü alacak olan telefon, her ne kadar boyutları net olarak bilinmese de HD çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Diğer taraftan Optimus LTE III'ün selefine göre en büyük artısı ise pili olacak. Geçtiğimiz sene Optimus LTE II'de 2150 mAh'lik pile yer veren LG, bu sefer ise Optimus LTE III'de 2540 mAh'lik pil tercih etmiş.


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12 Angry Men 6 yıl
Tüm yeni çıkan telefonlarıon neredeyse%90 nı şu duşuk bataryalarla geldi. Hayal kırıklığı.
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AERN 6 yıl
Telefon güzel görünüyor, ama bataryası az gibi.
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aykut.. 6 yıl AERN
AERN

Telefon güzel görünüyor, ama bataryası az gibi.

Çift çekirdek, HD ekran 2540 mAh batarya azmı diyorsun şimdi ?
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londoner23 6 yıl
bu ne yaa

magazin haberleri başlığı gibi, kameralara yakalandı falan..


Lg işte, yine yapmış yapacağını...
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Bamya Avcisi 6 yıl londoner23
londoner23
bu ne yaa

magazin haberleri başlığı gibi, kameralara yakalandı falan..


Lg işte, yine yapmış yapacağını...

Çok da büyütelecek bir firma değil,en azından telefon alanında.
Tüketicilerin güvenlerini çoktan kaybetti bakalım toparlayabilecek mi?
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