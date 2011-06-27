LG Optimus One için Android 2.3 güncellemesi Romanya'da kullanıma sunuldu

Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG Mobile'ın, 2010 yılının temmuz ayında tanıttığı ve 2010 yılının kasım ayından itibaren satışına başladığı modeli Optimus One için Android 2.3 güncellemesini Romanya'da kullanıma sunduğu ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse pek çok kullanıcının merakla bekledikleri güncellemenin mayıs ayı sonundan itibaren boy göstereceği söyleniyordu. İzleyen günlerde, haftalarda daha fazla ülkeden haber alacağımızı düşünmekteyiz.



LG Optimus One'nın teknik özelliklerini kısaca özetlersek 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu. Dört band GSM şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği sunan Optimus One, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640 x 480 piksel video kaydı, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış.

