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LG Optimus One için Android 2.3 güncellemesi Romanya'da kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG Mobile'ın, 2010 yılının temmuz ayında tanıttığı ve 2010 yılının kasım ayından itibaren satışına başladığı modeli Optimus One için Android 2.3 güncellemesini Romanya'da kullanıma sunduğu ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse pek çok kullanıcının merakla bekledikleri güncellemenin mayıs ayı sonundan itibaren boy göstereceği söyleniyordu. İzleyen günlerde, haftalarda daha fazla ülkeden haber alacağımızı düşünmekteyiz.
LG Optimus One'nın teknik özelliklerini kısaca özetlersek 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu. Dört band GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Optimus One, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640 x 480 piksel video kaydı, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış.

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DH Misafiri 8 yıl
Telefon cok guzel.. Muthis ozellikleri var bende bunun gul kuru rengi var.. Bayagidir kullaniyorum cok ta memnunum tavsiye ederim.. Ayrica programlarini bulmak da cok kolay. tuslar kaba duruyor olabilir resimde ama hic kaba degiller.. Ince hafif uzun bir telefon. ekran kullanimi cok kolay ve hizli erisimli.. Ses ve goruntu kalitesi muthis.. Daha ne diyim :)
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Paramedik 112 8 yıl
Türkiye için hâlâ yok galiba, aylardır bekliyoruz. Ayrıca ev ve geri tuşunun tek parçada toplanması fotoğrafta güzel durmayabilir ama canlı olarak estetik duruyor.
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acmtncy 8 yıl
ortadaki 2 tuş o şekilde olmasaymış daha hoş olurmuş tasarım
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torna&do 8 yıl
Kenarları çelik parlak metal renkli olan tasarım bence daha şık duruyor. Bu resimdeki beyaz kenar çıtaları plastik sanırım..
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séquestre 8 yıl
Temiz tasarım :)
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